СБУ официально признала удары по российским НПЗ, и это после публикаций о призывах США к Украине не атаковать нефтегазовые объекты РФ

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СБУ официально признала удары по российским НПЗ, и это после публикаций о призывах США к Украине не атаковать нефтегазовые объекты РФ

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам действительно наносились украинскими силами. С таким официальным признанием выступила Служба безопасности Украины (СБУ).

По утверждению главы СБУ Василия Малюка, на протяжении двух лет украинская спецслужба проводит атаки российских объектов. К числу атакованных СБУ объектов Малюк отнес Крымский мост, военные корабли в Черном море, нефтеперерабатывающие заводы и так далее.



Ранее о том, что к атакам на нефтеперерабатывающие заводы России может быть причастна СБУ, писали многие украинские и западные средства массовой информации. Теперь и руководитель СБУ выступил с соответствующим официальным признанием.

Примечательно, что ранее в западных СМИ появлялись публикации о том, что США якобы призвали Украину не атаковать объекты нефтегазовой инфраструктуры Российской Федерации из соображений сохранения стабильной ситуации на мировом рынке энергоресурсов. Получается, что или это призыва не было (либо он был «для вида»), либо украинский режим в данном случае не прислушался к мнению своих «кураторов» из Вашингтона.

Впрочем, надо понимать, что отдельное влияние на Киев оказывает и Великобритания, которая отличается еще более жесткой позицией в отношении антироссийских действий, чем США. Поэтому вполне вероятно, что решения об атаках могли приниматься с подачи Лондона и в обход Вашингтона.

Напомним, что на днях дроны атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Впечатляет, что для атаки был выбран объект в Поволжье, расположенный на очень значительном удалении от государственной границы России и Украины и от линии фронта в целом.
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    13 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 12:03
      Не ну а кто по нашим НПЗ шмалял - инопланетяне что ли ?
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 12:13
        в западных СМИ появлялись публикации о том, что США якобы призвали Украину не атаковать объекты нефтегазовой инфраструктуры Российской Федерации

        Это как раз тот случай, когда хорошо привязанная собака сорвалась с поводка и стала всех подряд кусать... Даже хозяину её тяжело оттащить, а если она ещё и бешеная... Ну как многие скаклы больные нацизмом...
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          0
          Сегодня, 12:15
          Бешеных псин усыпляют.
      2. bambr731 Ранг пользователя
        bambr731
        +1
        Сегодня, 12:15
        Точно. А до признания мы прямо мозг сломали себе, кто бы это мог быть. Я уж, грешным делом, на Израиль подумал
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 12:04
      «Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам действительно наносились украинскими силами. С таким официальным признанием выступила Служба безопасности Украины» —

      — А мы на кого подумали? ...
    3. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 12:09
      Официально призывали не атаковать НПЗ? Так и хочется процитировать классику: ... а на словах велел передать...
      1. ASAD Ранг пользователя
        ASAD
        0
        Сегодня, 12:26
        Чем больше НПЗ Краина повредит тем больше нефти мы будем вынуждены продавать на внешний рынок. Чем больше предложение тем дешевле цена. Думаю что фейк голимый про призывы полосатых.
    4. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 12:13
      "Вскрыли ПВО в Киеве. Несколько Патриотов задохнулись и открылось окно. ЗРК Patriot покинул чат в Жулянах ,отправившись к Леопардам. В Голосеевском районе Киева поражена цель в квартале зданий ГУР Украины. Так же сложилось одно из зданий управления СБУ и общежитие. Над Киевом прямо сейчас висит наш дрон-разведчик передавая он-лайн картинку объективного контроля. ПВО ВСУ сбили четыре жилых дома и магазин" Хронология удара по Киеву по сотсоянию на 12:00 сегодня.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 12:15
      К числу атакованных СБУ объектов Малюк отнес Крымский мост, военные корабли в Черном море, нефтеперерабатывающие заводы
      Для СБУ выбрал кусочки побольше и пожирнее, а ГУР, что оставил? Буданов не обидится?
      вполне вероятно, что решения об атаках могли приниматься с подачи Лондона и в обход Вашингтона.
      Давно складывается впечатление, что бриты и американцы не всегда действуют согласованно, либо намеренно играют в "доброго-злого полицейского".
    6. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 12:16
      Ой кто то получит по башке! wassat Выборы ,женщина не правильной социальной ориентации ,стоят под угрозой.Понедельник для Дедасамохода,несёт сюрпрайз.Тут и до закупки Российской нефти не далеко. wassat
    7. ВадимЖивов Ранг пользователя
      ВадимЖивов
      0
      Сегодня, 12:17
      Значит ближе к границе лучше охрана и ПВО. Вообще то это уже третий нпз в Самарской области атакованный свиньями.
    8. Луенков Ранг пользователя
      Луенков
      -1
      Сегодня, 12:21
      Опять кому то верим и об этом говорим. Ничему нас ничего не учит?
    9. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      0
      Сегодня, 12:26
      Примечательно, что ранее в западных СМИ появлялись публикации о том, что США якобы призвали Украину не атаковать объекты нефтегазовой инфраструктуры Российской Федерации из соображений сохранения стабильной ситуации на мировом рынке энергоресурсов. Получается, что или это призыва не было (либо он был «для вида»), либо украинский режим в данном случае не прислушался к мнению своих «кураторов» из Вашингтона.

      То, что янки озвучивают официально - работа на публику. По моему уже весь, без исключения, мир знает, что ни одному американскому слову верить нельзя

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