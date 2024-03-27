«Проповедника слушал»: теракт в «Крокус Сити Холле» как результат провальной миграционной политики

10
«Проповедника слушал»: теракт в «Крокус Сити Холле» как результат провальной миграционной политики

Исламский радикализм в широком смысле можно рассматривать как идеологическую доктрину и основанную на ней политическую практику, являющуюся идеологическим основанием деятельности радикальных исламистских организаций, которые в совокупности образуют радикальное исламское движение. По мнению ряда исследователей, в современной России политическая экстремистская идеология полностью сложилась только у исламистских группировок*.

В последние годы пропаганда радикального ислама зачастую совершенно свободно осуществляется в социальных сетях, и поскольку Москва проводит достаточно агрессивную политику «дружбы народов», постоянно подчеркивая многонациональность страны и ее культурную многообразность, практически никакой борьбы с ней не ведется. Напротив, на многие вещи чиновники и силовики попросту закрывают глаза. Это связано в том числе и с тем, что во власти действует мощное мигрантское лобби, которое поддерживает массовый приток мигрантов из Средней Азии в Россию.



В материале «Всемирный джихад» – угроза не только Израилю и Европе, но и России» автор писал, что «если завтра мишенью радикальных исламистов станет не Израиль, а Россия, то мусульмане, принявшие гражданство РФ, но с презрением и высокомерием относящиеся к нашей культуре, могут пойти по пути террора». Так оно, к сожалению, по итогу и произошло.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», очевидно, стал возможным по двум причинам:

Во-первых, это уже упомянутая свободная пропаганда радикального ислама, с которой, как уже было сказано выше, практически никто не борется. К теракту таджиков склонил некий проповедник, который был для них авторитетом. Речь идет о религиозных уроках запрещенной в России организации «Исламского Государства Валайят Хоросан» (ИГВХ) – как минимум один из террористов состоял в чате под названием «Rahnamo ba Khuroson», который имеет непосредственное отношение к организации.

Во-вторых, это миграционная политика, благодаря которой в Россию заезжают (а многие впоследствии и получают гражданство по упрощенной схеме) сотни тысяч гастарбайтеров из Средней Азии, которые практически не знают русского языка, совершенно чужды русской культуре, и зачастую являются приверженцами радикального ислама. Таджики, совершившие теракт, практически не знали русского языка, являлись религиозными фанатиками и без особых проблем согласились расстреливать людей в России за деньги.

«Я урок учился. Проповеди слушал»



Споры о том, кто является реальным заказчиком теракта в «Крокус Сити Холле», унесшего жизни, по официальным данным, на вечер 24 марта 137 человек (по неофициальным – 150), на самом деле, на взгляд автора, имеет второстепенное значение, поскольку ключевую роль, как уже было сказано, сыграли два фактора – радикальный ислам и бесконтрольная миграционная политика.

Относительно заказчика на данный момент существует несколько версий.

Западная пресса и власти США называет основным виновником произошедшего террористов ИГИЛ – эта версия подтверждается тем, что связанное с ИГИЛ информационное агентство Amaq опубликовало снятое террористами-таджиками видео расстрела людей в «Крокус Сити Холле». Кадры устрашающие, на них в том числе можно увидеть, как одному из раненых перерезают ножом горло.

Часть российских СМИ и большинство блогеров и военкоров утверждают, что реальными заказчиками теракта является украинское политическое руководство, которому помогали западные спецслужбы. Косвенно на причастность Киева указывает то, что террористы двигались в сторону украинской границы, по всей видимости, рассчитывая скрыться там, и то, что многие украинские чиновники откровенно злорадствовали над трагедией.

На данный момент никаких прямых доказательств этому нет (белорусский посол Дмитрий Крутой заявил, что белорусские силовики помогали прикрыть границу, чтобы не дать террористам уйти, что косвенно указывает на то, что террористы могли попытаться скрыться и в Белоруссии). Тем не менее некоторые отечественные политологи поспешили заявить о том, что якобы обвинить в произошедшем Украину – это политическая необходимость, вне зависимости от того, как все было на самом деле.

«Задача России – обеспечить политическую изоляцию украинского террористического режима, максимально указав на связь теракта не с ИГИЛ, а с властями Украины. Для этого нужно не только показывать связь террористов с Украиной, но и разрушать американскую версию теракта»,

– пишет, например, политолог Сергей Марков. Он также призывал «не сеять межнациональный разлад», уверяя, что «никакой чистки мигрантов не будет», а миграционная политика останется неизменной.

Автор не будет рассматривать проблему теракта с политизированной точки зрения, искать некие тайные знаки и делать какие-то выводы относительно заказчика теракта. Однако факт остается фактом – теракт совершили граждане Таджикистана, не говорящие на русском языке, которые придерживались радикального ислама и слушали радикальные проповеди (при этом некоторые общественники продолжают уверять, что у терроризма якобы «нет национальности и религии»).

