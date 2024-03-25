«Велосипедные замки на дверях»: проверяются свидетельства о нарушении мер безопасности при проведении массового мероприятия в «Крокус Сити Холле»
У следователей появилась информация о нарушении мер безопасности при проведении массового мероприятия в «Крокус Сити Холле», в частности о четырех заблокированных лестницах во время теракта. По словам источника, как минимум несколько пожарных лестниц действительно были закрыты.
Кроме того, были проблемы с дверьми, оборудованными так называемой «Антипаникой», – системой, которая установлена в любом общественном месте и позволяет легко открыть дверь одним нажатием. Во время теракта выходы на кровлю, оснащенные ручками «Антипаника», не работали из-за висящих на них велосипедных замков, которые пострадавшим пришлось ломать своими руками.
При этом, по словам очевидцев, не сработала и автоматизированная пожарная сигнализация (или по крайней мере не везде сработала) – она тоже могла бы спасти жизни тех, кто не нашел выхода из горящего здания. Предварительно, некоторые двери подвала здания тоже были заблокированы. В конце концов, часть пострадавших смогла бы сломать один такой замок и выйти со стороны северного холла.
Тем временем музыканты группы «Пикник», перед концертом которой произошел теракт в «Крокус Сити Холле», сообщили, что не будут отменять предстоящее выступление в Санкт-Петербурге, запланированное на 27 марта. «Концерт группы "Пикник" состоится», – говорится в сообщении представителей большого концертного зала «Октябрьский».
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