Теракт в «Крокус Сити Холле»: почему западная версия с исламистами выглядит слабой

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Теракт в «Крокус Сити Холле»: почему западная версия с исламистами выглядит слабой

22 марта 2024 года, безусловно, навсегда останется трагической датой в истории нашей страны.

В этот день произошел абсолютно жуткий и бесчеловечный теракт в торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, который по количеству жертв уже превзошел трагедию на Дубровке (Москва), случившуюся 23 октября 2002 года. В «Крокус Сити», по состоянию на момент написания материала, сообщается о 137 погибших и 180 раненых.



Здесь стоит отметить, что между двумя вышеупомянутыми терактами, которые, безусловно, схожи своим зверством и бесчеловечностью, есть одно существенное отличие. В 2002 году боевики удерживали заложников и выдвигали условия. В 2024-м террористы пришли убивать людей просто так, без каких-либо требований.

При попытке скрыться все четыре исполнителя теракта были задержаны в Брянской области. По предварительным данным, они пытались сбежать на территорию Украины, где у них были контакты. Все четверо оказались гражданами Таджикистана.

Сегодня стало известно, что преступники арестованы отправлены под стражу до 22 мая. Самому младшему из них 19 лет, старшему – 32 года. По предварительной версии, террористы расстреливали людей в «Крокус Сити Холле» за деньги. Инструктаж они получали посредством мессенджера «Телеграм».

И здесь возникает главный вопрос: Кто заказчик?

Первое, что обращает на себя внимание, это реакция западных СМИ. Они в один голос начали кричать о том, что за терактом стоит одна из ячеек ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация*). Что характерно, это происходило до того, как боевики опубликовали видео.

Кроме того, еще 7 марта сотрудники американского посольства в РФ сообщили, что по их данным экстремисты «имеют неизбежные планы» нападения на крупные собрания в Москве. В связи с этим гражданам США рекомендовалось избегать концертов и прочих массовых мероприятий в ближайшие 48 часов. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте диппредставительства.
Стоит отметить, что американское сообщение продублировало у себя на сайте и посольство Великобритании.

В свою очередь, российским властям никакая информация предоставлена не была. Более того, те самые «сообщения», которые якобы отслеживали западные спецслужбы, также до сих пор и не обнародованы. А ведь выражение «имеют неизбежные планы» говорит о том, что западные разведки точно знали, что теракт произойдет.

Все это очень похоже на попытку отвести подозрение от истинного заказчика. Ведь после разгрома ИГИЛ* на данную террористическую организацию можно «сворачивать» все, что угодно. При этом на Западе «прикрыли и свой тыл». В случае чего, там всегда могут сказать: «Мы же предупредили».

В то же время в России рассматривается версия с украинским следом. Ведь именно на территории нашей «соседки» террористы по некоторым данным имели контакты и туда же пытались сбежать.

В пользу причастности Киева косвенно указывает и реакция украинских властей, которые незамедлительно обвинили в организации теракта … российские спецслужбы.

По мнению представителей киевского режима, зверское убийство десятков своих сограждан организовали в Кремле для того, чтобы якобы оправдать еще одну волну мобилизации и ужесточить законы.

Данная предельно циничная версия указывает лишь на то, что украинские власти, не сумев сорвать выборы в РФ, пытаются расшатать ситуацию у нас в стране изнутри. В итоге, именно Киев, а не исламисты, является главным выгодополучателем от произошедшей трагедии.

К тому же, версия с ИГИЛ*, настойчиво продвигаемая Западом, выглядит весьма слабой. Ведь террористы не заявляли о мести «неверным» и не взорвали себя поясами шахида, когда их задерживали.

Более того, как верно выразился французский политик Аймерик Шопраде, разве для исламистов сейчас Газа не важнее Украины?

Наконец, стоит добавить, что теракт в «Крокус Сити Холле», как уже было сказано выше, сильно отличается от того, который произошел на Дубровке в 2002 году. В то же время он имеет общие черты с Одессой 2014 года, когда 2 мая украинские националисты сожгли людей в Доме профсоюзов. Просто так, для запугивания остальных граждан.