«Я там слушал уроки... в Telegram урок учился. Проповеди слушал. Помощник проповедника мне написал»,

– говорил на допросе один из террористов Фаридуни Шамсутдин. На предложение заработать на убийстве «неверных» он согласился с удовольствием, ибо ему было «по кайфу» убивать людей.

Таджики, убившие больше сотни человек, не были профессионалами – судя по опубликованным видео, они плохо обращаются оружием, не контролируют сектора и не прикрывают друг друга, а просто стреляют направо и налево. Да, они согласились убивать за деньги, но очевидно, что им нравился сам процесс. И таких вот «иностранных специалистов» в России несколько миллионов.

Есть те, кто скажет – как же, Москва же поддерживает хорошие отношения исламским миром: с Ираном, ОАЭ, и даже с радикальными исламистскими организациями – «Хезболлой», ХАМАС, талибами и т. д., и не препятствует ползучей исламизации, зачем же исламистам что-то взрывать и кого-то убивать?

Забывая при этом, что исламский мир крайне неоднороден, и радикальные исламисты, сторонники вооруженного джихада (а не «мирной исламизации»), никуда не делись.

Заигрывание же с радикальными исламистами типа талибов и ХАМАС чрезвычайно опасно – сегодня они улыбаются в лицо, держа кинжал за спиной, но завтра могут изменить свое мнение. Известный российский исламовед Игорь Добаев в своей книге «Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика» справедливо указывал, что:

«отказ от террористической деятельности, как правило, является вынужденным шагом, продиктованным опасением репрессий со стороны властей. Ведение исламистами политической игры по общепринятым в современных условиях правилам рассматривается ими всего лишь как временное перемирие с «неверными», выступающими в лице официальных властей. Предпосылкой такого перемирия, согласно традиционному исламскому толкованию права, является временная (военная или политическая) слабость «правоверных». После восстановления силы борьбу с «неверными» следует продолжить**».

«Неконтролируемая миграция создаёт идеальную вербовочную базу для террористов»


Массовая миграция из стран Средней Азии, бесконтрольная выдача гражданства, незарегистрированные мечети, пропаганда радикального ислама, с чем никто особо не борется – вот та почва, на которой растут грибы терроризма и исламского экстремизма.

В России действует целая сеть исламистских группировок, причем не только в преимущественно исламских республиках, но и в «исламских анклавах» в немусульманских субъектах страны, группирующихся вокруг появляющихся на этих территориях мечетей (порой незарегистрированных). Эти исламистские сетевые структуры подготавливают почву для разработки более грандиозных планов по переформатированию политического поля страны.

Лидеры некоторых мусульманских организаций открыто подвергают резкой критике деятельность правоохранительных органов и публично поддерживают действующую миграционную политику, выступая за массовый завоз своих единоверцев из Средней Азии. По мнению некоторых экспертов, в России сложилось устойчивое и влиятельное «исламистское лобби»***. Пользуясь этим, салафитское крыло мусульман опробовало в разных регионах новый для них формат легальных митингов, мобилизуя на них своих сторонников.

При наличии таких сетевых организаций террористам не составляет особого труда вербовать сторонников. Как справедливо указывает общественный деятель Роман Юнеман:

«Вне зависимости от того, кто стоял за организацией теракта, ГУР или не ГУР, важно помнить: массовая неконтролируемая миграция создаёт идеальную вербовочную базу для террористов, криминала или чьих-нибудь спецслужб.
Диаспоры и нелегальные биржи труда, общежития и резиновые квартиры, рынки, этнические ММА-клубы и спортзалы, скрытые от глаз молельные комнаты и подпольные мечети – вся эта теневая инфраструктура со своей замкнутой экономикой и коррупционными связями будет бесконечно генерировать кадры для ОПГ и террористических структур.
А дальше с ними может работать хоть ГУР, хоть запрещённый ИГИЛ, хоть кто угодно…
Разрушать базу вербовки нужно институциональными мерами. Радикальное ограничение потока мигрантов, визовый режим для остальных, ответственность работодателя, ужесточение наказаний за фиктивные прописки и резиновые квартиры, режим нулевой толерантности».

Политолог Николай Севостьянов в свою очередь отмечает, что тех, кто получил российское гражданство в обход закона, «договорившись» через закрытые мигрантские чаты, где можно решить любой вопрос – сотни тысяч. Миграция, по его словам, «превратилась в пагубную плесень, разъедающую государство».

