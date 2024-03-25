Французский политик: Начинает вырисовываться ответственность Украины за теракт в «Крокусе»

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Французский политик: Начинает вырисовываться ответственность Украины за теракт в «Крокусе»

Французский политик Режис де Кастельно опубликовал пост, в котором подчеркнул, что заявления Запада о якобы ответственности ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ) за теракт в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл" не выдерживают никакой критики, при этом все очевиднее вырисовывается ответственность Украины.

Политик отметил, что западные "друзья" главы киевского режима Зеленского сразу же начали пытаться отвести подозрения в организации теракта от украинских спецслужб, однако существует ряд признаков, прямо указывающих на причастность Киева.



При этом де Кастельно добавил, что версия об ответственности автономного "Исламского государства*" за эту атаку всё ещё выглядит неубедительной. Украинское государство является крайне неоднородным, оно буквально полностью пронизано различными неонацистскими группировками, некоторые из которых крайне радикальны. Ряд признаков прямо указывает на то, что в организации теракта в "Крокусе" участвовали определенные украинские группировки. Кроме того, информация о присутствии на Украине членов ИГИЛ* начала появляться уже довольно давно.

Украинские радикалы из организации УНА-УНСО* принимали участие в обеих чеченских кампаниях на Северном Кавказе, где воевали против ВС РФ на стороне боевиков. После произошедшего на Украине в 2014 году госпереворота и начала боевых действий в Донбассе захватившие власть в стране нацисты сразу установили контакты с радикальными исламистскими группировками на Ближнем Востоке и Африке, при этом позволяя членам ИГИЛ* находиться на территории страны и проходить реабилитацию.
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    15 комментариев
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    1. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      -9
      Сегодня, 15:10
      (Про месть)

      Одного человека пристыдили за то, что он не отомстил. Зачастую месть заключается в том, чтобы просто ворваться к врагу и быть зарубленным. Это не постыдно. Если же ты думаешь, что должен вначале завершить свои дела, а потом мстить, время Для мести никогда не настанет. Размышляя о том, сколько людей есть у твоего врага, ты только теряешь время, и в конце концов обстоятельства вынудят тебя отказаться от мести.

      Пусть даже у твоего врага тысяча человек, успех будет сопутствовать тебе, если выступишь против них, исполнившись решимости сокрушить их всех до одного. Действуя таким образом, ты многого добьешься.
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +6
        Сегодня, 15:17
        ответственности ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ) за теракт в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл" не выдерживают никакой критики

        Да только то что этим убийцам обещали заплатить наводит на мысль что здесь что то не так. ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ) -это фанатики они воюют за идею а эти за деньги.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 16:12
          Французский политик: Начинает вырисовываться ответственность Украины за теракт в «Крокусе»

          Да чего там начинает вырисовываться...??? Все они там замешаны и Украина и англосаксы и Турция... У всех один враг - Россия... Просто одни планируют и оплачивают, вторые готовят, ну а третьи ищут исполнителей, снабжают оружием и сопровождают... Причем кто будет исполнителем не так уж важно... Одних можно купить, другие и за идею убивать согласны... А кто из них чем в подготовке этого теракта занимался догадаться по моему не сложно... Так что виновны в теракте в "Крокус Сити" все наши враги без исключения... am
      2. Венд Ранг пользователя
        Венд
        0
        Сегодня, 15:43
        ИГИЛ это карманные террористы США и Британии, что им скажут, то и сделают
        1. частное лицо Ранг пользователя
          частное лицо
          0
          Сегодня, 17:04
          ИГИЛ это карманные террористы США и Британии,

