В Закарпатье местные жители перекрыли дороги в знак протеста против мобилизации в ВСУ

Украинские граждане все активнее начинают выступать против принудительной мобилизации в ВСУ. Это признают и сами украинские средства массовой информации.Сегодня в Закарпатской области Украины местные жители перекрыли дороги в знак протеста против мобилизации в ВСУ. Это произошло в районе города Мукачёво. Для того, чтобы избежать привлечения к ответственности за нарушения правил дорожного движения, участники акций протеста перекрывают пешеходные переходы.В ответ на действия протестующих местная полиция попыталась их разогнать. Но нет сомнений, что это – лишь первые «ласточки» подобных протестов. В обозримом будущем их количество увеличится. Ведь принудительная мобилизация затрагивает все большее количество украинцев.В Закарпатской области, к тому же, проживает большое количество этнических венгров, для которых конфликт в Донбассе – абсолютно чуждый, не затрагивающий их национальные интересы. Ранее власти соседней Венгрии также выступали с критикой действий украинского руководства по мобилизации лиц венгерской национальности в ряды ВСУ. Отдельно стоит отметить закарпатских цыган - мобилизация представителей этого этноса существенно осложнена активным сопротивлением, сотрудники военкоматов практически не могут забирать людей насильно из цыганских поселков.Примечательно, что организаторы акций протеста призвали участвовать в них тех, кто ни при каких обстоятельствах не может быть мобилизован – пенсионеров, женщин, многодетных родителей.Более всего протестующие недовольны «бандитскими», как они говорят, методами мобилизации, сопровождающимися похищениями мужчин, их избиениями прямо на улицах, издевательствами в помещениях территориальных центров комплектования ВСУ. По мнению участников акций протеста, такие методы мобилизации являются бесчеловечными, нарушающими все мыслимые права и свободы человека и гражданина. Правда, пока отмены мобилизации протестующие не требуют, а лишь настаивают на «цивильных» методах ее проведения.

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