«Велосипедные замки на дверях»: проверяются свидетельства о нарушении мер безопасности при проведении массового мероприятия в «Крокус Сити Холле»

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«Велосипедные замки на дверях»: проверяются свидетельства о нарушении мер безопасности при проведении массового мероприятия в «Крокус Сити Холле»

У следователей появилась информация о нарушении мер безопасности при проведении массового мероприятия в «Крокус Сити Холле», в частности о четырех заблокированных лестницах во время теракта. По словам источника, как минимум несколько пожарных лестниц действительно были закрыты.

Кроме того, были проблемы с дверьми, оборудованными так называемой «Антипаникой», – системой, которая установлена в любом общественном месте и позволяет легко открыть дверь одним нажатием. Во время теракта выходы на кровлю, оснащенные ручками «Антипаника», не работали из-за висящих на них велосипедных замков, которые пострадавшим пришлось ломать своими руками.



При этом, по словам очевидцев, не сработала и автоматизированная пожарная сигнализация (или по крайней мере не везде сработала) – она тоже могла бы спасти жизни тех, кто не нашел выхода из горящего здания. Предварительно, некоторые двери подвала здания тоже были заблокированы. В конце концов, часть пострадавших смогла бы сломать один такой замок и выйти со стороны северного холла.

Тем временем музыканты группы «Пикник», перед концертом которой произошел теракт в «Крокус Сити Холле», сообщили, что не будут отменять предстоящее выступление в Санкт-Петербурге, запланированное на 27 марта. «Концерт группы "Пикник" состоится», – говорится в сообщении представителей большого концертного зала «Октябрьский».
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    26 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 13:34
      Главное не только выявить нарушения, но и очень строго наказать за них... А с этим у нас всегда проблемы... Убитых много а реально наказанных мало... Может отсюда и весь наш бардак и столько жертв в терактах... Напомню про самые крупные -
      16 ноября 1996 года в Каспийске (Дагестан) террористы взорвали девятиэтажный жилой дом, в котором проживали семьи пограничников. В результате теракта погибли 68 человек, в том числе 21 ребенок.

      19 марта 1999 года во Владикавказе произошел взрыв на Центральном рынке. Погибли 52 человека, свыше 150 получили ранения. Бомба была заложена преступником, действовавшим по указанию международного террориста Хаттаба.

      4 сентября 1999 года в Буйнакске (Дагестан) террористами был взорван пятиэтажный жилой дом по улице Шихсаидова, в котором жили семьи российских офицеров 136-й бригады Министерства обороны РФ. 64 человека погибли, 146 человек получили травмы различной степени тяжести.

      8 сентября 1999 года на улице Гурьянова в Москве в девятиэтажном шестиподъездном жилом доме №19 был совершен теракт, полностью уничтоживший два подъезда. Мощность взрыва составила примерно 350 кг в тротиловом эквиваленте. В результате теракта 100 человек погибли, более 200 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшими (получившими ранения или моральные травмы) были признаны 690 человек.

      13 сентября 1999 года взрыв мощностью около 300 кг в тротиловом эквиваленте произошел в жилом доме №6, корпус 3 по Каширскому шоссе в Москве. Восьмиэтажный одноподъездный кирпичный дом был полностью разрушен. Погибли 124 человека, семь человек были ранены.

      9 мая 2002 года в Каспийске (Дагестан) во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне произошел теракт. В результате детонации взрывного устройства погибли 43 человека, еще около 120 человек пострадали. В организации взрыва обвинялся член бандитского подполья Раппани Халилов (ликвидирован в Дагестане в 2007 году).

      23-26 октября 2002 года в Москве группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым удерживала в здании Театрального центра на Дубровке 912 заложников - зрителей мюзикла "Норд-Ост". В связи с угрозой взрыва здания и гибели людей 26 октября спецслужбы РФ провели вынужденную операцию по освобождению заложников. В результате теракта погибли 130 заложников. Все боевики (21 мужчина, включая Бараева, и 19 женщин) были уничтожены.

