Британский эксперт: ВС России показали НАТО, что смогут уничтожить F-16 на Украине

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Британский эксперт: ВС России показали НАТО, что смогут уничтожить F-16 на Украине

Киев уже давно добивается от своих западных партнёров поставки ему истребителей американского производства, но пока что ряд западных стран лишь обещают, что отправят их Украине в скором будущем.

Однако, как считает британский эксперт греческого происхождения Александр Меркурис, даже если украинцы получат истребители F-16, вряд ли это им особо поможет в борьбе с Россией.



Эксперт отметил, что Москва уже дала понять НАТО, что готова уничтожить истребители F-16 на украинских аэродромах и имеет для этого все возможности. По словам Меркуриса, в знак предупреждения для Североатлантического альянса Россия нанесла удары по аэродромам на территории Украины, на которые предположительно должны были в будущем прилететь F-16. Это также стало причиной замедления процесса передачи самолётов украинской стороне, говорит эксперт.

Напомним, что ранее ракетами «Кинжал» были нанесены удары по аэродромам во Львовской и Хмельницкой областях Украины, которые готовили для приема F-16.

Если F-16 действительно будут базироваться на этих аэродромах, то русские смогут нанести по ним удар

- сказал Меркурис.

Еще в прошлом году как минимум три европейские страны выразили готовность передать Украине истребители F-16 в 2024 году – это Норвегия, Дания и Нидерланды.
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    14 комментариев
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    1. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +2
      Сегодня, 15:12
      Ставки повышаются! Они всё-таки догадались, что на территории 404 нет аэродромов.Вопрос, откуда они будут взлетать?
      1. Аль Манах Ранг пользователя
        Аль Манах
        +1
        Сегодня, 16:39
        Откуда взлетали те, которые позавчера били по Севастополю и Крыму?
    2. лесничий Ранг пользователя
      лесничий
      0
      Сегодня, 15:13
      МО России уже давно заявили, что если страны коллективного Запада передадут эти самолёты ВСУ, то они станут приоритетной целью для ВС России. Нынешний удар тому подтверждение. Кому это ещё непонятно?
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +3
        Сегодня, 15:19
        Пока это все треп двухлетний, иначе бы ставки гады не повышали бы так регулярно.
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          0
          Сегодня, 16:21
          Треп идет со времен перестройки.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +6
      Сегодня, 15:16
      Ладно, а уничтожить все летаки которые у них есть, это не ясный сигнал?
      Можно подумать, что теперешние литааи могут базироваться где угодно, а фу 16 будут привязаны только к одному единственному аэродром и больше никак???
      Какая то... ерунда получается или чего то не понимаю???
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 15:22
        Уже даже Бужинский, никогда особым милитаризмом не отличавшийся спрашивает - когда же воевать начнем хотя бы с самолетам разведчиками. Но гранат предпочитает пока разменивать своих граждан и жалеть чужих в "борьбе за независимость"
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 15:41
          Будем откровенные сами перед собой... у нас, как перед началом СВО, так и сейчас, не готово было то, сё, треть десятое!!! Причём, не только в материальном плане, так и в психологическом, политическо!!! Оно и сейчас осталось/не устранены и может быть устранены, как по объективным, так и субъективны причинам!!! soldier
          1. ИванИванов Ранг пользователя
            ИванИванов
            0
            Сегодня, 15:55
            По мне так субъективных подавляющая часть, начиная с назначения Суркова, заканчивая отсутствующей культурно-просветительской работой и "успешным" импортозамещением. Тот же фильм Проханова про донбасс должен и готов был выйти в 2015-м, но чья то верная рука процесс затормозила. 10 лет удивлялся с дивана - как можно бодаться с партнерами, технологическими и людскими гигантами, имея 1 гражданский самолет в год и тысячи непуганых коллаборантов? Не мог никак шахматную мысль разгадать. Оказалось все просто - "нас обманули".
      2. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        +1
        Сегодня, 15:26
        Цитата: rocket757
        Можно подумать, что теперешние литааи могут базироваться где угодно, а фу 16 будут привязаны только к одному единственному аэродром и больше никак???

        Для них нужна взлётка не менее 1300 метров, а для нормальной работы 3000 метров, и все они известны. Эти аэродромы вроде как готовились к приёму F-16.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +2
          Сегодня, 15:37
          В советские времена строили много чего с расчётом на... всякое разное!
          Аэродромов подскока и прочих не очевидных взлетных площадок, более чем достаточно.
          Тем более, им далеко летать не надо, взлетел, ракеты запустил и назад. Т. е. минимально необходимая заправка и... в общем, вариантов больше чем один. А пользоваться разными ухищрения и они научились, увы.
          В общем, мы их сделаем, но не так, что б сразу, по мановению рук.
          1. Эдик Ранг пользователя
            Эдик
            0
            Сегодня, 15:52
            Я вот о чём думаю: может, они уже там были?.. feel
      3. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 16:17
        Сам по себе F-16 не плох. В последнем блоке каклорейху никто его не даст. Нужен он как носитель ракет. Главная угроза, что к нему можно прикрутить ракеты воздух-земля которые в избытке в демократических странах. Носители ракет у незалежных заканчиваются. Поэтому и видно массовое анальное напрягание. А демократия заранее все просчитала на калькуляторах. F-16 здесь самый бюджетный вариант.
    4. Dekabrist Ранг пользователя
      Dekabrist
      +1
      Сегодня, 15:51
      Новость, расчитанная исключительно на невежественную аудиторию.
      Однако, как считает британский эксперт греческого происхождения Александр Меркурис

      Меркурис такой же британский эксперт, как яичница - божий дар. Он является редакционным директором ресурса The Duran - филиала московского Russia Insider.

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