          Так или иначе за каждым вооружённым формированием или организацией кто то стоит ,тот кто её создал и финансирует. В данном случае это сша и мелкобританцы .
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +4
      Сегодня, 15:22
      Понятно, вырисовывается... да много чего вырисовывается, но без доказательств это как то не очень.
      При чем, нам ещё что то надо для принятия действительно важных решений??? И так понятно, что на Украине враг, перешедший грань человечности и уничтожать его придётся уже по му, что его ненависть направлена против нас!!! Направлена и поощряется многими, которые нам тоже, отнюдь, не друзья!
      Враг должен быть уничтожен, вот все.
    3. Новик225 Ранг пользователя
      Новик225
      0
      Сегодня, 15:37
      Цитата: частное лицо
      ответственности ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ) за теракт в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл" не выдерживают никакой критики

      Да только то что этим убийцам обещали заплатить наводит на мысль что здесь что то не так. ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ) -это фанатики они воюют за идею а эти за деньги.

      да, вот эти скулящие и воющие, трясущиеся за свою жизнь куски дерьма ну никак на шахидов, исполненных решимости отдать свою жизнь, не тянут.
      да и с чего бы ИГИЛ на нас нападать? Последние годы мы с ними не сталкивались.
      1. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        0
        Сегодня, 15:46
        Цитата: Новик225
        да и с чего бы ИГИЛ на нас нападать? Последние годы мы с ними не сталкивались.
        ИГ это версия Американцев для своих избирателей. Они же не могут сказать, что это Укры сделали, а кого то назвать надо, а ИГ в США знают, ну или хотя бы слышали про таких. Вот и поспешили назвать кого попало. Лишь бы избирателю нравилось.
    4. Dekabrist Ранг пользователя
      Dekabrist
      -1
      Сегодня, 15:40
      Новость - яркий пример глупой пропаганды.
      Ссылки на таких маргиналов, как Régis de Castelnau может быть полезна для необременненых знаниями местных люмпенов, но "для наружного применения" не годится совершенно, так как в той же Франции этого "политика" именуют не иначе, как " idiots utiles français de Poutine" и ссылки на него имеют исключительно отрицательный эффект.
      1. Dekabrist Ранг пользователя
        Dekabrist
        -1
        Сегодня, 15:53
        Понятно, что люмпены от обиды ударятся в минусование. Но от этого ничего не изменится.
    5. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 16:10
      Я думаю не зря показали только 4 человек из 11 задержанных по делу. Походу это могли быть наводчики и руководители. Сейчас вся инфа перепроверяется .Слишком уж все прошло красиво и выйти смогли чисто
      1. Kotofeich Ранг пользователя
        Kotofeich
        +1
        Сегодня, 16:40
        Цитата: APASUS
        показали только 4 человек из 11 задержанных по делу.

        Да, действительно, а пр остальных семерых...? Ни гу-гу?
    6. Иезекиль 25-17 Ранг пользователя
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 16:12
      "Quaerens quem beneficia": уши Украины торчат здесь очеь явно.
    7. Костадинов Ранг пользователя
      Костадинов
      0
      Сегодня, 16:27
      Цитата: Dekabrist
      Ссылки на таких маргиналов, как Régis de Castelnau может быть полезна для необременненых знаниями местных люмпенов, но "для наружного применения" не годится совершенно, так как в той же Франции этого "политика" именуют не иначе, как " idiots utiles français de Poutine" и ссылки на него имеют исключительно отрицательный эффект.

      Те которие во Франции используют для кого то термин "полезние идиоти Путина" сами сами самие опасние идиоти для своего народа. Они способни устроит Франции такое что Диен Биен Фу покажется детское забавление.
    8. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      0
      Сегодня, 16:44
      К сожалению, президент этого политка имеет другое мнение, а весовые категории у них разные.
      "Ответственность за это нападение взяло на себя "Исламское государство", и имеющаяся у нас информация, у наших (разведывательных) служб, а также у наших основных партнеров, указывает на то, что это действительно было подразделение "Исламского государства", которое спровоцировало это нападение", - заявил Макрон.

      "Я думаю, что было бы цинично и контрпродуктивно для самой России и безопасности ее граждан использовать этот контекст, чтобы попытаться обратить его против Украины", – добавил Макрон.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

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