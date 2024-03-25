Украинские источники подтвердили нацеленность сегодняшних ударов по Киеву на здания с высокопоставленными сотрудниками СБУ

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Украинские источники подтвердили нацеленность сегодняшних ударов по Киеву на здания с высокопоставленными сотрудниками СБУ

Предпринятая сегодня днем ракетная атака Вооруженных сил Российской Федерации против объектов в Киеве ставила своей целью нанесение ударов по зданиям, в которых находятся высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщают сами украинские средства массовой информации, ссылаясь на источники в СБУ.

Кстати, сегодня сотрудники отметившейся множеством диверсий и иных преступлений на территории России украинской спецслужбы отмечают свой профессиональный праздник. Поэтому ракетные удары могли быть своеобразным «поздравлением» от России в честь этой «знаменательной» для киевского режима даты.

Ранее киевские власти сообщили, что в результате ракетного удара прогремел взрыв в помещениях учебного заведения – Академии декоративно-прикладного искусства. Понятно, что не будущие художники и дизайнеры были целью российского ракетного удара. После начала конфликта многие силовые структуры Украины стали использовать помещения учебных заведений для размещения своих штабов, казарм личного состава, учебных центров.

Украинские источники признали, что в здании пострадавшей в результате ракетного удара Академии декоративно-прикладного искусства размещался штаб гражданской обороны. Но это может быть «условное» обозначение, а в действительности в здании могли находится пункты управления СБУ или квартировать иностранные наемники или военные инструкторы.

Кроме того, сообщается о прилёте ракеты (как минимум, одной) в аэропорт «Жуляны» под Киевом. Ранее проходила информация, что именно там размещались переданные западными государствами батареи систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, прикрывающие украинскую столицу от российских ракетных ударов.
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    22 комментария
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    1. Joker62 Ранг пользователя
      Joker62
      +3
      Сегодня, 14:31
      сегодня сотрудники отметившейся множеством диверсий и иных преступлений на территории России украинской спецслужбы отмечают свой профессиональный праздник.

      Ну наши ракетчики не скупились на такой отменными "подарками" для СБУ ракетами! good
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 14:36
        Украинские источники подтвердили нацеленность сегодняшних ударов по Киеву на здания с высокопоставленными сотрудниками СБУ

        Да неужели... Значит наши молитвы услышаны!!! Мерзавец Буданов цель № 1... Ну а дальше на своё усмотрение!!! am
        1. Ilya-spb Ранг пользователя
          Ilya-spb
          +1
          Сегодня, 14:40
          Надеюсь, хоть один Патриот сегодня приголубили
        2. ARIONkrsk Ранг пользователя
          ARIONkrsk
          +1
          Сегодня, 14:50
          Цитата: Lev_Russia
          Украинские источники подтвердили нацеленность сегодняшних ударов по Киеву на здания с высокопоставленными сотрудниками СБУ

          Да неужели... Значит наши молитвы услышаны!!! Мерзавец Буданов цель № 1... Ну а дальше на своё усмотрение!!! am

          Только нет там ни кого из верхушки, а может и вообще ни кого, все по бункерам сидят.
        3. gsev Ранг пользователя
          gsev
          +1
          Сегодня, 14:52
          Цитата: Lev_Russia
          Да неужели... Значит наши молитвы услышаны!!!

          Вообще СБУшники при вербовке агентуры в России хвастаются что самые кровавые теракты в ДНР производили их офицеры находящиеся в Одессе. Там же центр работорговли на Украине. Надо бы проверить информацию и уничтожить этих СБУшников.
      2. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +2
        Сегодня, 14:47
        Цитата: Joker62
        сегодня сотрудники отметившейся множеством диверсий и иных преступлений на территории России украинской спецслужбы отмечают свой профессиональный праздник.

        Ну наши ракетчики не скупились на такой отменными "подарками" для СБУ ракетами! good

        Хлопцы! Ось вам подаруночек вид майора, лови! (х/ф "Война на западном направлении")
    2. frruc Ранг пользователя
      frruc
      +3
      Сегодня, 14:32
      .....ракетные удары могли быть своеобразным «поздравлением»

      Присоединяюсь к "поздравлениям" : С пряздником, шановні !
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +1
        Сегодня, 14:50
        Цитата: frruc
        .....ракетные удары могли быть своеобразным «поздравлением»

        Присоединяюсь к "поздравлениям" : С пряздником, шановні !

