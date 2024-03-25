Отправленный в отставку командующий подготовкой СВ ВСУ генерал Николюк возглавит одно из направлений фронта

Складываю с себя полномочия командующего командования подготовки Сухопутных войск ВСУ (...) Нынешнее время требует прилагать максимум и больше усилий для победы над российским врагом. И все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта

Начавшиеся после отставки Залужного чистки и перестановки в командовании ВСУ продолжаются, офис Зеленского и новый главком Сырский продолжают продвигать на должности своих ставленников. Об очередной отставке накануне сообщил глава Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ Виктор Николюк. Об этом он написал в одной из запрещенных в России соцсетей.Генерал отправлен в отставку с должности командующего силами подготовки Сухопутных войск ВСУ, но без увольнения из армии. По словам Николюка, он возглавит одно из направлений фронта, но никаких подробностей не привел. Стоит отметить, что до марта прошлого года Николюк возглавлял командование "Север" ВСУ, прикрывающее северную границу с Белоруссией, а также командовал обороной Чернигова.– сообщил Николюк.Украинская пресса пока никаких подробностей нового назначения генерал-майора ВСУ не дает, в Генштабе ВСУ сообщают только об отставке Николюка. Можно предположить, что генерал может возглавить одно из командований, действующих на фронте. Оперативно-стратегической группой войск "Таврия" командует генерал Тарнавский, сохранивший свою должность после ухода Залужного. А вот ОСГВ "Хортица" командовал лично Сырский, совмещая эту должность с должностью командующего Сухопутными войсками. Возможно, что Николюк возглавит группу "Хортица", тем более, что он служил под началом Сырского и был одним из его заместителей.