Российский омбудсмен призвала мировое сообщество сплотиться для поиска организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

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Российский омбудсмен призвала мировое сообщество сплотиться для поиска организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

Одной из главных тем в отечественных и зарубежных СМИ в последние дни стал теракт в «Крокус Сити Холле», который произошел в Подмосковье в пятницу вечером, 22 марта. Жуткая трагедия, в которой погибли 137 человек, потрясла весь мир.

На данный момент известно, что исполнители теракта задержаны. Ими оказались граждане Таджикистана. Сегодня все 4 преступника были взяты под арест до 22 мая. Согласно действующему законодательству РФ, им грозит пожизненное заключение.



В свою очередь, российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала вышеупомянутое преступление «кровавым и бесчеловечным терактом». В связи с этим, после возложения цветов к мемориалу у «Крокус Сити Холла», уполномоченный по правам человека при президенте России призвала мировое сообщество сплотиться для поиска организаторов теракта.

Отдельно омбудсмен поблагодарила медиков, спасателей и правоохранителей за их оперативную работу.

Стоит отметить, что лидеры целого ряда государств уже выразили соболезнования семьям погибших и решительно осудили произошедший 22 марта теракт.

Более того, многие мировые политики заявили и продолжают заявлять о поддержке России. В частности, вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха еще в день трагедии написал, что выражает глубокую солидарность с российским народом.

Только больной разум может расстреливать беззащитных и невинных людей

- заявил политик.

Сегодня он сообщил, что направил письмо с соболезнованием послу Российской Федерации, добавив, что русский народ уже переживал многочисленные трагедии и войны, но всегда выходил из них победителем.
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    21 комментарий
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    1. частное лицо Ранг пользователя
      частное лицо
      +6
      Сегодня, 13:08
      Российский омбудсмен призвала мировое сообщество сплотиться для поиска организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

      Взрослая женьшена а верит в сказки. Прям таки все сразу кинулись искать, тем более уже даже амерекосы заявляют откуда уши растут.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +5
        Сегодня, 13:16
        Ну а чего их искать...??? Как бы и так понятно кто это и где они находятся... Перечислю... ГРУ и СБУ Украины, ЦРУ, АНБ и ФБР Штаты, МИ 6 Британия... Во те кто очень хочет и способен подобное провернуть в отношении нашей страны... am
      2. Татьяна Ранг пользователя
        Татьяна
        +2
        Сегодня, 13:19
        Российский омбудсмен призвала мировое сообщество сплотиться для поиска организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

        Для руководителей стран глобалистского Запада - "волков в овечьей шкуре" под эгидой ЦРУ и МИ-6 - это не более чем "дежурные слова" тётечки от России!
        На Западе над призывом тётечки из России ухмыльнутся и пропустят его мимо своих ушей!

        Призывать, конечно, нужно, но рассчитывать на отклик Запала на призыв России никак нельзя.
        Это всё равно, что призывать западных ос бороться против мёда!
      3. BABAY22 Ранг пользователя
        BABAY22
        -1
        Сегодня, 13:22
        Цитата: частное лицо
        Взрослая женьшена а верит в сказки

        Эта взрослая женщина работает. Делает то, что дозволяют её служебные обязанности.
        Вот и всем остальным должностным лицам надо делать тоже самое, брать пример с этой взрослой женщины, работать.
        Президенту - принимать сложные решения.
        Спец службам - исполнять эти сложные решения.
        МО - давить гaдов по всем фронтам.
        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          +2
          Сегодня, 13:36
          "омбутсмен" ?... а обязательно выражаться на мохнатом языке ? сказать что это_ полномочный представитель того то и того то... ну никак нельзя ?
    2. Essex62 Ранг пользователя
      Essex62
      +5
      Сегодня, 13:12
      Больной разум? Вчера парикмахер ,с российским гражданством,сегодня хладнокровно стреляет в детей и женщин,режет горло ,на камеру. Это не больной разум ,это их жизненные установки. Доигралась российская буржуазия в "толерантность",ради маржи. Их таких у нас уже миллионы. Что ещё надо дающим им ,не слова на русском не знающим, гражданство? "Рублевку "чтобы вырезали?
      1. al3x Ранг пользователя
        al3x
        +5
        Сегодня, 13:28
        Цитата: Essex62
        "Рублевку "чтобы вырезали?

