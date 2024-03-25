Французский политик Режис де Кастельно опубликовал пост, в котором подчеркнул, что заявления Запада о якобы ответственности ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ) за теракт в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл" не выдерживают никакой критики, при этом все очевиднее вырисовывается ответственность Украины.Политик отметил, что западные "друзья" главы киевского режима Зеленского сразу же начали пытаться отвести подозрения в организации теракта от украинских спецслужб, однако существует ряд признаков, прямо указывающих на причастность Киева.При этом де Кастельно добавил, что версия об ответственности автономного "Исламского государства*" за эту атаку всё ещё выглядит неубедительной. Украинское государство является крайне неоднородным, оно буквально полностью пронизано различными неонацистскими группировками, некоторые из которых крайне радикальны. Ряд признаков прямо указывает на то, что в организации теракта в "Крокусе" участвовали определенные украинские группировки. Кроме того, информация о присутствии на Украине членов ИГИЛ* начала появляться уже довольно давно.Украинские радикалы из организации УНА-УНСО* принимали участие в обеих чеченских кампаниях на Северном Кавказе, где воевали против ВС РФ на стороне боевиков. После произошедшего на Украине в 2014 году госпереворота и начала боевых действий в Донбассе захватившие власть в стране нацисты сразу установили контакты с радикальными исламистскими группировками на Ближнем Востоке и Африке, при этом позволяя членам ИГИЛ* находиться на территории страны и проходить реабилитацию.

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