      27 декабря 2002 года в Грозном во дворе Дома правительства Чеченской Республики террористами-смертниками были подорваны начиненные взрывчаткой автомашины "Камаз" и УАЗ. В результате теракта погиб 71 человек, еще 640 человек получили ранения.

      12 мая 2003 года в селении Знаменское (Надтеречный район Чеченской Республики) начиненный взрывчаткой грузовик "Камаз", за рулем которого была смертница, взорвался у зданий местной администрации и управления ФСБ. В результате погибли 60 человек, еще 197 человек получили ранения. В числе жертв теракта были гражданские лица (в том числе восемь детей), милиционеры, сотрудники ФСБ. Повреждения получили жилые дома. В июне 2003 года в Ингушетии в ходе операции по его задержанию был уничтожен предполагаемый организатор терактов в Знаменском и у Дома правительства Чечни в Грозном (декабрь 2002 года) - полевой командир чеченских террористов Хож-Ахмед Душаев (Хож-Бауди).

      5 декабря 2003 года в электропоезде "Кисловодск - Минеральные Воды", когда состав находился приблизительно в 1 км от станции Ессентуки, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погибли 47 человек, 186 были ранены. Ответственность за теракт взяли на себя чеченские террористы.

      6 февраля 2004 года в Москве во втором вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Автозаводская" и "Павелецкая" произошел взрыв. Бомбу мощностью от 2,9 до 6,6 кг в тротиловом эквиваленте, начиненную поражающими элементами - болтами и шурупами, привел в действие террорист-смертник. В результате теракта погиб 41 человек (не считая террориста), более 200 человек пострадали.

      24 августа 2004 года практически одновременно в воздухе над Ростовской и Тульской обл. взорвались и разрушились вылетевшие из московского аэропорта Домодедово пассажирские самолеты Ту-154Б-2 авиакомпании "Сибирь" (регистрационный номер RA-85556, рейс 1047 Москва - Сочи) и Ту-134А-3 авиакомпании "Волга-Авиаэкспресс" (регистрационный номер RA-65080, рейс 1303 Москва - Волгоград). В результате катастроф погибли 89 человек. Взрывные устройства на борту самолетов привели в действие террористки-смертницы.

      1 сентября 2004 года в Беслане (Северная Осетия - Алания) боевики во главе с Русланом Хучбаровым ("Расул") захватили более 1 100 учащихся школы №1, их родственников и учителей. 2 сентября после переговоров с экс-президентом Республики Ингушетии Русланом Аушевым бандиты отпустили 25 женщин и детей. 3 сентября в ходе штурма большинство заложников были освобождены. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 186 детей, 17 учителей и сотрудников школы, 10 сотрудников ФСБ России, два сотрудника МЧС. Боевики были уничтожены, выжил лишь один - Нурпаши Кулаев (в 2006 году приговорен к смертной казни, замененной из-за моратория на пожизненное заключение). Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев.

      29 марта 2010 года в московском метро произошел двойной теракт - в поездах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии взорвались бомбы мощностью от 2 до 4 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывы произвели террористки-смертницы. 41 человек погиб, 88 получили ранения. 21 августа 2010 года непосредственный организатор теракта Магомедали Вагабов ликвидирован в ходе спецоперации МВД и ФСБ России в Дагестане.
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        +3
        Сегодня, 13:41
        Не выявить, а внести все действительно нужные требования в нормы и тп снипы. И соблюдать их.
        А по вело замкам-экономия. Контроль того чего не случается никогда(вот так раз 15 лет) - это доп расходы на обученных людей. Да и парнишки гардеробщики не делают агаларовым имидж миллиардов.
        1. Гео73 Ранг пользователя
          Гео73
          +9
          Сегодня, 13:48
          Этот Крокус не восстанавливать на этом месте часовню поставить, а не хоровод чертей на костях невинно убиенных. По милиардерам: это обыкновенные жадные лавошники для которых репутация ништо, им ххх в глаза - Божья роса скажут
        2. Ольга Филина Ранг пользователя
          Ольга Филина
          +5
          Сегодня, 13:53
          А толковый инженер-строитель, оказавшийся на месте теракта, пробил стену здания стулом! Стесняюсь спросить, из чего было построено это здание?
        3. Дедок Ранг пользователя
          Дедок
          0
          Сегодня, 14:45
          Да и парнишки гардеробщики не делают агаларовым имидж миллиардов.