«Миграция превратилась в угрозу государству, как таковому. В наших городах находится полноценная армия, живущая по своим правилам, в своем собственном параллельном мире, недосягаемом до российских законов, но переполненном ваххабитскими догмами и ненавистью к коренному населению…

Первое, что нужно сделать – это провести полную ревизию паспортов, выданных за последние годы, как минимум за восемь лет, с отзывом гражданства у тех, кто получил его с нарушениями.

Второе – объявить временный мораторий на выдачу гражданства тем выходцам из стран Средней Азии, которые не принадлежат к коренным народам России.

Третье – ввести в действие режим нулевой толерантности в отношении любых преступников из числа натурализованных граждан.

И четвертое – ликвидировать организующие структуры, способствующие формированию параллельных государству судебных, силовых и экономических механизмов»,

– говорит Севостьянов.

Действительно, трудовая миграция в Россию с трудом поддается логическому анализу, поскольку она, как отмечал политолог Юрий Баранчик, больше смахивает не на трудовую миграцию, а на переселение народов.

При этом пока не похоже, что чиновники собираются что-то менять. Лоббисты миграционной политики, которые сразу после теракта спускали нарративы некоторым СМИ (в частности «Коммерсанту») о том, что террористы – это не уроженцы Средней Азии, а «славяне с накладными бородами», теперь спускают другие нарративы о том, что те, кто выступают за изменение миграционной политики – это «агенты вражеских спецслужб», «расисты», «разжигатели межнациональной розни» и т. д.

Конечно, есть те, кто активно выступает за немедленное ужесточение миграционной политики – например, депутаты Госдумы Михаил Матвеев или Михаил Шеремет, который предложил ограничить въезд мигрантов в Россию, хотя бы на время проведения специальной военной операции – однако, по сути, это глас вопиющего в пустыне.

Тем не менее без изменения миграционной политики угроза новых террористических актов по-прежнему будет оставаться высокой, ибо у исламского радикализма в России есть благодатная почва.

Если сегодня «проповедники» легко нашли в среде сторонников тех, кто готов убивать людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, то что будет, если они же призовут к еще более страшным акциям?

Примечания:
*См. Воронцов С. А. Исламский радикализм как угроза национальной безопасности современной России // Философия права: Научно-теоретический журнал № 2 (27) / 2008.
**Цитата по: И. П. Добаев. Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика. – Ростов-на-Дону: Издательство СКНЦ ВШ, 2002.
***См. Добаев И. П. Радикализация ислама в современной России. – Москва – Ростов-на-Дону: Социально-гуманитарные знания, 2014.

Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Feodor13 Ранг пользователя
    Feodor13
    +2
    Сегодня, 04:18
    Приводятся закономерности развития радикальной иммиграции,
    приводятся рекомендации оперативного решения проблемы.

    А вот факторы глубинного приезда иммигрантов обойдены стороной.
    Считаю, что одним из ключевых факторов иммиграции - является
    отказ властей страны от устойчивой модели развития.

    Устойчивая модель - не предполагает дикого роста благосостояния Москвы.
    Она требует развития СТРАНЫ - равномерного в пространстве и времени.
    Этого нет: Москве все мало и мало!
    При этом, в ряде небольших столиц регионов - даже элементарных проблем не решено.
    Например, через Кемерово идет труба (теплотрасса?) в человеческий рост!

    Началом последней волны развития Москвы было решение сделать ей придаток
    на юго-запад, что повлекло очередное вторжение иммигрантов.
    А ведь было предложение, Сколково сделать в Новосибирске, НН или Томске.
    И местные трудовые ресурсы в регионах - можно было бы загрузить.
    Т.е. поднять КПД российского народа. И легче было отслеживать радикалов..

    Но нет, подайте нам в каждом Красногорске Вавилонскую башню (Крокус-сити),
    хотим музыку - в каждом захолустном некогда подмосковном городишке.
    А в Салехардах да Магаданах..пусть неудачники живут,
    пашут на наше московское потребительство.

    Так на чьей совести убийство народа в КС?
    Я уж не говорю про то, что МВД испытывает проблему заполнения штатов.
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 04:41
      Миграция, по его словам, «превратилась в пагубную плесень, разъедающую государство».
      А плесень удаляют хлоркой !
      больше смахивает не на трудовую миграцию, а на переселение народов.

      Это для них обещано 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест ?
      И с планом Севостьянова согласен полностью ! Жаль, что его не применят...
  2. turembo Ранг пользователя
    turembo
    +1
    Сегодня, 04:35
    Без изменения миграционной политики, нам будет уже все равно на терроризм, потому что у нас начнется резня, этакая Варфаломеевская ночь.Пока нас больше, но с течением времени это изменится,и каких то шагов по изменению ситуации в нашу сторону я не вижу. Да и цели радикалов и нашей верхушки вполне даже совпадают, одни хотят капиталистический феодализм, а другие просто хотят как в средневековье.Ну а мы как народ и общество, пойти в крестовый поход уже не способны.... Кстати очень показательна реакция нашей церкви, никакой, ну литургия по убиенным,и традиционное подставьте другую щеку... Хотя я их позицию понимаю, билеты в рай у нас уже у всех есть, можно и расслабиться...
    1. ada Ранг пользователя
      ada
      +1
      Сегодня, 05:23
      Цитата: turembo
      ... билеты в рай у нас уже у всех есть, можно и расслабиться..

