«Кто готовил, платил и помогал»: Медведев выступил за ликвидацию всех причастных к теракту в «Крокус сити холле»
Дмитрий Медведев выступил за ликвидацию всех причастных к теракту в "Крокус сити холле", а не только пойманных террористов. Об этом он написал в своем ТГ-канале.
Зампред главы Совбеза, комментируя трагедию в "Крокус сити холле" заявил, что расстрелявших людей террористов нужно убить, но гораздо важнее ликвидировать всех тех, кто организовал этот теракт, оплатил и помогал. При этом он выразил благодарность всем, кто ловил и поймал террористов.
- написал Дмитрий Анатольевич в своем ТГ-канале.
Ранее Медведев назвал организаторов теракта "ублюдками" и пообещал, что Россия сделает все, чтобы найти их и отомстить за всех невинных людей, расстрелянных в концертном зале.
- добавил политик.
Ряд экспертов считает, что Медведев озвучивает то, что российский президент Владимир Путин не может заявить официально. Между тем, Дмитрий Песков заявил, что Кремль не участвует в обсуждении возвращения смертной казни.
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