«Кто готовил, платил и помогал»: Медведев выступил за ликвидацию всех причастных к теракту в «Крокус сити холле»

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«Кто готовил, платил и помогал»: Медведев выступил за ликвидацию всех причастных к теракту в «Крокус сити холле»

Дмитрий Медведев выступил за ликвидацию всех причастных к теракту в "Крокус сити холле", а не только пойманных террористов. Об этом он написал в своем ТГ-канале.

Зампред главы Совбеза, комментируя трагедию в "Крокус сити холле" заявил, что расстрелявших людей террористов нужно убить, но гораздо важнее ликвидировать всех тех, кто организовал этот теракт, оплатил и помогал. При этом он выразил благодарность всем, кто ловил и поймал террористов.



Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех

- написал Дмитрий Анатольевич в своем ТГ-канале.

Ранее Медведев назвал организаторов теракта "ублюдками" и пообещал, что Россия сделает все, чтобы найти их и отомстить за всех невинных людей, расстрелянных в концертном зале.

Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель

- добавил политик.

Ряд экспертов считает, что Медведев озвучивает то, что российский президент Владимир Путин не может заявить официально. Между тем, Дмитрий Песков заявил, что Кремль не участвует в обсуждении возвращения смертной казни.
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    58 комментариев
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    1. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +9
      Сегодня, 13:52
      Плохо, что Кремль не участвует в обсуждении возврата смертной казни.
      1. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        -2
        Сегодня, 13:59
        [Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель]

        Растешь Дмитрий Анатольевич....
      2. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
        ваш вср 66-67
        -2
        Сегодня, 14:00
        [Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель]

        Растешь Дмитрий Анатольевич....
        1. Татьяна Ранг пользователя
          Татьяна
          +6
          Сегодня, 14:06
          Дмитрий Медведев выступил за ликвидацию всех причастных к теракту в "Крокус сити холле", а не только пойманных террористов.

          Всё правильно!
          Террористическую заразу Запада в России нужно вырывать россиянами и властями РФ напрочь - с корнем!
          1. aybolyt678 Ранг пользователя
            aybolyt678
            0
            Сегодня, 14:25
            Цитата: Татьяна
            за ликвидацию всех причастных к теракту в "Крокус сити холле

            Если к этому акту причастно ЦРУ операции которого утверждает лично президент или американское правительство, то необходимо мочить Байдена и Капитолий.... готовы ли мы к этому??
          2. Joker62 Ранг пользователя
            Joker62
            +2
            Сегодня, 14:27
            Террористическую заразу Запада в России нужно вырывать россиянами и властями РФ напрочь - с корнем!

            Не корнем, а корнями! am
            И не мешало бы привлечь к ответственности владельца "Крокуса" семьи г.Агаларовых за нарушения правил безопасности вплоть до выплаты пострадавшим во время терракта. stop
      3. Комментарий был удален.
      4. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 14:04
        Ликвидация причастных дело нужное, но у меня только один вопрос - Медведев будет сам этим заниматься или Павла Судоплатова воскресим...??? am
        1. Бородач Ранг пользователя
          Бородач
          +4
          Сегодня, 14:14
          Цитата: Lev_Russia
          Ликвидация причастных дело нужное, но у меня только один вопрос - Медведев будет сам этим заниматься или Павла Судоплатова воскресим...??? am

          Павел Судоплатов нанял бы земляков террористов за 500 000 рублей из какого-нибудь Талибана, чтобы они сделали с семьями террористов то, что они сделали с посетителями концерта в Крокус Сити Холл. am
      5. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        -5
        Сегодня, 14:07
        Очень даже участвует, Гарант с Зоркиным, два контуженных горбачевца, еще год назад дружно промычали что возврата не будет.
        1. frruc Ранг пользователя
          frruc
          0
          Сегодня, 14:13
          «Кто готовил, платил и помогал»

          С этими 4-мя уpoдами все понятно, им недолго осталось. Вряд ли их присутствие будут долго терпеть в местах дальнейшего пребывания. Хотелось бы узнать кто еще задержан, что за "перцы" такие.
          1. ИванИванов Ранг пользователя
            ИванИванов
            +1
            Сегодня, 14:16
            Да вот не факт кстати, отправят их в муслимскую зону и норм жить будут, не удивлюсь, еще и аплодисменты получат
            1. frruc Ранг пользователя
              frruc
              0
              Сегодня, 14:22
              ИванИванов
              отправят их в муслимскую зону и норм жить будут

              Эта зона- "Полярная сова" , где закончили свое пребывание на этом свете многие боевики-террористы .
      6. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +2
        Сегодня, 14:18
        Цитата: antiaircrafter
        Плохо, что Кремль не участвует в обсуждении возврата смертной казни.

