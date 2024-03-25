Теракт в «Крокус Сити Холле»: почему западная версия с исламистами выглядит слабой
22 марта 2024 года, безусловно, навсегда останется трагической датой в истории нашей страны.
В этот день произошел абсолютно жуткий и бесчеловечный теракт в торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, который по количеству жертв уже превзошел трагедию на Дубровке (Москва), случившуюся 23 октября 2002 года. В «Крокус Сити», по состоянию на момент написания материала, сообщается о 137 погибших и 180 раненых.
Здесь стоит отметить, что между двумя вышеупомянутыми терактами, которые, безусловно, схожи своим зверством и бесчеловечностью, есть одно существенное отличие. В 2002 году боевики удерживали заложников и выдвигали условия. В 2024-м террористы пришли убивать людей просто так, без каких-либо требований.
При попытке скрыться все четыре исполнителя теракта были задержаны в Брянской области. По предварительным данным, они пытались сбежать на территорию Украины, где у них были контакты. Все четверо оказались гражданами Таджикистана.
Сегодня стало известно, что преступники арестованы отправлены под стражу до 22 мая. Самому младшему из них 19 лет, старшему – 32 года. По предварительной версии, террористы расстреливали людей в «Крокус Сити Холле» за деньги. Инструктаж они получали посредством мессенджера «Телеграм».
И здесь возникает главный вопрос: Кто заказчик?
Первое, что обращает на себя внимание, это реакция западных СМИ. Они в один голос начали кричать о том, что за терактом стоит одна из ячеек ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация*). Что характерно, это происходило до того, как боевики опубликовали видео.
Кроме того, еще 7 марта сотрудники американского посольства в РФ сообщили, что по их данным экстремисты «имеют неизбежные планы» нападения на крупные собрания в Москве. В связи с этим гражданам США рекомендовалось избегать концертов и прочих массовых мероприятий в ближайшие 48 часов. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте диппредставительства.
Стоит отметить, что американское сообщение продублировало у себя на сайте и посольство Великобритании.
В свою очередь, российским властям никакая информация предоставлена не была. Более того, те самые «сообщения», которые якобы отслеживали западные спецслужбы, также до сих пор и не обнародованы. А ведь выражение «имеют неизбежные планы» говорит о том, что западные разведки точно знали, что теракт произойдет.
Все это очень похоже на попытку отвести подозрение от истинного заказчика. Ведь после разгрома ИГИЛ* на данную террористическую организацию можно «сворачивать» все, что угодно. При этом на Западе «прикрыли и свой тыл». В случае чего, там всегда могут сказать: «Мы же предупредили».
В то же время в России рассматривается версия с украинским следом. Ведь именно на территории нашей «соседки» террористы по некоторым данным имели контакты и туда же пытались сбежать.
В пользу причастности Киева косвенно указывает и реакция украинских властей, которые незамедлительно обвинили в организации теракта … российские спецслужбы.
По мнению представителей киевского режима, зверское убийство десятков своих сограждан организовали в Кремле для того, чтобы якобы оправдать еще одну волну мобилизации и ужесточить законы.
Данная предельно циничная версия указывает лишь на то, что украинские власти, не сумев сорвать выборы в РФ, пытаются расшатать ситуацию у нас в стране изнутри. В итоге, именно Киев, а не исламисты, является главным выгодополучателем от произошедшей трагедии.
К тому же, версия с ИГИЛ*, настойчиво продвигаемая Западом, выглядит весьма слабой. Ведь террористы не заявляли о мести «неверным» и не взорвали себя поясами шахида, когда их задерживали.
Более того, как верно выразился французский политик Аймерик Шопраде, разве для исламистов сейчас Газа не важнее Украины?
Наконец, стоит добавить, что теракт в «Крокус Сити Холле», как уже было сказано выше, сильно отличается от того, который произошел на Дубровке в 2002 году. В то же время он имеет общие черты с Одессой 2014 года, когда 2 мая украинские националисты сожгли людей в Доме профсоюзов. Просто так, для запугивания остальных граждан.
- Артем Геодакян/ТАСС
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