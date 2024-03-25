Украинские источники подтвердили нацеленность сегодняшних ударов по Киеву на здания с высокопоставленными сотрудниками СБУ
Предпринятая сегодня днем ракетная атака Вооруженных сил Российской Федерации против объектов в Киеве ставила своей целью нанесение ударов по зданиям, в которых находятся высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщают сами украинские средства массовой информации, ссылаясь на источники в СБУ.
Кстати, сегодня сотрудники отметившейся множеством диверсий и иных преступлений на территории России украинской спецслужбы отмечают свой профессиональный праздник. Поэтому ракетные удары могли быть своеобразным «поздравлением» от России в честь этой «знаменательной» для киевского режима даты.
Ранее киевские власти сообщили, что в результате ракетного удара прогремел взрыв в помещениях учебного заведения – Академии декоративно-прикладного искусства. Понятно, что не будущие художники и дизайнеры были целью российского ракетного удара. После начала конфликта многие силовые структуры Украины стали использовать помещения учебных заведений для размещения своих штабов, казарм личного состава, учебных центров.
Украинские источники признали, что в здании пострадавшей в результате ракетного удара Академии декоративно-прикладного искусства размещался штаб гражданской обороны. Но это может быть «условное» обозначение, а в действительности в здании могли находится пункты управления СБУ или квартировать иностранные наемники или военные инструкторы.
Кроме того, сообщается о прилёте ракеты (как минимум, одной) в аэропорт «Жуляны» под Киевом. Ранее проходила информация, что именно там размещались переданные западными государствами батареи систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, прикрывающие украинскую столицу от российских ракетных ударов.
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