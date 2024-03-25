На Донецком направлении ВС России продвинулись вперёд сразу у шести населённых пунктов - Минобороны

0
На Донецком направлении ВС России продвинулись вперёд сразу у шести населённых пунктов - Минобороны

Российская спецоперация продолжается, минувшие сутки значительных изменений на линии обороны не принесли, хотя продвижение российских войск отмечается на многих направлениях. ВС России по-прежнему владеют инициативой, противник вынужден маневрировать резервами, чтобы заткнуть дыры в обороне. При этом говорить о том, что силы Киева на исходе пока рано.

На Купянском направлении практически без изменений, российские войска продолжают давить, ВСУ отражают атаки. В районе Синьковки противник предпринял контратаку, но безрезультатно. На Донецком наши в результате активных действий заняли более выгодные рубежи в районах Белогоровка, Клещеевка, Андреевка, Миньковка, Максимильяновка и Новомихайловка. На направлении Часов Яр после взятия Ивановского штурмовые группы десанта продвинулись и в Богдановке.



На Авдеевском направлении ВС России улучшили положение по переднему краю и отразили 10 контратак ВСУ в районах Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Бердычи. Продвижение вперед продолжается, вторую линию обороны Тоненькое - Орловка - Бердычи ВСУ уже не удержат, отступив на следующую.

На Южно-Донецком направлении наши улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Малиновка, Старомайорское и Макаровка. На Херсонском практически без изменений, основные бои на линии Работино - Вербовое, но без продвижения.

Отметим, что военные в своей сводке отмечают только подтвержденные взятия населенных пунктов и продвижение войск, поэтому информация от военкоров сюда не попадает.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям составили: по личному составу - 465 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - семь танков, три бронированные машины, одна БМП Bradley, 19 автомобилей; по артиллерии - одна САУ "Гвоздика". В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ "Акация", две САУ Krab, гаубица Д-20 и две противотанковые пушки "Рапира". Также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и две станции РЭБ - "Нота" и "Анклав-Н". Средствами ПВО уничтожено 103 украинских беспилотника, также сбит 31 реактивный снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и "Ураган".
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»