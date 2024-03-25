Британский эксперт: ВС России показали НАТО, что смогут уничтожить F-16 на Украине

Если F-16 действительно будут базироваться на этих аэродромах, то русские смогут нанести по ним удар

Киев уже давно добивается от своих западных партнёров поставки ему истребителей американского производства, но пока что ряд западных стран лишь обещают, что отправят их Украине в скором будущем.Однако, как считает британский эксперт греческого происхождения Александр Меркурис, даже если украинцы получат истребители F-16, вряд ли это им особо поможет в борьбе с Россией.Эксперт отметил, что Москва уже дала понять НАТО, что готова уничтожить истребители F-16 на украинских аэродромах и имеет для этого все возможности. По словам Меркуриса, в знак предупреждения для Североатлантического альянса Россия нанесла удары по аэродромам на территории Украины, на которые предположительно должны были в будущем прилететь F-16. Это также стало причиной замедления процесса передачи самолётов украинской стороне, говорит эксперт.Напомним, что ранее ракетами «Кинжал» были нанесены удары по аэродромам во Львовской и Хмельницкой областях Украины, которые готовили для приема F-16.- сказал Меркурис.Еще в прошлом году как минимум три европейские страны выразили готовность передать Украине истребители F-16 в 2024 году – это Норвегия, Дания и Нидерланды.