  • Артем Геодакян/ТАСС
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22 комментария
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  1. Mitos Ранг пользователя
    Mitos
    +4
    Сегодня, 13:18
    Версия с игил развалилась сразу, состряпанное прикрытие реального посыла. В России нет притеснения по вере, или национальности в отличии от развитой демократии и чистой европы, это и не дает им покоя ибо судят по себе. Почерк никто не отменяет и кто так действует понятно.
    1. Чёрный Ранг пользователя
      Чёрный
      +5
      Сегодня, 13:20
      1. На фото на фоне флага игил якобы эти ушлепки возносят палец к Аллаху. Но делают это " грязной" рукой- левой. Это осквернение
      2.Видео снятое террористами с наложенным звуком ( почему?)
      Вывод : оба этих продукта - фейки.
      1. Татьяна Ранг пользователя
        Татьяна
        +1
        Сегодня, 13:43
        За Киевским режимом еврея-русофоба Зеленского в Укрорейхе стоят разведки США и Великобритании!
        А ГУР МО Украины под руководством Буданова - это давным-давно подразделение ЦРУ и МИ-6 в составе ВСУ.
    2. kor1vet1974 Ранг пользователя
      kor1vet1974
      -3
      Сегодня, 13:34
      В России нет притеснения по вере, или национальности
      А почему тогда затеваются драки,происходят убийства,среднеазиатами или это просто бытовуха или тоже дело рук ГРУ?
  2. kor1vet1974 Ранг пользователя
    kor1vet1974
    -1
    Сегодня, 13:21
    2 мая украинские националисты сожгли людей в Доме профсоюзов. Просто так, для запугивания остальных граждан.
     А радикальные исламисты,выходит, просто так для запугивания граждан,сжечь людей и расстрелять не могут?Почитайте отчеты по борьбе с басмачеством ...Там заложников не захватывали и требований не выдвигали, просто сжигали кишлаки вместе с людьми. Банды Булак- Булаховича,"рыцаря белого движения" тоже требования не выдвигали ,заложников не брали,жгли ,вешали,расстреливали..
  3. иван2022 Ранг пользователя
    иван2022
    +4
    Сегодня, 13:22
    Вопросов много. Можно подумать, что официальная версия выглядит сильной.....
     Почему в "Крокусе" не работала аварийная вентиляция и люди задыхались ? Где в нужный момент была полиция, без которой обычно не обходятся массовые мероприятия ? Как этих людей вообще впустили внутрь ?
    Кто пойдёт на такие дела с паспортом в кармане ? Они что, должны были предьявлять документы на въезде в Украину через "окно" ? Да у них просто должны быть любые документы на все случаи.... А за награду в 500 тыс р ? За эти деньги даже авто не купишь ... У международных террористов не было возможности рассредоточиться, сменить машину и выбросить своё оружие ?
    1. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 14:05
      En Ukraine pour moins que cette somme vous pouvez mettre un "contrat" sur la tête de quelqu'un.
      Vous savez la vie n'a pas la même valeur pour tous.
      Dans certains pays j'ai vu des voitures seulement faire un écart sur la route alors que quelqu'un y mourrait...
  4. paul3390 Ранг пользователя
    paul3390
    +2
    Сегодня, 13:28
    преступники арестованы

    Я вот например пока вовсе не уверен, что это те самые персонажи.. Или уж по крайней мере - все участники, присутствовавшие на месте преступления.. Уж больно много странностей.

    Вот скажем - многие СМИ передавали инфу о мужике, давшем в морду одному террорюге и отобравшем у него ствол. Поступок геройский, чего уж там, мужик крайне грамотно собой распорядился в экстренной ситуации. На такое не каждый способен. Но тогда вопрос - а где этот, которого он завалил? Затоптал насмерть что ли? Но об этом вроде не сообщали.. Насчёт него - молчок.. Хотя - вроде как должен быть в суде вместе с остальными?

