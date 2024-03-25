FT: крупнейшая в мире нефтесервисная компания, несмотря на санкции, отказывается уходить из России
Несмотря на попытки давления со стороны Киева, крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB (ранее называвшаяся Schlumberger) не планирует осуществлять вывод своего бизнеса из России.
Как сообщил исполнительный директор компании Оливье Ле Пеш в интервью британскому изданию Financial Times, руководство SLB в настоящее время еще не приняло окончательного решения. Как только оно будет принято, об этом сразу же объявят публично.
По данным Киевской школы экономики, из 2023 иностранных компаний, работавших в России до начала спецоперации на Украине, полностью ушли на фоне антироссийских санкций лишь 372. SLB в их число не вошла. Аналогичным образом поступили и другие западные компании, работающие в этой отрасли: Baker Hughes и Halliburton, являющиеся второй и третьей по величине нефтесервисными компаниями, объявили о планах уйти из России позже после ввода антироссийских санкций со стороны США.
Бизнес SLB в России приносит компании около 5% доходов группы в размере 33,1 миллиардов долларов. Согласно отчетам американских регулирующих органов, на конец 2023 года балансовая стоимость чистых активов в РФ составляет 600 миллионов долларов.
При этом, по оценкам западных экспертов, предположения, что российская нефтепромышленность может рухнуть в случае ухода иностранных нефтесервисных компаний, являются преувеличенными, поскольку гипотетический уход западных отраслевых компаний может привести лишь к некоторому удорожанию добычи нефти, соответвенно и к росту цен на углеводороды на мировом рынке.
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