        В Жулянах ещё два "Пэтриота" обнулили! drinks
        1. Taskhyl
          Taskhyl
          -4
          Сегодня, 14:52
          Подтверждение факта поражения, будьте добры. Только реальное подтверждение, пожалуйста!
          1. isv000 Ранг пользователя
            isv000
            +1
            Сегодня, 14:59
            Цитата: Taskhyl
            Подтверждение факта поражения, будьте добры. Только реальное подтверждение, пожалуйста!

            Что, осколки тебе в *опу натолкать?!
            1. Taskhyl
              Taskhyl
              0
              Сегодня, 15:06
              Высокоинтеллектуальный ответ с исчерпывающий информацией. Впрочем, иного я и не ожидал
    3. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 14:33
      нацеленность сегодняшних ударов по Киеву на здания с высокопоставленными сотрудниками СБУ
      С праздником, майданутые !
    4. Romario_Argo Ранг пользователя
      Romario_Argo
      +1
      Сегодня, 14:36
      ВСРФ Геранями вскрывают позиции ЗРК ВСУ, потом КРВБ закладывают маршруты полета в обход секторных РЛС ЗРК Патриот - и уничтожение целей - вот и всё
      тем более что практически все ЗРК ВСУ перебросили на фронт
      Киев прикрывает 1-2 батареи с 2-мя секторными РЛС по 45 градусов = всего то 90 градусов
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +1
        Сегодня, 14:52
        Цитата: Romario_Argo
        Киев прикрывает 1-2 батареи с 2-мя секторными РЛС по 45 градусов = всего то 90 градусов

        Поприкрывали да перестали.Минус два "Пэтриота" в Жулянах!
    5. мерцание Ранг пользователя
      мерцание
      +1
      Сегодня, 14:39
      на здания с высокопоставленными сотрудниками СБУ

      Что тянуть то было?
      Бить по ним надо было с самого начала.
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 14:48
        Без веского повода ни-ни, вдруг косо посмотрят, профилактика не их метод, врезать по факту случившегося с большим опозданием - то что мы любим. Чужих граждан жалеем, своих не особо.
      2. Joker62 Ранг пользователя
        Joker62
        0
        Сегодня, 14:53
        Зачем гоняться за одним трусливым кролем??? stop
        Лучше немножко подождать, когда кроли-хрюки скопом залезут в нору!. И это в самый раз - хлоп и готово! good
        Тут и жаркое и тушенное, ну а гарнир - по вкусу.... lol
      3. хрыч Ранг пользователя
        хрыч
        0
        Сегодня, 14:54
        Есть спрут с головой и щупальцами, в свою очередь, таких голов много и их щупальца соединяются. Поэтому разведка должна эту схему расшифровать и бить по головам, передавая данные разведке. И Буданов, и Залужный уже попадались под такой обстрел, но отделались контузиями и легким испугом, т.к. сидят в подземных бункерах, которые не только заглублены, но и выведены в сторону от поверхностного объекта. Т.е. все не просто, хотя уже разведка показала класс, но не хватило везения. После чего нужно начинать все сначала. И уж тем более в таком деле спешка не нужна.
    6. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 14:42
      С Жулянами как-то скромненько, а вот с художниками из гражданской обороны в самый раз пришлась картина маслом,
    7. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 14:43
      Вот это нужно делать в еженедельном, хотя бы, режиме, чтобы свинарня пятый угол искала, а свиноводы не думали соваться.
    8. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +1
      Сегодня, 14:49
      Главный "художник" затих,обычно,он хвастается налево и направо,а тут молчит......или он уже в Варшаве или на "приёме" повыше....
      Млин,не гнушаются прикрываться гражданскими...нужно так сделать,чтоб "художники" своей тени боялись....и про "сартиры" помнили...
    9. JD1979 Ранг пользователя
      JD1979
      0
      Сегодня, 15:01
      Это выглядит как очередное доказательство того что на этой "не войне" удары по вражескому командованию проводятся только тогда, когда их отсутствие будет крайне негативно воспринято обществом. На которое, к сожалению некоторых, ещё приходится обращать внимание - рейтинги и всё такое... и чистым договорняком не отделаешься. Только у меня создается устойчивое впечатление, что происходящее на Украине очень похоже на гладиаторские бои, где рабы погибают на потеху хозяев с обоих сторон? А обмен ударами "из-под полы" не более чем перчинка для любителей острой игры.

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