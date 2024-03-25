«Ходил и осматривался»: сотрудник «Крокус Сити Холл» рассказал о встрече с одним из преступников за две недели до нападения

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«Ходил и осматривался»: сотрудник «Крокус Сити Холл» рассказал о встрече с одним из преступников за две недели до нападения

Примерно за две недели до нападения на людей в ТРЦ «Крокус Сити Холл», в торговый центр приходил один из преступников. Об этом Telegram-каналу Shot рассказал 16-летний Александр – один из сотрудников «Крокус Сити Холл».

Молодой человек оказался настоящим героем – во время нападения он спас десятки людей, помогая им выбраться из торгового центра. Саша запомнил, что видел одного из террористов за некоторое время до нападения. Это было примерно 7 марта.

В тот день Александр дежурил у эскалатора. Тогда он и обратил внимание на подозрительного мужчину, который бродил по торговому центру.

Он плохо говорил по-русски и спрашивал, что где находится, просто ходил по фойе, осматривался

- рассказал Александр Telegram-каналу Shot.

Несколько раз преступник подходил и к самому Саше, расспрашивая у него, где что находится. Верхнюю одежду мужчина сдавать в гардероб не захотел и остался в куртке, а затем покинул помещение торгового центра.

Следователи уже выяснили, что в «Крокус Сити Холл» проводить «разведку местности» приезжал Шамсидин Фаридуни. В конце февраля террорист был еще в Турции, откуда прибыл в Россию и сразу же начал подготовку к совершению террористического акта. Таким образом, теракт в «Крокус Сити Холл» боевики готовили заранее, с этой целью проводили разведку помещений, изучали возможные пути отхода.
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    20 комментариев
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    1. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +3
      Сегодня, 11:30
      Странное заведение. И сотрудники, как на подбор малолетки 15-16 лет.
      1. aleksandrvvsysop Ранг пользователя
        aleksandrvvsysop
        +7
        Сегодня, 11:34
        Был я в этом заведении два раза. Второй раз мы долго не могли понять, откуда заходить на свои места, а персонал (молодые девушки) ничем помочь не смог, лишь мило поулыбавшись. Как они бы стали выводить посетителей, я вообще не представляю.
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +2
          Сегодня, 11:43
          Нисколько не сомневаюсь, что пути отхода на Украину тоже были тщательно изучены на местности. Надо проверять по камерам видеонаблюдения.
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 11:48
            «Ходил и осматривался»: сотрудник «Крокус Сити Холл» рассказал о встрече с одним из преступников

            Всегда перед тем как совершить преступление, преступники проводят рекогносцировку местности или объекта, где они собираются совершить преступление... Может профессионала и насторожили бы такие расспросы, но обычно охранниками в подобные заведения набирают обычных парней из тех кто покрупнее, чтобы растащить драку, отогнать фанатов от сцены, вывести изрядно подвыпившего... Профессионалы стоят по любому дороже... Но не дороже человеческих жизней, которые забрали эти мpa3и... am
      2. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        -1
        Сегодня, 11:51
        +1
        какое-то странное заведение
        видимо за систему противопожарную у них тоже 15 летний отвечал
      3. Подкидыш Ранг пользователя
        Подкидыш
        +4
        Сегодня, 11:54
        Объясните мне дураку. Вот я в 2013 году проводил массовое мероприятие на стадионе янтарь в Строгино на 16 тыс человек. Арендовали, наша охрана плюс договор с медиками о выделении скорых. Когда репетировали приехала полиция, дёрнули меня в отдел и заставили письмо писать о проведении массового мероприятия. И несмотря на нашу охрану и скорые выделили автобус полицейских и а префектура в которую меня тоже вызвали -городскую скорую. Что за хрень была на том мероприятии
    2. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +4
      Сегодня, 11:35
      Надо было сразу сдать полиции, допрос с пристрастием, возможно, развязал этому нелюдю язык. Сейчас увы уже поздно...
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 11:37
      «Верхнюю одежду мужчина сдавать в гардероб не захотел.Он плохо говорил по-русски и спрашивал, что где находится, просто ходил по фойе, осматривался» —

