Политик Рогов: ВС РФ прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового, заняв пять опорных пунктов противника
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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают теснить врага на Запорожском направлении. О текущей ситуации на Ореховском участке данного направления рассказал политик Владимир Рогов – сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ.
По информации политика, подразделения российской армии смогли прорвать оборону противника в северо-западном направлении от села Вербовое. Сейчас они теснят врага на этом участке фронта, занимая его опорные пункты. Ситуация для украинских формирований на Запорожском направлении продолжает ухудшаться.
Наши войска прорвали оборону ВСУ северо-западнее Вербового на Ореховском направлении, продвинулись на два километра и заняли пять вражеских опорников
Политик отметил, что ВС РФ проводят наступление и к северо-западу от села Работино. Параллельно они продолжают улучшать свои позиции в самом селе Работино, где идут ожесточенные бои.
На Васильевском участке фронта, в районе сел Жеребянки и Пятихатки, точные удары российской артиллерии и авиации уничтожили позиции противника.
Министерство обороны Российской Федерации к настоящему времени еще не сообщало об изменении ситуации на Ореховском и Васильевском участках фронта. Но ряд российских военных корреспондентов, в том числе и Семен Пегов, также сообщают о продвижении российских войск в северо-западном направлении от Вербового.
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