        Теперь главное чтобы Кремль на тормоза не надавил на полном ходу, "переговоры" с Залежалой не замутил.
        Ждём оглашения всего алгоритма действий террористов, от Кукуева до последнего ухоеда!
        1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
          S.K.Vichyakow
          0
          Сегодня, 14:33
          В этом вопросе самое главное, чтобы "не замутил", как ранее, молча сделали в Стамбуле.
    2. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 13:54
      Медведев выступил за ликвидацию всех причастных к теракту в «Крокус сити холле»
      Дмитрий Медведев выступил за ликвидацию всех причастных к теракту в "Крокус сити холле"
      Помнится он выступал и за ликвидацию Клоуна. Но Клоун живёт и здравствует. Да ещё и воевать до последнего скакуаса хочет! wink
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        -5
        Сегодня, 13:59
        Помнится он выступал и за ликвидацию Клоуна. Но Клоун живёт и здравствует. Да ещё и воевать до последнего скакуаса хочет!
        У людей огромное горе в стране траур, мог бы со своими заявлениями реально подождать пока, не до шуток сейчас.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          -6
          Сегодня, 14:01
          Цитата: Trapp1st
          У людей горе в стране траур, мог бы со своими заявлениями реально подождать пока, не до шуток сейчас.
          Ты мог бы увязать свой выcep траура в стране с высказыванием Медведева?
      2. Комментарий был удален.
      3. Ig sura Ранг пользователя
        Ig sura
        0
        Сегодня, 14:04
        Скажите а какой смысл сейчас ликвидировать этого клоуна Зе вы что работаете на Янков это они с большим удовольствием сейчас чужими руками убрали бы этого клоуна притом в след ещё и посмеялись есть другие украбендерстане которым с удовольствием можно отметить башку а эту работу пусть выполнят янки это их подопечный по-сути Зе не какого значения сейчас не несёт вы хотите чтобы потом янки свалили вину на Россию притом Зе с мая уже не несёт президентских функции
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 14:06
          Цитата: Ig sura
          Скажите а какой смысл сейчас ликвидировать этого клоуна Зе
          Очень большой. Украина, страна с неустойчивой государственностью. После того как Клоун встретится с Бандерой, може начаться шабаш, который будет нам на руку
      4. ARIONkrsk Ранг пользователя
        ARIONkrsk
        +1
        Сегодня, 14:12
        Цитата: Голландец Михель
        Медведев выступил за ликвидацию всех причастных к теракту в «Крокус сити холле»
        Дмитрий Медведев выступил за ликвидацию всех причастных к теракту в "Крокус сити холле"
        Помнится он выступал и за ликвидацию Клоуна. Но Клоун живёт и здравствует. Да ещё и воевать до последнего скакуаса хочет! wink

        Потому что он пустозвон, воздух содрагает. Он озвучивает только то, что народ хочет слышать, но нам его хватило у власти, хватит и не дай бог второго пришествия.
    3. Alex 22 22 Ранг пользователя
      Alex 22 22
      +4
      Сегодня, 13:58
      А если мораторий на смертную казнь не отменен - как, Д.А.М. будешь осужденных террористов убивать. Вы же доктор юридических наук. Расскажите понятнее и яснее. Мысль прекрасная: убивать, но приказ то на убийство в СИЗО или в Тюрьме террористов кто будет отдавать? Вы лично? Или сердечная недостаточность сама все решит?
      1. bk316 Ранг пользователя
        bk316
        +1
        Сегодня, 14:19
        А если мораторий на смертную казнь не отменен - как, Д.А.М. будешь осужденных террористов убивать

        Да если и отменить, как их убивать? Закон то обратной силы не имеет.
        Однако память у вас и других читателей ВО девичья.
        В начале 2000 была опубликована табличка с 24 портретами чеченских полевых командиров.
        И комментарий от осведомленных лиц что ВВП сказал про них те же слова которые он сказал позавчера.
        Вот только проблемка один их них УЖЕ сидел, а именно Радуев.

