FT: крупнейшая в мире нефтесервисная компания, несмотря на санкции, отказывается уходить из России

Несмотря на попытки давления со стороны Киева, крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB (ранее называвшаяся Schlumberger) не планирует осуществлять вывод своего бизнеса из России.Как сообщил исполнительный директор компании Оливье Ле Пеш в интервью британскому изданию Financial Times, руководство SLB в настоящее время еще не приняло окончательного решения. Как только оно будет принято, об этом сразу же объявят публично.По данным Киевской школы экономики, из 2023 иностранных компаний, работавших в России до начала спецоперации на Украине, полностью ушли на фоне антироссийских санкций лишь 372. SLB в их число не вошла. Аналогичным образом поступили и другие западные компании, работающие в этой отрасли: Baker Hughes и Halliburton, являющиеся второй и третьей по величине нефтесервисными компаниями, объявили о планах уйти из России позже после ввода антироссийских санкций со стороны США.Бизнес SLB в России приносит компании около 5% доходов группы в размере 33,1 миллиардов долларов. Согласно отчетам американских регулирующих органов, на конец 2023 года балансовая стоимость чистых активов в РФ составляет 600 миллионов долларов.При этом, по оценкам западных экспертов, предположения, что российская нефтепромышленность может рухнуть в случае ухода иностранных нефтесервисных компаний, являются преувеличенными, поскольку гипотетический уход западных отраслевых компаний может привести лишь к некоторому удорожанию добычи нефти, соответвенно и к росту цен на углеводороды на мировом рынке.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»