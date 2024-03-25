WarGonzo: Напавших на «Крокус Сити Холл» боевиков два месяца готовили в Стамбуле
Боевики группировки ИГ (запрещена в РФ как террористическая организация) перед нападением на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске проходили подготовку на территории Турции. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
По информации WarGonzo, напавших на «Крокус Сити Холл» боевиков, являющихся выходцами из Таджикистана, два месяца готовили в Стамбуле. Эту информацию Telegram-канал получил от собственных источников в российских силовых структурах. Боевики проходили подготовку в одном из секретных лагерей террористической организации, находящемся в Стамбуле.
Информацию о подготовке боевиков спецслужбам удалось получить уже после первых допросов террористов. Впрочем, подобные догадки имели место и ранее. Так, Шамсудин Фаридуни – один из участников нападения – незадолго до теракта побывал в Стамбуле, откуда он постил фотографии в свой аккаунт в социальной сети.
Таким образом, в крупнейшем городе Турции, фактически под боком у турецких спецслужб, действуют лагеря террористической организации. Возникает вопрос к компетентным ведомствам Турции, является ли это обстоятельство просчётом в их работе, или же эти учебные центры действуют под негласным патронажем турецких спецслужб.
Стоит отметить, что официально информация о подготовке в Турции террористов, устроивших атаку на Красногорск 22 марта, на данный момент не подтверждена.
Ранее европейская пресса опубликовала статьи о том, что в Европу радикалы из Таджикистана могут проникать через территорию Украины. При этом связи террористов с украинскими спецслужбами европейские СМИ, разумеется, отрицают.
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