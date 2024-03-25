«Ходил и осматривался»: сотрудник «Крокус Сити Холл» рассказал о встрече с одним из преступников за две недели до нападения
Примерно за две недели до нападения на людей в ТРЦ «Крокус Сити Холл», в торговый центр приходил один из преступников. Об этом Telegram-каналу Shot рассказал 16-летний Александр – один из сотрудников «Крокус Сити Холл».
Молодой человек оказался настоящим героем – во время нападения он спас десятки людей, помогая им выбраться из торгового центра. Саша запомнил, что видел одного из террористов за некоторое время до нападения. Это было примерно 7 марта.
В тот день Александр дежурил у эскалатора. Тогда он и обратил внимание на подозрительного мужчину, который бродил по торговому центру.
- рассказал Александр Telegram-каналу Shot.
Несколько раз преступник подходил и к самому Саше, расспрашивая у него, где что находится. Верхнюю одежду мужчина сдавать в гардероб не захотел и остался в куртке, а затем покинул помещение торгового центра.
Следователи уже выяснили, что в «Крокус Сити Холл» проводить «разведку местности» приезжал Шамсидин Фаридуни. В конце февраля террорист был еще в Турции, откуда прибыл в Россию и сразу же начал подготовку к совершению террористического акта. Таким образом, теракт в «Крокус Сити Холл» боевики готовили заранее, с этой целью проводили разведку помещений, изучали возможные пути отхода.
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