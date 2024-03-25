Южная Корея приступает к разработке баллистических ракет корабельного базирования

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Южная Корея приступает к разработке баллистических ракет корабельного базирования

В Южной Корее одобрили начало новой программы создания баллистических ракет корабельного базирования. Программа «Баллистическая ракета класса «корабль-земля»» (Hyunmoo-IV-2) была одобрена на заседании Комитета по продвижению оборонных программ 22 марта.

Программа создания баллистических ракет направлена на разработку и закупку новой баллистической ракеты корабельного базирования для высокоточной атаки основных целей противника на больших расстояниях. Исследовательские и опытно-конструкторские работы будут проводиться Южнокорейским агентством оборонных разработок (ADD).



Разработка ракет и детальное проектирование будет завершено к 2028 году и обойдется в 237,1 миллиарда вон (176 миллионов долларов США). Общая продолжительность программы, включая производство последней ракеты, рассчитана до 2036 года, а общая стоимость программы составляет около 680 миллиардов вон (506 млн долларов).

Планируется, что баллистические ракеты класса «корабль-земля» будут установлены на борту трех типов кораблей ВМС Республики Корея: эсминцы класса KDX-III-II; будущий корейский эсминец следующего поколения KDDX; будущий ударный корабль Joint Strike Ship.

Корабельная баллистическая ракета будет запускаться с корейской системы вертикального пуска KVLS-II, разработка которой должна завершиться параллельно с разработкой ракеты «корабль-земля».
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4 комментария
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  1. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:51
    Насколько помню столица ЮК находиться в 40 ка км от границы с КНДР.
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      -1
      Сегодня, 11:53
      Это им не поможет (я про ракеты). Товариц Ын их дальнобойной артой своей раскатает вдрызг - она у сев.корейцев имеется и в больших количествах. Андрей hi
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 12:04
        Товариц Ын их дальнобойной артой своей раскатает вдрызг - она у сев.корейцев имеется и в больших количествах.

        Им бы её неплохо испытать в реальных боевых условиях... Мы могли бы помочь им в этом на Украине... Поскольку в Северной Корее засекречено практически все, то данных об их дальнобойной артиллерии очень мало. Разработчики заявляли, что их орудие способно послать осколочно-фугасный снаряд на расстояние до 43 км. Для сравнения дальность стрельбы 203-мм орудия 2С7 "Пион" составляла 47 км. Правда возникает вопрос, откуда взялся такой необычный калибр - 170-мм, ведь он не использовался в армиях СССР и НАТО. am
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 12:07
          Хорошая мысль. весь запад взвоет когда сев.корейская арта у нас там появится - типа ну мы же говорили. laughing

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