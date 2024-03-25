Сегодня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли масштабный ракетный удар по столице Украине Киеву. Это следует из сообщений украинских источников.Пока еще не появилась более подробная информация, но уже известно, что зафиксирован как минимум один прилёт в аэропорт «Жупяны». В этом аэропорту длительное время размещались переданные странами Запада батареи зенитных ракетных комплексов Patriot, обеспечивавшие противовоздушную и противоракетную оборону украинской столицы.Ряд российских военных источников сообщает, что, по предварительной информации, удар наносился ракетами «Оникс». По другим данным, учитывая сверхмалое подлётное время, удар мог быть нанесен гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Украинские источники утверждают, что ракеты летели с южного направления, возможно – с территории Крымского полуострова.В то же время, киевские власти утверждают, что в результате падения неких обломков ракет были повреждены жилые дома в городе. Впрочем, как показывает практика, чаще всего повреждения жилых домов являются следствием попыток украинских зенитчиков сбивать российские ракеты. В результате «доблестные» ПВО ВСУ сами причиняют значительный ущерб жилым кварталам украинских городов.Российской армии нет никакого смысла расходовать ракеты на удары по гражданской инфраструктуре, особенно по жилым домам. Но украинский режим упорно пытается приписать нашей стране подобную тактику, хотя она характерна именно для ВСУ, регулярно и целенаправленно атакующих именно жилые районы российских населенных пунктов в приграничных регионах.

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