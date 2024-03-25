Французский политик: Начинает вырисовываться ответственность Украины за теракт в «Крокусе»
Французский политик Режис де Кастельно опубликовал пост, в котором подчеркнул, что заявления Запада о якобы ответственности ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ) за теракт в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл" не выдерживают никакой критики, при этом все очевиднее вырисовывается ответственность Украины.
Политик отметил, что западные "друзья" главы киевского режима Зеленского сразу же начали пытаться отвести подозрения в организации теракта от украинских спецслужб, однако существует ряд признаков, прямо указывающих на причастность Киева.
При этом де Кастельно добавил, что версия об ответственности автономного "Исламского государства*" за эту атаку всё ещё выглядит неубедительной. Украинское государство является крайне неоднородным, оно буквально полностью пронизано различными неонацистскими группировками, некоторые из которых крайне радикальны. Ряд признаков прямо указывает на то, что в организации теракта в "Крокусе" участвовали определенные украинские группировки. Кроме того, информация о присутствии на Украине членов ИГИЛ* начала появляться уже довольно давно.
Украинские радикалы из организации УНА-УНСО* принимали участие в обеих чеченских кампаниях на Северном Кавказе, где воевали против ВС РФ на стороне боевиков. После произошедшего на Украине в 2014 году госпереворота и начала боевых действий в Донбассе захватившие власть в стране нацисты сразу установили контакты с радикальными исламистскими группировками на Ближнем Востоке и Африке, при этом позволяя членам ИГИЛ* находиться на территории страны и проходить реабилитацию.
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