        Преадресую ваш вопрос ему, он точно ответит. laughing
        1. Alex 22 22 Ранг пользователя
          Alex 22 22
          0
          Сегодня, 14:59
          Вы правы - закон обратной силы не имеет. Только закон уже есть это УК РФ, он действует в пространстве и времени вот только на смертную казнь наложено временное запрещение ее применять. И если мораторий отменить - ничего не мешает вынести смертный приговор, поскольку в данном случае принцип закон обратной силы не имеет не действует! УК РФ Статья 105. Убийство ч 2
          а) двух или более лиц;
          е) совершенное общеопасным способом;
          ж) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
          з) из корыстных побуждений или по найму,
          л) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;
          наказывается в том числе и смертной казнью.
          Вот Вам и норма права, снять мораторий и осудить к смертной казни. А так получается прям по Салтыкову-Щедрину. от Д.А.М. убийств ждали, а он и чижика то убить не смог!
      2. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Сегодня, 14:23
        Цитата: Alex 22 22
        А если мораторий на смертную казнь не отменен - как, Д.А.М. будешь осужденных террористов убивать. Вы же доктор юридических наук.

        1. При попытке к бегству;
        2. Ударился головой об унитаз;
        3. Подавился манной кашей;
        4. Оторвался тромб.
        И так далее и тому подобное... hi
        1. Fisherman Ранг пользователя
          Fisherman
          0
          Сегодня, 15:02
          еще есть "Полярная сова" - хуже пыток и расстрела...всю жизнь как в аду.
          1. isv000 Ранг пользователя
            isv000
            0
            Сегодня, 15:05
            Цитата: Fisherman
            еще есть "Полярная сова" - хуже пыток и расстрела...всю жизнь как в аду.

            В том и соль что жизнь - содержать их за наш счёт! Лучше пусть во сне помрут, с подушкой на рыле!
    4. Землекоп Ранг пользователя
      Землекоп
      +2
      Сегодня, 13:59
      меня сейчас интересует другой вопрос.
      7 марта был сфотан один из террористов в Крокусе на разведке. ...и в ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ американское посольство официально на своем сайте выпускаю предупреждение для своих американских (не российских) граждан о запрете посещения ИМЕННО КОНЦЕРТОВ в МОСКВЕ.....какое совпадение?
      1. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
        JÜRGEN WEGNER
        +1
        Сегодня, 14:24
        Да, контрразведка России дают промах. Работать лень.
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          0
          Сегодня, 14:38
          Цитата: JÜRGEN WEGNER
          Да, контрразведка России дают промах. Работать лень.

          Народ не одну клаву истёр что надо срочно возрождать СМЕРШ! Некому у нас войти в любой кабинет к мздоимцу или вредителю и начать вежливый разговор с опускания табурета на наглую морду!
      2. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        0
        Сегодня, 14:27
        Это не совпадение а прямое указание что будет теракт. Они загодя перед выборами уже предупреждали что не плохо бы мериканам съехать, потому как будут теракты...
        1. Землекоп Ранг пользователя
          Землекоп
          0
          Сегодня, 14:31
          амеры ничего не предупреждали - они знали каждый шаг группы организаторов..амерам докладывали каждый шаг кто где и когда и американцы вообще ничего не доложили российским властям. Они специально дабы себя потом отмазать сказали сказав НИЧЕГО.
    5. Voronezh Ранг пользователя
      Voronezh
      +6
      Сегодня, 14:02
      А у г-на Медведева не возникает желания наконец разобраться с теми кто сотнями тысяч завозит их?
    6. Mowgli_2 Ранг пользователя
      Mowgli_2
      0
      Сегодня, 14:02
      А почему только этих????!!!!! Такой мрази у нас хоть отбавляй!
    7. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      0
      Сегодня, 14:02
      Дам про лондонских вдохновителей?
      Или про простых бармалеев?


