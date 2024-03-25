WarGonzo: Напавших на «Крокус Сити Холл» боевиков два месяца готовили в Стамбуле

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WarGonzo: Напавших на «Крокус Сити Холл» боевиков два месяца готовили в Стамбуле

Боевики группировки ИГ (запрещена в РФ как террористическая организация) перед нападением на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске проходили подготовку на территории Турции. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По информации WarGonzo, напавших на «Крокус Сити Холл» боевиков, являющихся выходцами из Таджикистана, два месяца готовили в Стамбуле. Эту информацию Telegram-канал получил от собственных источников в российских силовых структурах. Боевики проходили подготовку в одном из секретных лагерей террористической организации, находящемся в Стамбуле.



Информацию о подготовке боевиков спецслужбам удалось получить уже после первых допросов террористов. Впрочем, подобные догадки имели место и ранее. Так, Шамсудин Фаридуни – один из участников нападения – незадолго до теракта побывал в Стамбуле, откуда он постил фотографии в свой аккаунт в социальной сети.

Таким образом, в крупнейшем городе Турции, фактически под боком у турецких спецслужб, действуют лагеря террористической организации. Возникает вопрос к компетентным ведомствам Турции, является ли это обстоятельство просчётом в их работе, или же эти учебные центры действуют под негласным патронажем турецких спецслужб.

Стоит отметить, что официально информация о подготовке в Турции террористов, устроивших атаку на Красногорск 22 марта, на данный момент не подтверждена.

Ранее европейская пресса опубликовала статьи о том, что в Европу радикалы из Таджикистана могут проникать через территорию Украины. При этом связи террористов с украинскими спецслужбами европейские СМИ, разумеется, отрицают.
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    59 комментариев
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    1. ASAD Ранг пользователя
      ASAD
      +11
      Сегодня, 15:14
      Кажется сегодня Ставер в своей статье писал про ,,миролюбивую ,, Турцию?
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +4
        Сегодня, 15:21
        напавших на «Крокус Сити Холл» боевиков, являющихся выходцами из Таджикистана, два месяца готовили в Стамбуле
        Эх ! Эрдоган об этом не знал !
        1. krot Ранг пользователя
          krot
          -3
          Сегодня, 15:46
          Кастрюлеголовые наняли тупеньких таджиков.. Какой там ИГИЛ??? Кто верит басням от госдепа?
          А главные подстрекатели в МИ-6 сидят..
          1. Lev_Russia Ранг пользователя
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 16:05
            Эх ! Эрдоган об этом не знал !

            А если бы и знал, что от этого бы изменилось... Турки всегда были двуличными, как и сам Эрдоган... Им пофиг кому место для тренировок террористов предоставлять, кому своё оружие продавать, кому информацию сливать - лишь бы за это платили... Не знаю зачем Кремль с Эрдоганом в приятельские отношения играл и кому это было нужно...??? Турция всегда была врагом России и никогда от своих планов на Крым и Кавказ не отказывалась... Тем более сегодня... am
            1. Vugigugi Ранг пользователя
              Vugigugi
              0
              Сегодня, 16:45
              WarGonzo - это сказочник которому равных нет. Ему мало было того что он потерял ногу, теперь взялся за старое. Что ждать от рыжего пса у которого босс армянин? Правильно туркофобии. Надо было нашим в Карабахе ему не ногу а голову оторвать.

            2. Vugigugi Ранг пользователя
              Vugigugi
              0
              Сегодня, 16:47
              Цитата: Lev_Russia
              Им пофиг кому место для тренировок террористов предоставлять

              Вот как армянин считает себя умнее и как заставляет врать.

        2. Григорий_Николаев Ранг пользователя
          Григорий_Николаев
          +2
          Сегодня, 15:52
          Роджер Мур, нынешний глава МИ-6 является личным другом Эрдогана, так что старый двуликий индюк прекрасно осведомлён обо всем! Эти двое плетут на пару много интриг в регионе, в частности на Кавказе, известно, например, что Мур очень подробно в своё время изучал вопрос армяно-азербайжанского конфликта, а все турецкие спецслужбы после того как лично Мур, тогда ещё посол Великобритании в Турции, помог Эрдо разрулить заговор, переплелись с английскими спецслужбами и действуют под их патронатом.
        3. мерцание Ранг пользователя
          мерцание
          0
          Сегодня, 15:56
          Эх ! Эрдоган об этом не знал !

