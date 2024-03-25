В Закарпатье местные жители перекрыли дороги в знак протеста против мобилизации в ВСУ

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В Закарпатье местные жители перекрыли дороги в знак протеста против мобилизации в ВСУ

Украинские граждане все активнее начинают выступать против принудительной мобилизации в ВСУ. Это признают и сами украинские средства массовой информации.

Сегодня в Закарпатской области Украины местные жители перекрыли дороги в знак протеста против мобилизации в ВСУ. Это произошло в районе города Мукачёво. Для того, чтобы избежать привлечения к ответственности за нарушения правил дорожного движения, участники акций протеста перекрывают пешеходные переходы.



В ответ на действия протестующих местная полиция попыталась их разогнать. Но нет сомнений, что это – лишь первые «ласточки» подобных протестов. В обозримом будущем их количество увеличится. Ведь принудительная мобилизация затрагивает все большее количество украинцев.

В Закарпатской области, к тому же, проживает большое количество этнических венгров, для которых конфликт в Донбассе – абсолютно чуждый, не затрагивающий их национальные интересы. Ранее власти соседней Венгрии также выступали с критикой действий украинского руководства по мобилизации лиц венгерской национальности в ряды ВСУ. Отдельно стоит отметить закарпатских цыган - мобилизация представителей этого этноса существенно осложнена активным сопротивлением, сотрудники военкоматов практически не могут забирать людей насильно из цыганских поселков.


Примечательно, что организаторы акций протеста призвали участвовать в них тех, кто ни при каких обстоятельствах не может быть мобилизован – пенсионеров, женщин, многодетных родителей.

Более всего протестующие недовольны «бандитскими», как они говорят, методами мобилизации, сопровождающимися похищениями мужчин, их избиениями прямо на улицах, издевательствами в помещениях территориальных центров комплектования ВСУ. По мнению участников акций протеста, такие методы мобилизации являются бесчеловечными, нарушающими все мыслимые права и свободы человека и гражданина. Правда, пока отмены мобилизации протестующие не требуют, а лишь настаивают на «цивильных» методах ее проведения.
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    13 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 14:18
      В Закарпатье местные жители перекрыли дороги в знак протеста против мобилизации в ВСУ

      Значит военкомы и сотрудники ТЦК приедут и уедут по бездорожью... laughing
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 14:40
        пока отмены мобилизации протестующие не требуют, а лишь настаивают на «цивильных» методах ее проведения.
        Значит они не против...
        1. хрыч Ранг пользователя
          хрыч
          0
          Сегодня, 15:05
          Цитата: Uncle Lee
          Значит они не против..

          Это гнездо и рассадник, оттуда было большинство добровольцев, оттуда набирался офицерский состав элитных бригад-карателей. Вот, добровольцы кончились, пришли за остальными...
          Ну, а табор .... уходит в небо laughing
        2. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          0
          Сегодня, 15:06
          Uncle Lee
          (Владимир)

          пока отмены мобилизации протестующие не требуют, а лишь настаивают на «цивильных» методах ее проведения.
          Значит они не против.

          Так это уже давно понятно что какелы не против воевать с Россией они против того что их плохо якобы обучают и плохо вооружают.
      2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        0
        Сегодня, 14:56
        Как понимать эту фразу из статьи:
        В Закарпатской области, к тому же, проживает большое количество этнических венгров, для которых конфликт в Донбассе – абсолютно чуждый, не затрагивающий их национальные интересы.
        А когда случилась война с Германией, и про всех русских немцев написали бы, что им чужда эта война и не затрагивает их интересы. Надо же понимать, что именно так преподносят своему населению на Украине, обязанности с мобилизацией для всех, в т.ч. для венгров.
        Это в царской России могли себе позволить не призывать в армию киргизов, которыми называли всех в Средней Азии.
        И когда нас убеждают, что Закарпатье может вернуться в Венгрию, только потому что, когда-то было оккупировано Венгрией у Чехословакии в 1939 г, но главное, что там всего 10-12% венгров на самой западной границе области... И куда девать всех остальных 90%, вместе с коренным населением гуцулов и русинов?
    2. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      0
      Сегодня, 14:18
      реальность такова что не по партизанишь
      - БПЛА, тепловизоры, полицейские отряды СпН из стран НАТО и националистов
    3. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      0
      Сегодня, 14:18
      Когда уже украинцы начнут отстреливать сотрудников ТЦК? am
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 14:50
        Когда перестанут называть себя украинцами, не раньше.
    4. Был Мамонт Ранг пользователя
      Был Мамонт
      +2
      Сегодня, 14:23
      Насколько я понял, их ТЦК навроде наших камер на дорогах. Бизнес, ничего личного. wink
    5. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 14:27
      Украинские граждане все активнее начинают выступать против принудительной мобилизации в ВСУ. Это признают и сами украинские средства массовой информации.

      Сегодня в Закарпатской области Украины местные жители перекрыли дороги в знак протеста против мобилизации в ВСУ. Это произошло в районе города Мукачёво.
      Вот протестующим и раздавать повестки, пускай лучше на фронте бастуют перекрывая просёлочные дороги своими протестами. А почему бы и нет good drinks На майдане же протестовали, а чем фронт не майдан. В автобусы и на передовую с целью очистки карпатских лесных массивов и лесных насаждений от вредителей в том числе и из санаториев. Сплошные плюсы good drinks
      Для того, чтобы избежать привлечения к ответственности за нарушения правил дорожного движения, участники акций протеста перекрывают пешеходные переходы.
      Ни себе и не людям, вся суть и смысл жизни западенцев laughing
      1. Pavel73 Ранг пользователя
        Pavel73
        +1
        Сегодня, 14:35
        В Закарпатье другие западенцы. Это не Галичина, повёрнутая на Бандере.
        1. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          0
          Сегодня, 14:49
          В Закарпатье другие западенцы. Это не Галичина, повёрнутая на Бандере.
          Да я так и понял. Тогда от чего же другие западенцы как Вы выразились не сидели себе спокойно у себя дома в Закарпатье, а поехали в Киев, Харьков, Днепроперовск, Одессу, Кривой Рог, Донбасский регион кому их туда ездило ?! Кому другие западенцы марадёрством занимались вывозя к примеру бытовую технику и остальное личное имущество граждан ?! Фактов более чем.
    6. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 15:00
      Немного припозднились со своими акциями.
      Надо было в 2014-ом после бомбежек ЛДНР мозги включать.

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