Российский омбудсмен призвала мировое сообщество сплотиться для поиска организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»
Одной из главных тем в отечественных и зарубежных СМИ в последние дни стал теракт в «Крокус Сити Холле», который произошел в Подмосковье в пятницу вечером, 22 марта. Жуткая трагедия, в которой погибли 137 человек, потрясла весь мир.
На данный момент известно, что исполнители теракта задержаны. Ими оказались граждане Таджикистана. Сегодня все 4 преступника были взяты под арест до 22 мая. Согласно действующему законодательству РФ, им грозит пожизненное заключение.
В свою очередь, российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала вышеупомянутое преступление «кровавым и бесчеловечным терактом». В связи с этим, после возложения цветов к мемориалу у «Крокус Сити Холла», уполномоченный по правам человека при президенте России призвала мировое сообщество сплотиться для поиска организаторов теракта.
Отдельно омбудсмен поблагодарила медиков, спасателей и правоохранителей за их оперативную работу.
Стоит отметить, что лидеры целого ряда государств уже выразили соболезнования семьям погибших и решительно осудили произошедший 22 марта теракт.
Более того, многие мировые политики заявили и продолжают заявлять о поддержке России. В частности, вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха еще в день трагедии написал, что выражает глубокую солидарность с российским народом.
- заявил политик.
Сегодня он сообщил, что направил письмо с соболезнованием послу Российской Федерации, добавив, что русский народ уже переживал многочисленные трагедии и войны, но всегда выходил из них победителем.
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