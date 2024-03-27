«Проповедника слушал»: теракт в «Крокус Сити Холле» как результат провальной миграционной политики

«Я урок учился. Проповеди слушал»

«Задача России – обеспечить политическую изоляцию украинского террористического режима, максимально указав на связь теракта не с ИГИЛ, а с властями Украины. Для этого нужно не только показывать связь террористов с Украиной, но и разрушать американскую версию теракта»,

«Я там слушал уроки... в Telegram урок учился. Проповеди слушал. Помощник проповедника мне написал»,

«отказ от террористической деятельности, как правило, является вынужденным шагом, продиктованным опасением репрессий со стороны властей. Ведение исламистами политической игры по общепринятым в современных условиях правилам рассматривается ими всего лишь как временное перемирие с «неверными», выступающими в лице официальных властей. Предпосылкой такого перемирия, согласно традиционному исламскому толкованию права, является временная (военная или политическая) слабость «правоверных». После восстановления силы борьбу с «неверными» следует продолжить**».

«Неконтролируемая миграция создаёт идеальную вербовочную базу для террористов»

«Вне зависимости от того, кто стоял за организацией теракта, ГУР или не ГУР, важно помнить: массовая неконтролируемая миграция создаёт идеальную вербовочную базу для террористов, криминала или чьих-нибудь спецслужб.

Диаспоры и нелегальные биржи труда, общежития и резиновые квартиры, рынки, этнические ММА-клубы и спортзалы, скрытые от глаз молельные комнаты и подпольные мечети – вся эта теневая инфраструктура со своей замкнутой экономикой и коррупционными связями будет бесконечно генерировать кадры для ОПГ и террористических структур.

А дальше с ними может работать хоть ГУР, хоть запрещённый ИГИЛ, хоть кто угодно…

Разрушать базу вербовки нужно институциональными мерами. Радикальное ограничение потока мигрантов, визовый режим для остальных, ответственность работодателя, ужесточение наказаний за фиктивные прописки и резиновые квартиры, режим нулевой толерантности».

«Миграция превратилась в угрозу государству, как таковому. В наших городах находится полноценная армия, живущая по своим правилам, в своем собственном параллельном мире, недосягаемом до российских законов, но переполненном ваххабитскими догмами и ненавистью к коренному населению…



Первое, что нужно сделать – это провести полную ревизию паспортов, выданных за последние годы, как минимум за восемь лет, с отзывом гражданства у тех, кто получил его с нарушениями.



Второе – объявить временный мораторий на выдачу гражданства тем выходцам из стран Средней Азии, которые не принадлежат к коренным народам России.



Третье – ввести в действие режим нулевой толерантности в отношении любых преступников из числа натурализованных граждан.



И четвертое – ликвидировать организующие структуры, способствующие формированию параллельных государству судебных, силовых и экономических механизмов»,

Примечания:

*См. Воронцов С. А. Исламский радикализм как угроза национальной безопасности современной России // Философия права: Научно-теоретический журнал № 2 (27) / 2008.

**Цитата по: И. П. Добаев. Исламский радикализм: генезис, эволюция, практика. – Ростов-на-Дону: Издательство СКНЦ ВШ, 2002.

***См. Добаев И. П. Радикализация ислама в современной России. – Москва – Ростов-на-Дону: Социально-гуманитарные знания, 2014.