      Вопросы в пустоту
    8. Vita VKO Ранг пользователя
      Vita VKO
      -1
      Сегодня, 14:06
      Что то мне подсказывает, что ни родственники террористов, ни сам президент Рахмонов в Таджикистане даже не почешутся. Будут и дальше у себя поддерживать радикальный исламизм и напралять его последователей в Россию.
      1. Ганкутсу_ Ранг пользователя
        Ганкутсу_
        +2
        Сегодня, 14:08
        В Таджикистане с радикалами идёт борьба. Там запрещены все атрибуты радикального ислама. Штрафы и ответственность за ношения никабов, ваххабитских бород.

        А в России это все поощряется со стороны государства.
        1. isv000 Ранг пользователя
          isv000
          0
          Сегодня, 14:33
          Цитата: Ганкутсу_
          В Таджикистане с радикалами идёт борьба. Там запрещены все атрибуты радикального ислама. Штрафы и ответственность за ношения никабов, ваххабитских бород.
          А в России это все поощряется со стороны государства.

          Да пёс с ними, с бородами, пусть носят. У нас, кстати, староверам тоже положена борода а бабам можно оголять лишь лицо и руки.
          Тут другое: приехал в Россию - будь любезен разговаривать по-русски, выправить все доки и соблюдать законы. Раз оступился - пакуй баул и - в аул!
      2. bk316 Ранг пользователя
        bk316
        +3
        Сегодня, 14:14
        Будут и дальше у себя поддерживать радикальный исламизм и напралять его последователей в Россию.

        Не надо врать. Рахмонов борется с исламистами, они для него угроза первостепенная.
    9. Ганкутсу_ Ранг пользователя
      Ганкутсу_
      +2
      Сегодня, 14:07
      Не хватает ещё тех, кто завозил.
      Что любой упоротый из СНГ может запросто приехать, без каких либо документов.
    10. Essex62 Ранг пользователя
      Essex62
      +1
      Сегодня, 14:09
      Кишка тонка,Дмитрий Анатольевич. Для этого надо выжечь нахрен остров и матрасию. Вы в ГВ,на своей земле ,третий год колупаетесь.
    11. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 14:11
      Нужно возвращать смертную казнь за тяжкие преступления, тем более за терроризм. Туда и это шакалье попадет и Трепова с ее пособниками, и поджигатели шкафов и наводчики. В любой разовой акции смысла нет, убедились на примере ударов возмездия раз в год. Нужно принципиальное решение мигрантского вопроса, гаранту нужно взять причиндалы кулак и начать наконец задавать вопросы среднеазиатским элитам, кто и как поддерживает враждебный к нам настрой в их обществе?
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 14:23
        Высшая мера социальной защиты
        Именно так называлась смертная казнь в первых Конституции и УК РСФРС образца 1922 года.
        1. ИванИванов Ранг пользователя
          ИванИванов
          +1
          Сегодня, 14:33
          Видимо не желает ни гарант, ни конституционный суд защищать общество. Либо желают красивый фасад сохранить для т.н. мирового сообщества, либо горбачевская контузия настолько сильна. Даже оплата жизнями граждан их не особо смущает.
          Даже без теракта, взять Белгород, бьют каждый день, число погибших уже двузначное. Гарант на втором году войны произносит: мы БУДЕМ ДУМАТЬ о санитарной зоне.. Не знаю какими разумными причинами можно объяснить это бесконечную жвачку.
    12. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +1
      Сегодня, 14:11
      Хорошее фото на заставке: вот так и будет раком ходить весь остаток своей никчёмной жизни, к сожалению. Хлебать баланду за наш счёт. Жаль что его говорящая башка ещё нужна, а то бы разобрать на запчасти прямо на месте, под шум сурового Брянского леса...
    13. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 14:14
      Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех

