На Донецком направлении ВС России продвинулись вперёд сразу у шести населённых пунктов - Минобороны
Российская спецоперация продолжается, минувшие сутки значительных изменений на линии обороны не принесли, хотя продвижение российских войск отмечается на многих направлениях. ВС России по-прежнему владеют инициативой, противник вынужден маневрировать резервами, чтобы заткнуть дыры в обороне. При этом говорить о том, что силы Киева на исходе пока рано.
На Купянском направлении практически без изменений, российские войска продолжают давить, ВСУ отражают атаки. В районе Синьковки противник предпринял контратаку, но безрезультатно. На Донецком наши в результате активных действий заняли более выгодные рубежи в районах Белогоровка, Клещеевка, Андреевка, Миньковка, Максимильяновка и Новомихайловка. На направлении Часов Яр после взятия Ивановского штурмовые группы десанта продвинулись и в Богдановке.
На Авдеевском направлении ВС России улучшили положение по переднему краю и отразили 10 контратак ВСУ в районах Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Бердычи. Продвижение вперед продолжается, вторую линию обороны Тоненькое - Орловка - Бердычи ВСУ уже не удержат, отступив на следующую.
На Южно-Донецком направлении наши улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Малиновка, Старомайорское и Макаровка. На Херсонском практически без изменений, основные бои на линии Работино - Вербовое, но без продвижения.
Отметим, что военные в своей сводке отмечают только подтвержденные взятия населенных пунктов и продвижение войск, поэтому информация от военкоров сюда не попадает.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям составили: по личному составу - 465 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - семь танков, три бронированные машины, одна БМП Bradley, 19 автомобилей; по артиллерии - одна САУ "Гвоздика". В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ "Акация", две САУ Krab, гаубица Д-20 и две противотанковые пушки "Рапира". Также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и две станции РЭБ - "Нота" и "Анклав-Н". Средствами ПВО уничтожено 103 украинских беспилотника, также сбит 31 реактивный снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и "Ураган".
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