Латвия и Эстония призвали страны НАТО вернуть всеобщую воинскую повинность на фоне «российской угрозы»

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Латвия и Эстония призвали страны НАТО вернуть всеобщую воинскую повинность на фоне «российской угрозы»

Прибалтийские лимитрофы продолжают запугивать Европу якобы исходящей от России "угрозой". Дошло уже до того, что Прибалтика чуть ли не потребовала от стран НАТО вернуть всеобщую воинскую повинность, не говоря уже о расходах на оборону. Об этом сообщает Financial Times.

Три балтийских республики до того боятся Россию, что готовы предлагать что угодно, лишь бы страны НАТО могли хоть что-то противопоставить российской армии. Понимая, что карликовые армии европейских стран просто не смогут справиться с российскими войсками, прошедшими через конфликт на Украине, Латвия и Эстония призвали их вернуть службу по призыву, а также поднять уровень военных расходов, введя специальный налог на оборону.



В частности президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в беседе с корреспондентом британского издания заявил, что только принятие всеобщей воинской повинности во всех государствах НАТО поможет справиться с проблемами набора военнослужащих. Также он подчеркнул, что расходы на оборону нужно поднимать до уровня холодной войны, поскольку угроза со стороны России никуда не делась.

С большинством союзников по НАТО мы должны быть откровенны: нам придется вернуться к расходам времен холодной войны

- заявил латвийский лидер.

Вторил ему и эстонский президент Алар Карис. По его словам, Европе необходимо ввести специальный оборонный налог, который позволит финансировать растущие военные расходы Европы. Как отметил Карис, перед Европой стоит задача выйти на уровень военных расходов "как у США".

Кстати, Латвия вернула воинскую повинность, так как не в состоянии набрать необходимое количество военнослужащих, а вот Эстония только собирается это сделать. В Литве имеется срочная воинская служба, сейчас призывников отбирают с помощью лотереи, но в планах властей перейти к полноценному призыву.
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    13 комментариев
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    1. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 13:06
      Ха - ха три раза))) оченно хотелось бы на это посмотреть, как Германия в полном составе "рванет" в Швейцарию)))
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +5
        Сегодня, 13:09
        Три балтийских республики до того боятся Россию, что готовы предлагать что угодно, лишь бы страны НАТО могли хоть что-то противопоставить российской армии.

        Наши бывшие лимитрофы никак не успокоятся... Ну казалось бы сиди тихо и тебя никто не тронет, потому как ты на хрен никому не упёрся... Но эти упорно тявкают, и других шавок к этому же призывают, бабло хозяйское отрабатывают... Для них это может очень плохо кончится...am
        1. Andobor Ранг пользователя
          Andobor
          +1
          Сегодня, 13:46
          Цитата: Lev_Russia
          Ну казалось бы сиди тихо и тебя никто не тронет, потому как ты на хрен никому не упёрся... Но эти упорно тявкают, и других шавок к этому же призывают, бабло хозяйское отрабатывают...

          Эти шавки не могут не лаять, до половины ВВП лиминотрофов зарабатывается лаем на Россию, для Запада благо что они маленькие и дешево обходятся.
        2. ТермиНахТер Ранг пользователя
          ТермиНахТер
          +1
          Сегодня, 13:51
          Вот они, как раз, первые кандидаты на денацификацию - "Сувалкинский коридор" и вообще, не думаю что НАТО будет сильно возмущаться, оно того не стоит.
    2. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 13:09
      конечно,
      у нас то уже сформированы 2-е новые армии 18-я и 25-я, 3-й армейский корпус
      а Шойгу вчера, еще маслица подлил
      замахнулся ещё на 2-е армии (Брянск, Псков) и 1-н армейский корпус (Карелия)
      до конца текущего 2024 года
      + 30 дивизий
    3. Себастьян Аристархович Перейра Ранг пользователя
      Себастьян Аристархович Перейра
      +3
      Сегодня, 13:10
      Они, эти агрессивные прибалтийские карлы, мне все больше напоминают трех дурачков,которые сидят у костра и поочередно лупят по противотанковой мине молотком,но у них пока не получается.....хотя,уверен,что вскоре получится ! И это будет совершенно правильно и по заслугам !
    4. Olddetractor Ранг пользователя
      Olddetractor
      +1
      Сегодня, 13:10
      В 2023 году призыв будет добровольным, а уже со следующего года в армии должны будут служить все мужчины 18–27 лет. Вот тогда и посмотрим. Хотя там будут отсрочки студентам, многодетным)) и прочая. Думаю, все кому не достанется отсрочки, свалят на заработки и вернутся не скоро
    5. NICK111 Ранг пользователя
      NICK111
      +1
      Сегодня, 13:19
      Не совсем так, латвия и истония только озвучивают то, что хочет Хозяин. А вот прокатит ли это, покажет время. У себя, понятно, они введут без проблем "всеобщую", а вот в старых странах ЕС это будет проблемой.
      1. ABC-schütze Ранг пользователя
        ABC-schütze
        +1
        Сегодня, 14:24
        "В частности президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в беседе с корреспондентом британского издания заявил, что только принятие всеобщей воинской повинности во всех государствах НАТО поможет справиться с проблемами набора военнослужащих. "
        *****************
        Во "всех государствах НАТО" означает, между прочим, что и в США тоже...

        И клерк - лимитроф, ВСЮ "службу" проведший в административных "предбанниках", с функциями активного толкача - ретранслятора установок США и НАТО, скорее всего об этом просто не подумал...

        Да и для того, чтобы всеобщая воинская обязанность (призыв) стали реальным, эффективным вкладом в боевой потенциал т.н. "европы", минимальной необходимой ПРЕДПОСЫЛКОЙ должен стать РОСПУСК т.н. "евросоюза" с его "т.н. "общеевропейскими ценностями". И переход к достаточно жестким централизованным моделям управления с пририотетов НАЦИОНАЛЬНЫХ интересов над "ценностями" проходного двора с биркой ЕС...

        Т.е. в контексте того же Фатерланда, к власти в стране, надолго, должна прийти AfD. И надолго...

        Но вот, полагаю, что ни она, ни Нацобъединение мадам Лепен, придя к власти, воевать с Россией торопиться не станут...

        Тем более, из-за лимитрофов и их "страхов" конъюнктурных...
    6. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      +1
      Сегодня, 13:23
      Реставрируйте свои вонючие схроны, пополняйте запасы памперсов.
    7. Тополь Ранг пользователя
      Тополь
      +1
      Сегодня, 13:28
      С большинством союзников по НАТО мы должны быть откровенны: нам придется вернуться к расходам времен холодной войны
      Мне вот интересно, какие расходы были у лабусов во времена холодной войны?
      А в Европе ещё полно мигрантов, в том числе и с окраины, которые сбежали от войны в своих странах и, я думаю, совсем не для того, чтобы рискнуть здоровьем за старушку-европу. Так что всё это тявканье трибалтов, только для того, чтобы хозяин про них не забывал.
    8. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 13:37
      Про призыв в Литве по лотерее не знал, улыбнуло. lol Это ж ведь как удобно, если подумать: в армию не идут - лотерея, плотников не хватает - провести лотерею, учителей мало - розыгрыш.
      1. NICK111 Ранг пользователя
        NICK111
        +1
        Сегодня, 13:48
        Будни Литовской армии 2025. Кинем жребий, кто сегодня "пойдет" на амбразуру, а кому в увольнение на 3 дня?

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