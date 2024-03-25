FT: крупнейшая в мире нефтесервисная компания, несмотря на санкции, отказывается уходить из России

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FT: крупнейшая в мире нефтесервисная компания, несмотря на санкции, отказывается уходить из России

Несмотря на попытки давления со стороны Киева, крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB (ранее называвшаяся Schlumberger) не планирует осуществлять вывод своего бизнеса из России.

Как сообщил исполнительный директор компании Оливье Ле Пеш в интервью британскому изданию Financial Times, руководство SLB в настоящее время еще не приняло окончательного решения. Как только оно будет принято, об этом сразу же объявят публично.



По данным Киевской школы экономики, из 2023 иностранных компаний, работавших в России до начала спецоперации на Украине, полностью ушли на фоне антироссийских санкций лишь 372. SLB в их число не вошла. Аналогичным образом поступили и другие западные компании, работающие в этой отрасли: Baker Hughes и Halliburton, являющиеся второй и третьей по величине нефтесервисными компаниями, объявили о планах уйти из России позже после ввода антироссийских санкций со стороны США.

Бизнес SLB в России приносит компании около 5% доходов группы в размере 33,1 миллиардов долларов. Согласно отчетам американских регулирующих органов, на конец 2023 года балансовая стоимость чистых активов в РФ составляет 600 миллионов долларов.

При этом, по оценкам западных экспертов, предположения, что российская нефтепромышленность может рухнуть в случае ухода иностранных нефтесервисных компаний, являются преувеличенными, поскольку гипотетический уход западных отраслевых компаний может привести лишь к некоторому удорожанию добычи нефти, соответвенно и к росту цен на углеводороды на мировом рынке.
  • Pixabay
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5 комментариев
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  1. Romario_Argo Ранг пользователя
    Romario_Argo
    +2
    Сегодня, 14:10
    конечно,
    активов лишь на 600 лямов баксов - ни что по сравнению с доходом в 33 лярда баксов
    активы по закону продадут в РФ только за 60 млн бакинских
    они же не смертники сами себе - тупо снимают пенку
    а всякие санкции это для недоразвитых
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 14:14
    руководство SLB в настоящее время еще не приняло окончательного решения. Как только оно будет принято, об этом сразу же объявят публично.

    Компания наверняка очень боится потерять бабки вложенные здесь в бизнес...Надеюсь этой компании не позволят ни продать, ни вывести всё что у неё зарегистрировано и то что скрыто на территории РФ...
  3. aybolyt678 Ранг пользователя
    aybolyt678
    0
    Сегодня, 14:31
    руководство SLB в настоящее время еще не приняло окончательного решения

    Беда в том что НАШЕ руководство не приняло окончательного решения... по сохранению богатств страны. Ведь думать надо не на год два а на 2-3 поколения вперед
  4. el_ninio163 Ранг пользователя
    el_ninio163
    -1
    Сегодня, 14:39
    12 лет работаю в данной компании.
    С каждым кварталом буквально все тяжелее и тяжелее вести бизнес из-за санкций.
    Но ещё одна фишка в том, что в России сосредоточено около 10 процентов всего персонала SLB. И компания хочет выполнять принятые на себя обязательства по отношению к сотрудникам.
    Но на горизонте ближайших двух лет может принять решение об уходе: исключительно из-за огромного количества трудностей, связанных с бизнес-процессами, движением капитала и т.д.

    А ведь ещё несколько лет назад собирались покупать Буровую Компанию Евразия и участвовать в крупнейшем для России проекте Восток Ойл.
  5. pexotinec Ранг пользователя
    pexotinec
    -1
    Сегодня, 14:40
    Этим компаниям запретили вывоз своего оборудования. Типа сами валите а технику и оборудование пожалуйста не трогайте. Были попытки вывоза но они не прокатили.

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