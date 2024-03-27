«Проповедника слушал»: теракт в «Крокус Сити Холле» как результат провальной миграционной политики
Исламский радикализм в широком смысле можно рассматривать как идеологическую доктрину и основанную на ней политическую практику, являющуюся идеологическим основанием деятельности радикальных исламистских организаций, которые в совокупности образуют радикальное исламское движение. По мнению ряда исследователей, в современной России политическая экстремистская идеология полностью сложилась только у исламистских группировок*.
В последние годы пропаганда радикального ислама зачастую совершенно свободно осуществляется в социальных сетях, и поскольку Москва проводит достаточно агрессивную политику «дружбы народов», постоянно подчеркивая многонациональность страны и ее культурную многообразность, практически никакой борьбы с ней не ведется. Напротив, на многие вещи чиновники и силовики попросту закрывают глаза. Это связано в том числе и с тем, что во власти действует мощное мигрантское лобби, которое поддерживает массовый приток мигрантов из Средней Азии в Россию.
В материале «Всемирный джихад» – угроза не только Израилю и Европе, но и России» автор писал, что «если завтра мишенью радикальных исламистов станет не Израиль, а Россия, то мусульмане, принявшие гражданство РФ, но с презрением и высокомерием относящиеся к нашей культуре, могут пойти по пути террора». Так оно, к сожалению, по итогу и произошло.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», очевидно, стал возможным по двум причинам:
Во-первых, это уже упомянутая свободная пропаганда радикального ислама, с которой, как уже было сказано выше, практически никто не борется. К теракту таджиков склонил некий проповедник, который был для них авторитетом. Речь идет о религиозных уроках запрещенной в России организации «Исламского Государства Валайят Хоросан» (ИГВХ) – как минимум один из террористов состоял в чате под названием «Rahnamo ba Khuroson», который имеет непосредственное отношение к организации.
Во-вторых, это миграционная политика, благодаря которой в Россию заезжают (а многие впоследствии и получают гражданство по упрощенной схеме) сотни тысяч гастарбайтеров из Средней Азии, которые практически не знают русского языка, совершенно чужды русской культуре, и зачастую являются приверженцами радикального ислама. Таджики, совершившие теракт, практически не знали русского языка, являлись религиозными фанатиками и без особых проблем согласились расстреливать людей в России за деньги.
«Я урок учился. Проповеди слушал»
Споры о том, кто является реальным заказчиком теракта в «Крокус Сити Холле», унесшего жизни, по официальным данным, на вечер 24 марта 137 человек (по неофициальным – 150), на самом деле, на взгляд автора, имеет второстепенное значение, поскольку ключевую роль, как уже было сказано, сыграли два фактора – радикальный ислам и бесконтрольная миграционная политика.
Относительно заказчика на данный момент существует несколько версий.
Западная пресса и власти США называет основным виновником произошедшего террористов ИГИЛ – эта версия подтверждается тем, что связанное с ИГИЛ информационное агентство Amaq опубликовало снятое террористами-таджиками видео расстрела людей в «Крокус Сити Холле». Кадры устрашающие, на них в том числе можно увидеть, как одному из раненых перерезают ножом горло.
Часть российских СМИ и большинство блогеров и военкоров утверждают, что реальными заказчиками теракта является украинское политическое руководство, которому помогали западные спецслужбы. Косвенно на причастность Киева указывает то, что террористы двигались в сторону украинской границы, по всей видимости, рассчитывая скрыться там, и то, что многие украинские чиновники откровенно злорадствовали над трагедией.
На данный момент никаких прямых доказательств этому нет (белорусский посол Дмитрий Крутой заявил, что белорусские силовики помогали прикрыть границу, чтобы не дать террористам уйти, что косвенно указывает на то, что террористы могли попытаться скрыться и в Белоруссии). Тем не менее некоторые отечественные политологи поспешили заявить о том, что якобы обвинить в произошедшем Украину – это политическая необходимость, вне зависимости от того, как все было на самом деле.
– пишет, например, политолог Сергей Марков. Он также призывал «не сеять межнациональный разлад», уверяя, что «никакой чистки мигрантов не будет», а миграционная политика останется неизменной.
Автор не будет рассматривать проблему теракта с политизированной точки зрения, искать некие тайные знаки и делать какие-то выводы относительно заказчика теракта. Однако факт остается фактом – теракт совершили граждане Таджикистана, не говорящие на русском языке, которые придерживались радикального ислама и слушали радикальные проповеди (при этом некоторые общественники продолжают уверять, что у терроризма якобы «нет национальности и религии»).
– говорил на допросе один из террористов Фаридуни Шамсутдин. На предложение заработать на убийстве «неверных» он согласился с удовольствием, ибо ему было «по кайфу» убивать людей.
Таджики, убившие больше сотни человек, не были профессионалами – судя по опубликованным видео, они плохо обращаются оружием, не контролируют сектора и не прикрывают друг друга, а просто стреляют направо и налево. Да, они согласились убивать за деньги, но очевидно, что им нравился сам процесс. И таких вот «иностранных специалистов» в России несколько миллионов.
