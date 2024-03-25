У армянских парламентариев перед выступлением главы Минобороны страны изъяли мобильные телефоны и поместили их в специальный сейф, в котором аппараты были бы недосягаемы для возможного прослушивания.Глава комиссии по вопросам обороны и безопасности парламента Армении Андраник Кочарян объявил депутатам требование положить в сейф принадлежащие им мобильные телефоны, чтобы исключить возможность прослушивания противниками содержания закрытого заседания, на котором обсуждались вопросы, посвященные обороне и безопасности страны. На заседании, в частности, обсуждались отчеты правительства страны об использовании МВД, Минобороны и Службой нацбезопасности выделенных в прошлом году бюджетных средств.Перед тем как журналисты покинули зал заседаний, глава Минобороны Армении сообщил, что в 2023 году на пять программ оборонного ведомства из бюджета страны было выделено 526,47 миллиарда драмов (1,3 миллиарда долларов), при этом реализация бюджетного финансирования достигла 99,8 процентов.Ранее сообщалось об увеличении численности наблюдателей от Евросоюза в Армении. Теперь официально мониторингом ситуации на границе с Азербайджаном занимаются 209 западных наблюдателей. Кроме того, в рамках расширенного соглашения с Ереваном наблюдатели от ЕС получили право свободного перемещения по территории Армении. Таким образом облегчается деятельность в Армении представителей западных спецслужб.

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