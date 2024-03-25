«Кто готовил, платил и помогал»: Медведев выступил за ликвидацию всех причастных к теракту в «Крокус сити холле»

Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех

Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель

Дмитрий Медведев выступил за ликвидацию всех причастных к теракту в "Крокус сити холле", а не только пойманных террористов. Об этом он написал в своем ТГ-канале.Зампред главы Совбеза, комментируя трагедию в "Крокус сити холле" заявил, что расстрелявших людей террористов нужно убить, но гораздо важнее ликвидировать всех тех, кто организовал этот теракт, оплатил и помогал. При этом он выразил благодарность всем, кто ловил и поймал террористов.- написал Дмитрий Анатольевич в своем ТГ-канале.Ранее Медведев назвал организаторов теракта "ублюдками" и пообещал, что Россия сделает все, чтобы найти их и отомстить за всех невинных людей, расстрелянных в концертном зале.- добавил политик.Ряд экспертов считает, что Медведев озвучивает то, что российский президент Владимир Путин не может заявить официально. Между тем, Дмитрий Песков заявил, что Кремль не участвует в обсуждении возвращения смертной казни.