          парнишкам "вручили Почетные грамоты"...
          - вот оценка тем людям(в данном случае - еще детям) которые уменьшили число пострадавших и погибших...
          а миллиарды - это святое
          объясните мне, а где пожарная сигнализация ?
          а где автоматика пожаротушения?
          так что миллиарды трогать нельзя!
      2. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +4
        Сегодня, 14:06
        Цитата: Lev_Russia
        Главное не только выявить нарушения, но и очень строго наказать за них...

        Правила ППБ были нарушены в «Хромой лошади», в «Зимней вишне»...Сколько раз можно молоть языком? Снимите к хренам и посадите тех, кто проверял соблюдение мер ППБ...
        Теракт может произойти внезапно. Пожарная безопасность либо есть, либо её нет...
        1. СергейАлександрович Ранг пользователя
          СергейАлександрович
          -1
          Сегодня, 14:32
          Вопрос стоит немного не так. К примеру, вы читали ПДД? Они написаны таким языком, что понять их не так просто. Ездят все не по ПДД, а по собственной годами выработанной системе, которая конечно же пересекается с ПДД.
          Так и пожарные нормы. Они не изложены простым и доступным языком, они понятны и доступны лишь тем, кто годами работает в этой сфере. И в них, как и в ПДД, непрерывно вносятся изменения.
          И в этих нормах тоже есть противоречия, двусмысленности и недоговорённости.
          Требования к дверям ведь можно изложить понятным и доступным языком, доступным для всех.
        2. Дедок Ранг пользователя
          Дедок
          0
          Сегодня, 14:47
          Снимите к хренам и посадите тех, кто проверял соблюдение мер ППБ...

          так посадить придется всех: "сверху - до низу"!
          потому что по отчетам и журналам - у них всегда все "в ажуре": - это подчеркнуто синим карандашом, а это красным...
    2. дрозд68 Ранг пользователя
      дрозд68
      +7
      Сегодня, 13:36
      Вопросов к хозяевам крокуса куча.еще больше к пожарникам контролирующим системы пожаротушения и аварийные выходы.они куда смотрели?
      1. михаилл Ранг пользователя
        михаилл
        +11
        Сегодня, 13:41
        Цитата: дрозд68
        они куда смотрели?

        На баланс банковской карты.
        1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
          ваш вср 66-67
          +1
          Сегодня, 14:03
          Цитата: михаилл
          Цитата: дрозд68
          они куда смотрели?

          На баланс банковской карты.