      Применить исключительную меру социальной защиты, отменив мораторий на смертную казнь!!!
    14. Xenofont Ранг пользователя
      Xenofont
      +1
      Сегодня, 14:14
      Интересы государства давно вступили в противоречие с интересами крупного бизнеса, но многие во власти не хотят этого видеть из-за ограниченности кругозора или же из корыстных побуждений. А греметь языком вместо того, что бы выступить с полезной инициативой, будучи замом Гаранта в Совбезе, как то не серьезно!
    15. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +3
      Сегодня, 14:15
      Своими высказываниями, он ещё больше нервирует людей. Официально уже заявили о пожизненном и о своём бессилии из-за настоящих законов.
    16. Юн Клоб Ранг пользователя
      Юн Клоб
      0
      Сегодня, 14:16
      Что подумает о России Европа, если мы вернем смертную казнь? - наверное чиновники так рассуждают...
    17. wanna Ранг пользователя
      wanna
      0
      Сегодня, 14:18
      Цитата: antiaircrafter
      Плохо, что Кремль не участвует в обсуждении возврата смертной казни.


      Смертная казнь - не самое суровое наказание
    18. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
      JÜRGEN WEGNER
      +1
      Сегодня, 14:18
      Будем верить в решительность Димитрия. Прямо бальзам на душу и вера в справедливость возвращается.
    19. tralmaster Ранг пользователя
      tralmaster
      0
      Сегодня, 14:22
      Правильно этим должна Дума озаботиться , как законодательная власть. А Кремль это вообще то исполнительная власть.^
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +2
        Сегодня, 14:28
        Не может Дума - конституционный суд с Зорькиным во главе против. И ради гуманной юридической процедуры они видимо не против положить сотни законопослушных, вменяемых граждан. Тут коллективное возмущение нужно, причем очень массовое, иначе верховных чудаков не зацепить
    20. klev72 Ранг пользователя
      klev72
      0
      Сегодня, 14:23
      Очень надеюсь, что сказанное будет поручением всем службам совета безопасности России
    21. Million Ранг пользователя
      Million
      +2
      Сегодня, 14:28
      А зачем статью удалили:Гром грянул!Мужик перекрестился.
      Разжигания там никакого не заметил.
    22. Million Ранг пользователя
      Million
      +2
      Сегодня, 14:29
      Дмитрий в последнее время делает много воинствующих заявлений.Но воз и ныне там.
    23. kor1vet1974 Ранг пользователя
      kor1vet1974
      +3
      Сегодня, 14:30
      Их надо убить? Надо. И это будет.
       Ага, как справедливый суд над азовцами,которых обменивают пачками.Возможно и всех причастных к теракту, в том числе и Байдена с Шольцем и Макроном,на что-то обменяют,на снятие санкций,например. smile
    24. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +1
      Сегодня, 14:31
      Медведеву бы для начала всех организаторов найти бы.

      Один из исполнителей, сразу признавшийся во всем после задержания, сказал еще, что месяц готовился к этому. Теперь появились несколько фотографий, самолично им выложенные в соцсети, с геологической привязкой в Турции.

      А прокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла» (?!) Охрана таких заведений, оказывается, не требует наличия военной охраны. Ни во время проведения мероприятий, ни между ними. Огромное современное здание вспыхнуло по всему периметру здания не понятно как и не пойми от чего. Очень напомнило обрушившиеся от пожара "Башни-близнецы" в Н-Й. К хозяину развлекательного центра у следователей должно возникнуть немало вопросов, как и к хозяевам "Дикой вишни" в свое время. Да только кто же даст тени подозрения упасть на такого уважаемого человека?
    25. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 15:02
      (Про месть)

      Одного человека пристыдили за то, что он не отомстил. Зачастую месть заключается в том, чтобы просто ворваться к врагу и быть зарубленным. Это не постыдно. Если же ты думаешь, что должен вначале завершить свои дела, а потом мстить, время Для мести никогда не настанет. Размышляя о том, сколько людей есть у твоего врага, ты только теряешь время, и в конце концов обстоятельства вынудят тебя отказаться от мести.

      Пусть даже у твоего врага тысяча человек, успех будет сопутствовать тебе, если выступишь против них, исполнившись решимости сокрушить их всех до одного. Действуя таким образом, ты многого добьешься.

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