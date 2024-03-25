Европейские СМИ: Связанные с радикальными структурами граждане Таджикистана проникают в Евросоюз через Украину

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Европейские СМИ: Связанные с радикальными структурами граждане Таджикистана проникают в Евросоюз через Украину

Проникновение на территорию государств Евросоюза связанных с радикальными организациями, включая ИГ (запрещена в России как террористическая организация), граждан Таджикистана осуществляется через территорию Украины. К такому выводу пришли сразу несколько европейских изданий.

Публикации о том, что боевики могут приезжать в Европу с Украины, появлялись и ранее. В январе 2024 года об этом писала немецкая пресса, а теперь соответствующий материал, «по следам» трагедии в Подмосковье, опубликовало австрийское издание Heute.

По данным австрийского ресурса, в 2022 году в Австрию с территории Украины прибыли граждане Таджикистана. Вскоре их задержали в Вене по подозрению в подготовке к совершению террористического акта.

Выходец из среднеазиатской республики и его жена собирались устроить нападение на прихожан в соборе Святого Стефана. Австрийская пресса пишет, что эти люди принадлежали к тому же подразделению террористической сети, что и устроившие расстрел в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» выходцы из Таджикистана.

Издание подчеркивает, что есть все основания полагать, что проникновение радикалов в Европу осуществляется с территории Украины. Естественно, издание сделало «дежурные» заявления о том, что якобы нет доказательств наличию связей между нападавшими в Красногорске и украинским государством.

Однако основной вывод из публикации совсем иной – существует некий координационный центр, который может руководить действиями экстремистов и в России, и в странах Евросоюза. Но в условиях антироссийской направленности большинства европейских государств координация усилий по борьбе с терроризмом с Российской Федерацией заметно усложняется.
  • Wikipedia / Metropolico.org - Immigranten
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7 комментариев
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  1. Бородач Ранг пользователя
    Бородач
    +2
    Сегодня, 14:53
    Не было никогда и вот опять.
    Оказывается в Евросоюзе тоже есть проблемы с поставкой неадекватных граждан Таджикистана через Украину.
    1. хрыч Ранг пользователя
      хрыч
      +1
      Сегодня, 14:57
      Дайте этим гражданам дорогу в ЕС, собрать и эшелонами отправить в Европу
  2. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +3
    Сегодня, 14:57
    " Австрийская пресса пишет, что эти люди принадлежали к тому же подразделению террористической сети, что и устроившие расстрел в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» выходцы из Таджикистана."
    Началось,подгонка под янкерское задание.....чьё рыло в пуху,тот громче орёт...
    1. mann Ранг пользователя
      mann
      0
      Сегодня, 15:05
      Цитата: HAM
      " Австрийская пресса пишет, что эти люди принадлежали к тому же подразделению террористической сети, что и устроившие расстрел в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» выходцы из Таджикистана."
      Началось,подгонка под янкерское задание.....чьё рыло в пуху,тот громче орёт...

      Если название этой терсети ИГИ, то это штатовский продукт...
    2. Lako Ранг пользователя
      Lako
      0
      Сегодня, 15:06
      Да, сейчас, у них таджикские исламистские организации "заполонят сю Европу". Главное, что бы поверили, что они тоже не покладая рук борются с терроризмом. Пытаются своей задницей выгородить киевских вислоухих и их британских пастухов.
  3. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 15:06
    Однако основной вывод из публикации совсем иной – существует некий координационный центр, который может руководить действиями экстремистов и в России, и в странах Евросоюза.
    Американское посольство request
  4. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 15:06
    прибыли граждане Таджикистана. Вскоре их задержали в Вене по подозрению в подготовке к совершению террористического акта
    Хороши граждане!

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