Есть те, кто скажет – как же, Москва же поддерживает хорошие отношения исламским миром: с Ираном, ОАЭ, и даже с радикальными исламистскими организациями – «Хезболлой», ХАМАС, талибами и т. д., и не препятствует ползучей исламизации, зачем же исламистам что-то взрывать и кого-то убивать?
Забывая при этом, что исламский мир крайне неоднороден, и радикальные исламисты, сторонники вооруженного джихада (а не «мирной исламизации»), никуда не делись.
Заигрывание же с радикальными исламистами типа талибов и ХАМАС чрезвычайно опасно – сегодня они улыбаются в лицо, держа кинжал за спиной, но завтра могут изменить свое мнение. Известный российский исламовед Игорь Добаев в своей книге «Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика» справедливо указывал, что:
«Неконтролируемая миграция создаёт идеальную вербовочную базу для террористов»
Массовая миграция из стран Средней Азии, бесконтрольная выдача гражданства, незарегистрированные мечети, пропаганда радикального ислама, с чем никто особо не борется – вот та почва, на которой растут грибы терроризма и исламского экстремизма.
В России действует целая сеть исламистских группировок, причем не только в преимущественно исламских республиках, но и в «исламских анклавах» в немусульманских субъектах страны, группирующихся вокруг появляющихся на этих территориях мечетей (порой незарегистрированных). Эти исламистские сетевые структуры подготавливают почву для разработки более грандиозных планов по переформатированию политического поля страны.
Лидеры некоторых мусульманских организаций открыто подвергают резкой критике деятельность правоохранительных органов и публично поддерживают действующую миграционную политику, выступая за массовый завоз своих единоверцев из Средней Азии. По мнению некоторых экспертов, в России сложилось устойчивое и влиятельное «исламистское лобби»***. Пользуясь этим, салафитское крыло мусульман опробовало в разных регионах новый для них формат легальных митингов, мобилизуя на них своих сторонников.
При наличии таких сетевых организаций террористам не составляет особого труда вербовать сторонников. Как справедливо указывает общественный деятель Роман Юнеман:
Диаспоры и нелегальные биржи труда, общежития и резиновые квартиры, рынки, этнические ММА-клубы и спортзалы, скрытые от глаз молельные комнаты и подпольные мечети – вся эта теневая инфраструктура со своей замкнутой экономикой и коррупционными связями будет бесконечно генерировать кадры для ОПГ и террористических структур.
А дальше с ними может работать хоть ГУР, хоть запрещённый ИГИЛ, хоть кто угодно…
Разрушать базу вербовки нужно институциональными мерами. Радикальное ограничение потока мигрантов, визовый режим для остальных, ответственность работодателя, ужесточение наказаний за фиктивные прописки и резиновые квартиры, режим нулевой толерантности».
Политолог Николай Севостьянов в свою очередь отмечает, что тех, кто получил российское гражданство в обход закона, «договорившись» через закрытые мигрантские чаты, где можно решить любой вопрос – сотни тысяч. Миграция, по его словам, «превратилась в пагубную плесень, разъедающую государство».
Первое, что нужно сделать – это провести полную ревизию паспортов, выданных за последние годы, как минимум за восемь лет, с отзывом гражданства у тех, кто получил его с нарушениями.
Второе – объявить временный мораторий на выдачу гражданства тем выходцам из стран Средней Азии, которые не принадлежат к коренным народам России.
Третье – ввести в действие режим нулевой толерантности в отношении любых преступников из числа натурализованных граждан.
И четвертое – ликвидировать организующие структуры, способствующие формированию параллельных государству судебных, силовых и экономических механизмов»,
– говорит Севостьянов.
Действительно, трудовая миграция в Россию с трудом поддается логическому анализу, поскольку она, как отмечал политолог Юрий Баранчик, больше смахивает не на трудовую миграцию, а на переселение народов.
При этом пока не похоже, что чиновники собираются что-то менять. Лоббисты миграционной политики, которые сразу после теракта спускали нарративы некоторым СМИ (в частности «Коммерсанту») о том, что террористы – это не уроженцы Средней Азии, а «славяне с накладными бородами», теперь спускают другие нарративы о том, что те, кто выступают за изменение миграционной политики – это «агенты вражеских спецслужб», «расисты», «разжигатели межнациональной розни» и т. д.
Конечно, есть те, кто активно выступает за немедленное ужесточение миграционной политики – например, депутаты Госдумы Михаил Матвеев или Михаил Шеремет, который предложил ограничить въезд мигрантов в Россию, хотя бы на время проведения специальной военной операции – однако, по сути, это глас вопиющего в пустыне.
Тем не менее без изменения миграционной политики угроза новых террористических актов по-прежнему будет оставаться высокой, ибо у исламского радикализма в России есть благодатная почва.
Если сегодня «проповедники» легко нашли в среде сторонников тех, кто готов убивать людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, то что будет, если они же призовут к еще более страшным акциям?
Примечания:
*См. Воронцов С. А. Исламский радикализм как угроза национальной безопасности современной России // Философия права: Научно-теоретический журнал № 2 (27) / 2008.
**Цитата по: И. П. Добаев. Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика. – Ростов-на-Дону: Издательство СКНЦ ВШ, 2002.
***См. Добаев И. П. Радикализация ислама в современной России. – Москва – Ростов-на-Дону: Социально-гуманитарные знания, 2014.
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