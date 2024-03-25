ВС РФ продвинулись в Новомихайловке, заняв центр села
Военнослужащие ВС РФ в рамках СВО продолжают освобождение российской территории от временно оккупировавших ее украинских боевиков.
После освобождения Авдеевки в ДНР, которая ранее считалась одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ в регионе, российские военные продвигаются в западном направлении, не давая противнику закрепится на новых рубежах.
Впрочем, практически ежедневно сообщается об успехах ВС РФ и на других направлениях. В частности, стало известно, что российские военнослужащие продвинулись в н.п. Новомихайловка (Марьинское направление) на участке примерно 1,2 км в глубину и до 800 метров в ширину, вдоль улиц Мира, Центральная и Соборная.
Наши военные сейчас контролируют центр села и при этом продолжают атаковать позиции ВСУ в районе северной и южной ферм.
В свою очередь, возвращаясь к Авдеевскому направлению, стоит добавить, что согласно сообщению пресс-службы группировки войск «Центр» ВС РФ, за последние сутки было нанесено поражение 350 выявленным целям противника, включая 13 опорных пунктов в окрестностях н.п. Новокалиново, Очеретино, Керамик, Бердычи.
В результате успешной работы российских военных, ВСУ потеряли более 300 человек личного состава, два танка, пять броневиков и девять автомобилей. Кроме того, сообщается о поражении нескольких артиллерийских позиций противника и уничтожении 4-х БПЛА.
- Алексей Коновалов/ТАСС
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