      Кх-м, кх-м. Билеты-то конечно, да и расслабиться ...., с раем накладка (подозреваю, что это просто фигуральное выражение одухотворенного похфигизма) wassat
  3. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    +2
    Сегодня, 05:05
    Так ведь самый то позорный аспект в миграционной политике, что среднеазиатские бывшие республики пользуясь дырами в законодательстве России и всеядности давно дискредитировавшего себя миграционного чиновничества, выдавливают к нам всех своих радикалов и просто социально неприемлемых абу-бандитов.
    Это даже не вспоминая о том что в общем то изначально приехавшие работать, цепляются тащат сюда свои шоблы родственничков и начинают паразитировать на социалке России.


    Видимо правительству не всё равно, кто его вздёрнет - Гаага или толпы мигрантов, видимо мигранты предпочтительнее...
    1. parusnik Ранг пользователя
      parusnik
      0
      Сегодня, 06:06
      видимо мигранты предпочтительнее...
       Они ближе,чем Гаага.
  4. ada Ранг пользователя
    ada
    0
    Сегодня, 05:15
    Ну, Вы даете ..., мужики.
    Теракт, а точнее террористический фактор влияния на формируемую обстановку в столице РФ был спланирован к задействованию, как имеющий значительное воздействие на настроения населения и общее влияние на внутреннюю политику государства ещё задолго до рождения его исполнителей и в любом случае
    получил бы потенциал и реализацию в период наибольшего напряжения внутренней ситуации в нашей стране - при любом раскладе.
    Это один из множества факторов влияния, закладываемых в основу военного планирования США - НАТО и которые задействуются (инициируются, создаются, возобновляются и т. п.), как правило в предвоенный период (период нарастания военных угроз, угрожаемый пер. и т. п.) для конкретной цели и может состоять из целого ряда элементов террористической деятельности разнородных сил вплоть до саботажа населения и партизанщины против госструктур, ВС, предприятий, слоев населения и т. п. Дополнительно, надо отметить, что также имеет целью формировать внешнюю политику и международные отношения вовлекаемых в процесс эскалации стран в нужном ключе для НАТО на данном этапе подготовки к войне или, вероятно, эскалационного военного давления (вооруженного противостояния, проецирования военной силы, угрозы и т. д.).
    Спектр условий здесь неимоверно широк и эмиграционная политика - не первое из перечня, но однозначно одно из основных и не только у нас. Амерзительные не брезгуют и Европой и себя не забывают - бодрят.
    К этому надо готовиться и организовывать противодействие с широким охватом населения, но основная роль всегда за спецслужбами. Факически, это один из признаков предвоенного периода.
  5. samarin1969 Ранг пользователя
    samarin1969
    +1
    Сегодня, 05:31
    Москва проводит достаточно агрессивную политику «дружбы народов», постоянно подчеркивая многонациональность страны и ее культурную многообразность


    Именно так!!...В первый рабочий день прошли экстренные внеплановые "мероприятия" образования посвящённые "дружбе народов". Про трагедию был просто намёк. ...Кощунство!
    Трудно было это понять, ещё труднее - "объяснить".

    Похоже, диаспоры и "строители" сильно испугались последствий теракта. Вдруг, действительно начнут бороться с анархией в анклавах.
  6. Николай Малюгин Ранг пользователя
    Николай Малюгин
    +1
    Сегодня, 05:35
    Быть другими -это значит быть непохожими на другие страны.Быть самими собой. А мы 30 с лишним лет стремимся к идеалу запада.Пройтись по улице-" есть надписи на русском языке". В основном латиница.Мы даже в своем устройстве стремимся к европейской тесноте.А ведь у нас большая страна.Что с нами делает демократия.В риторике мы вроде бы другие.Но необыкновенная тяга к деньгам опять же делает нас однообразными со всем миром.Нормальный дом-это не только красота этого дома.А еще и дружная семья.Вроде бы азбучные истины,но как далеко от них отошли.У нас такие богатые мигранты,что могут ездить в Стамбул.А многие из нас даже по России денег не имеют.
  7. Наган Ранг пользователя
    Наган
    0
    Сегодня, 05:45
    Разница между умеренным мусульманином и радикальным исламистом: радикал хочет резать глотки неверным, а умеренный хочет чтоб это делал радикал.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»