    Или я что-то пропустил?
    1. Кариб Ранг пользователя
      Кариб
      +1
      Сегодня, 13:44
      Было сообщение что нашли в зале с поясом шахида мёртвого.
    2. kor1vet1974 Ранг пользователя
      kor1vet1974
      +2
      Сегодня, 13:55
      [b]
      Или я что-то пропустил?[
      /b] Те четверо стрелков уже арестованы Басманным судом, а те семеро еще даже не опрошены..Их же 11 задержали? Так кто те семеро?
  5. osp Ранг пользователя
    osp
    +4
    Сегодня, 13:29
    Как бы там не было, но эту бесконтрольную миграцию из Таджикистана в Россию нужно существенно ограничить.
    Чтобы не ехали сюда целыми аулами жить на пособия от государства а заодно и создавать ячейки радикального исламизма.
    Только это может привести к падению режима Рахмона в Таджикистане.
    Ибо уровень жизни в этой республике крайне низкий по сравнению даже с соседним Узбекистаном.
    Сейчас все страны Средней Азии во многом в плане экспорта развернуты на Китай.
    Поставляют туда от природного газа до хлопка и редкоземельных металлов.
    Они как никак заинтересованы в развитии своих государств , а потому запрещают гражданам иметь
    двойное гражданство - ставятся барьеры на пути оттока населения.
    Таджикистан совсем иное дело.
    Режим Рахмона заинтересован в том чтобы наиболее активную часть населения куда-то отправлять за пределы республики. Чтобы ничего не менять в стране.
    И кроме как в Россию их больше некуда отправить.
    Потому что даже в Казахстане и Узбекистане запрет иметь двойное гражданство.
    А в России можно - есть межправительственное соглашение.
    И да, власти того же Узбекистана и Казахстана ведут жесткую борьбу с радикальным исламом , ищут тех кто прошел Сирию.
    Поэтому в Россию и едут в том числе и те граждане Таджикистана кто воевал в Сирии на стороне боевиков или только прошел подготовку.
    Тут проще затеряться. Можно и бороду носить какую угодно и лицо закрывать.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 13:42
      Цитата: osp
      миграцию из Таджикистана в Россию нужно существенно ограничить
      Ее нужно прекратить!
      1. osp Ранг пользователя
        osp
        0
        Сегодня, 13:49
        Вот тут можете посмотреть как развивается соседний с Таджикистаном Узбекистан.
        https://www.gazeta.uz/ru/2021/12/25/uzgtl/
        И там не только такие предприятия строят.
        Ну власти какие бы там не были но они ведут беспощадную борьбу с ваххабизмом.
        И стараются придержать население в своих странах.
        А вот режим Рахмона это пример того как управлять не нужно.
        Это исключение из правил.
        Он делает все чтобы население бежало оттуда.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 13:52
          Цитата: osp
          Ну власти какие бы там не были но они ведут беспощадную борьбу с ваххабизмом
          Ведут борьбу так, что все ошмётки летят в Россию
          1. osp Ранг пользователя
            osp
            0
            Сегодня, 14:03
            Из Таджикистана да - им как не раз писал можно получить второй паспорт в России по ускоренной процедуре и оставить свой.
            Узбекам , казахам , киргизам - нельзя. Получая паспорт другой страны нужно отказаться от своего.
  6. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    0
    Сегодня, 13:30
    Слабая или сильная отмазка у запада-пустое.
    Главное - наши действия должны быть сильными
  7. Стирбьорн Ранг пользователя
    Стирбьорн
    0
    Сегодня, 13:35
    А ведь выражение «имеют неизбежные планы» говорит о том, что западные разведки точно знали, что теракт произойдет.
    И что это означает? Он и произошел. Израиль тоже предупреждали. Аналитика какая-то в статье очень низкого качества, на коленке состряпанная.
  8. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +2
    Сегодня, 13:43
    "правозащитники" уже озаботились тем,что наши спецназовцы,при захвате террористов разбили им морды....наставили синяков и ухо поранили....нет слов......
    1. ANB Ранг пользователя
      ANB
      +3
      Сегодня, 13:58
      . ухо поранили....нет слов......

      Особо рьяным "левозащитникам" нужно предложить самостоятельно доказать, что перед задержанием у террористов были чистые лица и целые уши.
      При отсутствии доказательств, привлечь за клевету и дискредитацию силовых структур РФ. С реальными сроками и конфискацией имущества.
    2. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +1
      Сегодня, 14:16
      Жаль маловато отрезали. Времени на допросы и уговоры при задержании не было. Срочно нужна была информация о количестве, подельниках и прочее. Да и терракт мог планироваться не один. То что их не завалили при задержании уже говорит о намерении расследовать терракт
  9. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 13:45
    Нашим ответом должно стать физическое уничтожение нацисткого режима Зеленского и обязательно: вместе со всеми главарями.
  10. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    0
    Сегодня, 13:56
    Вроде на видео террористы выкрикивают что-то вроде лозунгов. Говорят что на таджикском языке. СМИ перевод пока не представили. Интересная информация по задержанию кое-где. Один из террористов влез на дерево при побеге. Дерево пришлось спилить вместе с ним. Четвёртому террористу отрезали ухо laughingпри задержании, все были в масках, каждый из бойцов говорит что это сделал он, поэтому замяли.

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