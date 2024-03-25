Российский омбудсмен призвала мировое сообщество сплотиться для поиска организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

Одной из главных тем в отечественных и зарубежных СМИ в последние дни стал теракт в «Крокус Сити Холле», который произошел в Подмосковье в пятницу вечером, 22 марта. Жуткая трагедия, в которой погибли 137 человек, потрясла весь мир.На данный момент известно, что исполнители теракта задержаны. Ими оказались граждане Таджикистана. Сегодня все 4 преступника были взяты под арест до 22 мая. Согласно действующему законодательству РФ, им грозит пожизненное заключение.В свою очередь, российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала вышеупомянутое преступление «кровавым и бесчеловечным терактом». В связи с этим, после возложения цветов к мемориалу у «Крокус Сити Холла», уполномоченный по правам человека при президенте России призвала мировое сообщество сплотиться для поиска организаторов теракта.Отдельно омбудсмен поблагодарила медиков, спасателей и правоохранителей за их оперативную работу.Стоит отметить, что лидеры целого ряда государств уже выразили соболезнования семьям погибших и решительно осудили произошедший 22 марта теракт.Более того, многие мировые политики заявили и продолжают заявлять о поддержке России. В частности, вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха еще в день трагедии написал, что выражает глубокую солидарность с российским народом.- заявил политик.Сегодня он сообщил, что направил письмо с соболезнованием послу Российской Федерации, добавив, что русский народ уже переживал многочисленные трагедии и войны, но всегда выходил из них победителем.

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