        Если бы что-то подобное произошло, то уже на следующий день было бы экстренное заседание Госдумы и сразу же бы и мораторий на смертную казнь отменили и миграционные гайки затянули ломами. А так никаких изменений не будет, как запускали этих шакалов толпами так и будут дальше запускать.
        1. Essex62 Ранг пользователя
          Essex62
          +5
          Сегодня, 13:39
          Знаете,КЗ Крокуса это почти для "элиты". Билеты очень дорогие и даже диффицит. "Рублевка" туда конечно не ходит,к ним приезжают петь и плясать за забор,но барыги средней руки"и их семьи ,в массе своей посетители таких мероприятий.Тот ,кто это организовал бил с расчетом- напугать московских буржуа,совершенно не ощущающих,что страна воюет. Чтоб дошло,что неприкасаемых нет и они тоже часть воюющей страны.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 13:38
        Цитата: Essex62
        Их таких у нас уже миллионы
        Десятки миллионов. Вы ошибаетесь
        1. Essex62 Ранг пользователя
          Essex62
          +1
          Сегодня, 13:43
          Возможно и так.Какая- то часть,кто приехал давно и именно работать может и не пойдет за деньги "кафиров резать". Если это конечно в массовое не перерастет. Тогда в стороне не сможет остаться ни один " ассимилированный"
    3. Комментарий был удален.
    4. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +9
      Сегодня, 13:22
      Это что за такой неизвестный науке зверь - мировое сообщество? Хорошая у тётки работа - взывать неизвестно к кому...
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +5
        Сегодня, 13:39
        Цитата: Аль Манах
        Это что за такой неизвестный науке зверь - мировое сообщество?
        Это тоже самое, что и "общечеловеческие ценности". Никто не знает что это такое, но все говорят
    5. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +5
      Сегодня, 13:25
      Мировое сообщество на половину сборище лжецов, подонков и лицемеров. Она просит их сплотиться? Эти против нас уже давно сплотились, если что.
    6. Федор Соколов Ранг пользователя
      Федор Соколов
      +4
      Сегодня, 13:38
      Поражает преступгая наивность наших чиновников граничащая с несусветной глупостью, просить сплотится вокруг России тех "цивилизованных" кто ведёт против неё войну всеми методами, тот кто собственно и организовал теракт (Англия и США руками Украины). Ещё возмущает наглость Лондона, который посмел угрожать России требуя от последней спокойной реакции и не идти на эскалацию.
      1. Fisher Ранг пользователя
        Fisher
        +1
        Сегодня, 14:23
        Это не глупость. Есть не пыльная работа, нужно ибд изображать. Вот она и изображает, призывает, указывает и тд и тп.
    7. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      +4
      Сегодня, 13:45
      Это старческая деменция или что? request
    8. Radikal Ранг пользователя
      Radikal
      +2
      Сегодня, 13:53
      Цитата: AdAstra
      Это старческая деменция или что? request

      Или что. sad
      Знаю, знаю, что коротко. В курсе. bully
    9. Alex 22 22 Ранг пользователя
      Alex 22 22
      +1
      Сегодня, 14:03
      уполномоченный по правам человека при президенте России призвала мировое сообщество сплотиться для поиска организаторов теракта.
      Она это серьезно?! Может хватит людей пустыми призывами до белого каления доводить? Наверно первыми на этот призыв отзовутся США, Мелкобритания и Украина.
    10. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 14:24
      Удивляют некоторые комментаторы, набросившиеся на Москалькову. Нашли тоже громоотвод для сброса своих эмоций. Понятно, что все мы сейчас на этих эмоциях, но она-то просто выполняет свою работу. И если обращается "к мировому сообществу", то это не только англосаксы и страны НАТО - мир большой.. В чём конкретно она виновата? Так же иногда и на Марию Захарову рычат - мол, жёстче надо работать. А как жёстче? Дипломатическая деятельность - не боксёрский ринг. Знаю, что сейчас начнут минусовать. Готов послужить громоотводом для особо нервных комментаторов, может быть им полегчает. hi
      1. DenVB Ранг пользователя
        DenVB
        0
        Сегодня, 14:45
        Цитата: Монтесума
        И если обращается "к мировому сообществу", то это не только англосаксы и страны НАТО - мир большой..

        Ни к кому она не обращается. Просто болтает привычные благоглупости. Типичный стиль работы наших чиновников - по каждому поводу вылезть на публику, брякнуть что-нибудь, ни к чему не обязывающее, и считать, что служебный долг выполнен.
    11. Million Ранг пользователя
      Million
      +1
      Сегодня, 14:31
      "Баба дура"(с)
      Живет в своем сказочном мирке.

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