          С языка сняли.. lol
      2. Гео73 Ранг пользователя
        Гео73
        -1
        Сегодня, 13:49
        В Москве всё ровно, и уже давно, ещё с 70 годов
      3. WBond Ранг пользователя
        WBond
        0
        Сегодня, 13:51
        ....они и есть соучастники...всех выявить и наказать...к слову если бы это оказался бы обычный ТЦ да ещё и в провинции, то хозяев и директора уже бы упекли, а тут....
      4. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        +6
        Сегодня, 13:53
        дрозд68(ИВАН)
        Вы про каких хозяев "Крокуса"? Если про семью Агаларовых, на чьи деньги он построен и приносил прибыль, то тут надо разбираться прокуратуре и СК. Доводились ли до них перечни нарушений и как они реагировали на них. Но обычно, владелец нанимает Директора и соответствующий обслуживающий персонал, вот с них и будет основной спрос. Ну не будет же сам миллиардер Агаларов ежедневно проверять замки на дверях аварийных выходов.
        А перед любой проверкой со стороны пожарных МЧС, наводится порядок с дверями, после чего их снова закрывают от постороннего проникновения... Так и живем! request
        1. СергейАлександрович Ранг пользователя
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 14:40
          Кое-что надо действительно делать лично. Иногда и замки надо самому проверять. Имел опыт на вверенном когда-то объекте со множеством запертых решеток на окнах и следил за наличием ключей привязанных рядом у каждого окна. А возле аварийных выходов проверял наличие опечатанного тубуса с ключом. И директор проверял, не ленился.
      5. хрыч Ранг пользователя
        хрыч
        -3
        Сегодня, 14:12
        Не только хозяевам, но и организаторам мероприятия, включая группу Пикник и ее обслугу. Они главные выгодополучатели и типа ни за что не отвечают...
    3. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
      JÜRGEN WEGNER
      +6
      Сегодня, 13:38
      Почему в России чиновники берут взятки? Проверка помещений - святая обязанность государства.

      Обеспечение безопасности в местах скопления - главный приоритет.

      Я тоже управляющий директор торгового центра, но у меня двери всегда открыты.
      1. Dym71 Ранг пользователя
        Dym71
        -1
        Сегодня, 13:57
        Цитата: JÜRGEN WEGNER
        Почему в России чиновники берут взятки?

        Потому что дают.
        Цитата: JÜRGEN WEGNER
        Проверка помещений - святая обязанность государства.
        Обеспечение безопасности в местах скопления - главный приоритет.

        Верно, как и то, что:
        Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения

        Цитата: JÜRGEN WEGNER
        Я тоже управляющий директор торгового центра, но у меня двери всегда открыты.

        Да, да и СОБР дежурит круглосуточно за углом.
    4. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 13:40
      А как же пожарная инспекция? Заметили только сейчас?
    5. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +11
      Сегодня, 13:41
      А то, что Крокус горел как стог сена, облитый бензином, никого не смущает? Явно ведь строили из самых дешёвых горючих материалов, чего не должно быть.
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        0
        Сегодня, 14:11
        Цитата: Pharmacist
        А что, что Крокус горел как стог сена, облитый бензином, никого не смущает?
    6. Землекоп Ранг пользователя
      Землекоп
      +5
      Сегодня, 13:44
      7 марта сфотографировали одного из террористов в Крокусе на разведке и в этот же день посольство США предупредило не россиян..а своих граждан об опасности терактов в России и запрете посещения именно концертов.
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +5
      Сегодня, 13:46
      Массовое, публичное мероприятие не надо охранять!?!?!? Это нонсенс по теперешним временам и обстановке!!!
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +4
        Сегодня, 13:56
        а ГБР с оружием от ЧОПа что охранял Крокус - просто обмочились и не пришли
        вот этих ушлёпков судить нужно (!) - именно из-за них столько людей погибло
        1. lwxx Ранг пользователя
          lwxx
          0
          Сегодня, 14:14
          Цитата: Romario_Argo
          а ГБР с оружием от ЧОПа что охранял Крокус - просто обмочились и не пришли
          вот этих ушлёпков судить нужно (!) - именно из-за них столько людей погибло
          А так же вопрос к нацгвардии. На одном видео виден человек в форме нацгвардии с собакой , который спокойно уходил,в то время как люди пытались защититься столами в фойе.К сожалению лавина вопросов только увеличивается.
    8. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 14:49
      Хоть раз привлекали к ответственности архитектора и строителей за то, что здание было запроектировано и построено с нарушениями?
      Это ведь тоже немалая составляющая безопасности.
      К примеру, несколько зданий запроектированных Нодаром Канчели обрушились, а ответственности он избежал.

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