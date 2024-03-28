Кому-то очень нужно замылить украинский след, свалив всё на таджиков и ИГИЛ
Проверка на страх
Кажется, давно нам в России не было так страшно. Наверное, со времён чеченских войн и Беслана. Даже СВО и мобилизация реально распугали только трусов. Но ведь страх – это как заразная болезнь, которую вот уже не первый год пытаются передать, даже привить нам.
Непуганые американцы, не сказать чтобы поголовно идиоты, кажется, до сих пор не избавились от страха 11 сентября 2001 года, а уж если копать глубже – и от страха Вьетнама, и даже Карибского кризиса. Бегство из Афгана стало не более чем подтверждением синдрома.
И пандемия ведь тоже была проверкой на страх, первой в эпоху построения всемирного цифрового концлагеря. Почему вслед за ней случилось начало СВО – да просто уже настолько достали, что дальше могло бы стать просто поздно.
Западу куда логичней было бы ещё до Украины запустить октябрьскую бойню в Газе, да только там тот, кто вроде бы и начал, уж очень плохо управляем. В итоге сегодня у Вашингтона и НАТО на повестке дня совсем иные страхи.
И страх перед третьей мировой среди них, как ни странно, едва ли не на последнем месте. У нас по всем признакам тоже не на первом. То, что произошло в «Крокус Сити Холле» – это куда конкретнее и страшнее ударов по Белгороду и даже по Новочеркасской ГРЭС. Тем более что ещё и сами напортачили.
Но страх прошёл очень быстро.
Наши упорно не желают бояться, а разозлились сильно. Только вот как бы эту злость не направить туда, куда не следует. И ведь вроде бы всё сошлось – таджикские «стрелки» как-то удачно рванули в сторону Киева, отвернув перед Брянском. И украинский истерик Данилов сам себя в сетях заложил.
Но нет же – нам по весьма востребованным каналам продолжают толкать версию с ИГИЛ. Нет, исключать тот факт, что без него не обошлось, нельзя при всём желании, но полумёртвую структуру вытащили из почти небытия явно не просто так.
Неуправляемая интеграция
Всё объясняется предельно просто – в Вашингтоне и вместе с Пентагоном в НАТО панически боятся любой интеграции, которой они не смогут управлять. Отсюда и «цветные» революции, и «европейская альтернатива» в ответ на все поползновения Украины присоединиться к ЕАЭС.
Отсюда и многолетнее стремление заместить русских в Афганистане, откуда совсем недавно им пришлось драпануть, отсюда и жажда разобраться с Башаром Асадом в Сирии, что вот-вот закончится ровно тем же – «большим исходом».
Западная пропаганда давно приучила публику ассоциировать ИГИЛ с Ираном. Этим формально и беспардонно оправданы как санкции, которые только для России круче, так и неприкрытые убийства иранских военных, учёных, политиков...
Зачем же всё это, и зачем в качестве исполнителей подлой акции были так сильно нужны именно таджики по национальности?
Вовсе не потому, что их едва ли не большинство среди гастарбайтеров в России. И не потому, что многие из них не имеют никаких реальных убеждений и хотят только больших и лёгких заработков.
Первый аргумент вообще спорный, второй – чуть менее, поскольку мерзавцев отыскать можно и не по национальному признаку.
В следах теракта в Крокусе всё сложнее, но в целях, похоже, куда проще. Нужно кому-то, ой как нужно, вбить клин между россиянами, точнее – собственно русскими, и теми, с кем они стали как-то с огрехами, не без трудностей, но относительно благополучно сживаться.
В том числе, простите за цинизм, и на почве СВО. Общая беда объединила, сражаются с нацистами все, в том числе и украинцы по национальности.
Россия была, остаётся и будет оставаться страной многонациональной. Не такой, как Союз, но необходимости говорить по-русски, причём нормально и всем, кто в России обитает, это не отменяет.
Таджики в этом плане – не худший, между прочим, пример, пусть и многие из них тоже покупают себе российское гражданство. Продают-то его и «наши», и «не наши» тоже. Оптом и в розницу – это у кого какие возможности.
Тем не менее не может быть и речи о том, что в «Крокус Сити Холле» случилось то, что называется точкой невозврата. Никой теракт не заставит нас просто так запираться в собственной ракушке. Не было такого никогда и теперь не будет.
И уж если речь зашла о таджиках, именно их пристегнули к мерзкому плану, как видно, не просто так. И не по указанным выше причинам. Даже то, что такие исполнители очень дёшево обошлись заказчику, сути дела не меняет.
Называть заказчика тут не станем, тем более что у авторов по его поводу никаких сомнений нет.
Принадлежность террористов к «Альянсу»
На самом-то деле таджики, работающие в России – что-то вроде локомотива их родины, балансирующей между желанием полной независимости и реальными выгодами присоединения к ЕАЭС.
Таджикистан (это стоит напомнить) ментально – «почти Иран», хотя ветви цивилизации за полтора столетия у них сильно разошлись. Но мостик есть, и то, что в Тегеране не стали дожидаться братскую страну и сами пошли на сближение с евразийцами, очень многое в беспокойном регионе меняет.
Среди прочего, даже сводит на нет нарочитый негатив от соседства с пресловутым «Талибаном» – для многих пугалом пострашнее ИГИЛ. Подзабытым сейчас, а напрасно.
Именно на разрыв наметившегося очень явно сближения Ирана с ЕАЭС и с Россией, причём не без подключения Таджикистана, и направлено острие пропаганды вроде бы конкретно «против ИГИЛ».
Мало кто сегодня вспомнит, что Таджикистан притормозил с евразийской интеграцией сразу, как только из Афганистана сбежали американцы. Тут же беглых таджиков, в основном как раз из ИГИЛ, оперативно записали в так называемый Национальный альянс Таджикистана.
Он был сформирован в 2018 году в Варшаве с подачи Лондона – ну любят они всяческие «правительства в изгнании». Туда и набрали последних из таджикских головорезов, которые уцелели после разгрома ИГИЛ. И пополнили молодью, ищущей приключений.
Этот «Альянс» возглавил некто Кабиров, соратник тоже почти неизвестного в России Халимова, якобы давно погибшего. Это их, можно сказать, «собственные таджики» стали не более чем «пушечным» мясом для войны в Сирии. А там же всё шло к поражению Вашингтона, и присутствие НАТО уже обернулось тривиальной турецкой оккупацией сирийского Идлиба.
«Альянс» финансирует таджикских наёмников на Украине, где командиром некий Шуша – правая рука Халимова, учитель истории по образованию. Этот Шуша активно взаимодействует с Ильёй Пономарёвым, уже замеченным как организатор рейдов на Белгородчину.
Теперь, похоже, остаётся лишь подтвердить принадлежность боевиков из «Крокус Сити Холла» к «Альянсу» и снять огульные обвинения в адрес всех таджиков сразу.
- Алексей Подымов, Пётр Ненароков
- myslo.ru
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