Проникновение на территорию государств Евросоюза связанных с радикальными организациями, включая ИГ (запрещена в России как террористическая организация), граждан Таджикистана осуществляется через территорию Украины. К такому выводу пришли сразу несколько европейских изданий.Публикации о том, что боевики могут приезжать в Европу с Украины, появлялись и ранее. В январе 2024 года об этом писала немецкая пресса, а теперь соответствующий материал, «по следам» трагедии в Подмосковье, опубликовало австрийское издание Heute.По данным австрийского ресурса, в 2022 году в Австрию с территории Украины прибыли граждане Таджикистана. Вскоре их задержали в Вене по подозрению в подготовке к совершению террористического акта.Выходец из среднеазиатской республики и его жена собирались устроить нападение на прихожан в соборе Святого Стефана. Австрийская пресса пишет, что эти люди принадлежали к тому же подразделению террористической сети, что и устроившие расстрел в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» выходцы из Таджикистана.Издание подчеркивает, что есть все основания полагать, что проникновение радикалов в Европу осуществляется с территории Украины. Естественно, издание сделало «дежурные» заявления о том, что якобы нет доказательств наличию связей между нападавшими в Красногорске и украинским государством.Однако основной вывод из публикации совсем иной – существует некий координационный центр, который может руководить действиями экстремистов и в России, и в странах Евросоюза. Но в условиях антироссийской направленности большинства европейских государств координация усилий по борьбе с терроризмом с Российской Федерацией заметно усложняется.

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