      — Обычное дело для "Крокуса"? ...
      1. Тима Ранг пользователя
        Тима
        -5
        Сегодня, 11:47
        [quote][/quote]— Обычное дело для "Крокуса"? ...[quote][/quote

        Согласен какой то Крокус - Фокус-Покус
    4. Roust Ранг пользователя
      Roust
      0
      Сегодня, 11:43
      Надо было сразу сдать полиции, хотя бы для проверки документов. Возможно, допрос с пристрастием развязал бы этому нелюдю язык. Сейчас, увы, уже поздно. Соболезнуем родным и близким.
      1. rasl_iz_pitera Ранг пользователя
        rasl_iz_pitera
        +4
        Сегодня, 11:57
        на каком основании сдать? и кто бы допрашивал с пристратсием? Всех кто задает вопросы на улице или в помещении сразу в полиции? А им надо это пристрастие?
    5. PPD Ранг пользователя
      PPD
      +7
      Сегодня, 11:43
      Не знаю.
      Я бы вот так сходу и не вспомнил, кто у меня дорогу спрашивал 2- 3 недели назад.
      А особенно в таком запутанном месте.
      Там наверняка каждый день кто то дорогу спрашивает.
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        -1
        Сегодня, 11:50
        +1
        c 7 прошло 2 недели
        сомнительно как-то
        люди не могу сказать кого они вчера видели
      2. bambr731 Ранг пользователя
        bambr731
        -1
        Сегодня, 12:06
        Я бы вот так сходу и не вспомнил, кто у меня дорогу спрашивал 2- 3 недели назад.
        А особенно в таком запутанном месте.

        О том же подумал. А этот вдруг вспомнил. Учитывая, сколько там народа маячит перед глазами не вспомнишь, кого час назад видел (если только он не с рогами на голове был). Похоже этот Александр просто "звездой" решил стать
    6. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -1
      Сегодня, 11:49
      а сотрудник не хочет сказать почему у них принудительная вытяжка и система пожаротушения не работает? раз у него такая память хороша
      4 таджика свое еще получат, но и этот вопрос не надо в угол задвигать
      1. Пензяк Ранг пользователя
        Пензяк
        0
        Сегодня, 12:30
        Таджики конечно получат сполна. А на суде адвокат одного упыря просил того отпустить домой. Понял товарищ кого ему приходится защищать и знал что если его выпустить он и двух шагов не успеет сделать на воле, прикопают по кусочкам прямо там же.
    7. Artemion3 Ранг пользователя
      Artemion3
      -2
      Сегодня, 11:55
      Как символично: таджики расстреляли русских в азербайджанском торговом центре
      1. двейра63 Ранг пользователя
        двейра63
        0
        Сегодня, 12:17
        Конечно , сарказм не смешной. А как Вам поступок 15-летнего Ислама, который выводил русских , показывая дорогу? А мог бы сверкать пятками в первых рядах. Символична простая человечность.Минус.
    8. Artemion3 Ранг пользователя
      Artemion3
      -2
      Сегодня, 11:57
      Как символично: таджики расстреляли русских в азербайджанском торговом центре
    9. Radikal Ранг пользователя
      Radikal
      0
      Сегодня, 12:07
      Несколько раз преступник подходил и к самому Саше, расспрашивая у него, где что находится. Верхнюю одежду мужчина сдавать в гардероб не захотел и остался в куртке, а затем покинул помещение торгового центра.
      Эти, и другие подробности говорят о том, что начальник службы безопасности этого заведения как минимум неумеха, а как максимум... . Кроме того отдел полиции, на территории которого расположен центр не обеспечил безопасность объекта. Опер, который наверняка курировал этот объект не добился от начальника СБ объекта, чтобы тот обеспечил инструктаж подчиненных ему сотрудников на выявление лиц подозрительных на подготовку теракта во время проведения массовых мероприятий. Кстати такой объект должен иметь паспорт безопасности, где все эти вопросы должны быть отражены в полном объеме. В том числе, за что кто и какие органы, и службы отвечают. Разбираться надо до конца с этими вопросами. sad

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