Воспоминания советского разведчика о первой «вылазке» на позиции вермахта

Мне хотелось в разведку, но было страшновато. Вдруг, не смогу, не выдержу

Все были в белом. Все одинаковые

Шли долго и неровно. То шагали неторопливо, то бежали. Бывало останавливаюсь. Наконец, поползли. Валенки перед лицом движутся – ползу и я. Останавливаются – останавливаюсь и я

Ну, тогда не отставай от меня

Со времен Великой Отечественной войны сохранилось множество мемуаров советских солдат и офицеров. В одном из таких воспоминаний разведчик РККА рассказывает, как в декабре 1942 года отправился в свою первую вылазку.К слову, разведчиком военный изначально не был. Испытать данную специальность бойцам его роты предложили по прибытии в хутор Вертячий.- пишет военнослужащий РККА.Но он все же решился и вышел из строя. В конечном счете, как пишет советский солдат, разведчиков из двух рот, прибывших в хутор, набралось человек пять или шесть.Автора мемуаров назначили старшим группы. После этого бойцы отправились в штаб разведки, находящийся в 6 км.В свою очередь, уже ночью, новоиспеченный разведчик присоединился к группе, выдвинувшейся на вражеские позиции «брать языка».- вспоминает автор.Как пишет автор мемуаров, в самом начале вылазки он поставил для себя лишь одну задачу – не отстать и не потеряться в кромешной тьме.- пишет военнослужащий РККА.В конечном счете оказалось, что «новичок», следуя за бывалым разведчиком приполз к немецким блиндажам. При этом изначально планировалось, что разведчики, отправившиеся в первую вылазку, будут наблюдать за операцией издали.Возвращаться боец отказался, боясь заблудиться.- приводит слова «старшего» напарника автор мемуаров.Заняв позицию в непосредственной близости от противника, советские бойцы выжидали. При этом автор воспоминаний отметил, что лежа на снегу ему было совсем не холодно, даже наоборот.Так, «угревшись», новоиспеченный разведчик задремал. Очнулся он от того, что его кто-то толкнул и скомандовал ползти обратно по своим следам.Вернувшись в свою траншею, находящуюся на пути к штабу разведки, группа закурила. Автор мемуаров так и не мог понять, выполнили ли они задание.То, что разведчики взяли «языка», новичок заметил лишь на обратном пути в штаб. Таким оказался его первый опыт.