          И это не исключается. Турецкие спецслужбы работают в тесном контакте с британскими.
          Эрдоган уже старават, со здоровьем проблемы, да и вспыльчив не в меру, может и ляпнуть лишнего.
          Так что мог быть и не в курсе.
      2. Бывший солдат Ранг пользователя
        Бывший солдат
        +2
        Сегодня, 15:27
        Напавших на «Крокус Сити Холл» боевиков два месяца готовили в Стамбуле


        Очередные сочинялки про террористов из Стамбула нам подкидывают. Не более. am
        1. svp67 Ранг пользователя
          svp67
          +6
          Сегодня, 15:42
          Цитата: Бывший солдат
          Очередные сочинялки про террористов из Стамбула нам подкидывают. Не более.

          Может Вы и правы, но не стоит забывать Историю, а в ней есть и убийство нашего посла и гибель нашего пилота, с уничтоженного турками самолета
          1. Бывший солдат Ранг пользователя
            Бывший солдат
            0
            Сегодня, 16:43
            Может Вы и правы, но не стоит забывать Историю, а в ней есть и убийство нашего посла и гибель нашего пилота, с уничтоженного турками самолета

            Посла демонстративно убил человек конкретной оппозиционной сирийской организации. Нашего пилота тоже сбили демонстративно- т.е. какой-то из высших турецких военных отдал приказ. События в Крокусе не ложатся в протурецкую канву никак.
            Да ещё, может я что-то пропустил, но ГУР и СБУ молчат. Если не они, то почему молчат?
      3. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 17:25
        ASAD
        Сегодня, 15:14
        Кажется сегодня Ставер в своей статье писал про ,,миролюбивую ,, Турцию?
        Причастность Султана не доказана, а операции прикрытия лже-недо-запада никто не отменял, как и с подрывами Северных потоков, Крымскього моста, РК "Москва"
        Почерк гадко гадящей постоянно MI6 вместе с ЦРУ, возможно, Моссад и доказывать не нужно!
        Проверить и отработать все версии необходимо, но даже ближайшие союзники Султана по НАТО не надо с удовольствием поссорят РФ с Турцией на фоне газового хаба, АЭС Аккуйо, других совместных и выгодных проектов, памятуя тяжёлую экономико-финансовую ситуёвину внутри Турции, последствия крупнейших землетрясений, желанием закабалить и подчинить себе непокорного Султана!
    2. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +10
      Сегодня, 15:15
      Где это видано, что игил*:
      1. Боевики скрывали лица, а значит планировали срулить и пытались срулить
      2. Делают это за деньги, а как же почетное местечко в раю и статус мученика?
      Бред полный...
      З.Ы. * запрещена на территории РФ
      1. хрыч Ранг пользователя
        хрыч
        0
        Сегодня, 15:45
        Даишаки не турецкие прокси, а саудовские с британскими ушами. Турецкие прокси - ССА или зеленые. Также, таджики не тюрки. Возможно, эти граждане таджикистана, но узбеки, которых там миллион и 14% населения Таджикистана, где, понятно, что ведется пантюркистская работа. Тем более, что была инфа, что кто-то из этих существ говорил по тюркски. Их подрихтовали хорошо, но в лицах троих прослеживаются именно узбекские черты. Мирзоев же больше похож на кавказца.
    3. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      -5
      Сегодня, 15:17
      И понятно, что ненависть они не за два года месяца, но эти вопросы гарант ставить азиатским партнерам боится.
    4. klev72 Ранг пользователя
      klev72
      +9
      Сегодня, 15:18
      Технично стрелки на Турцию переводят
      1. Григорий_Николаев Ранг пользователя
        Григорий_Николаев
        0
        Сегодня, 16:23
        Одно другому не мешает, Зелю тоже английские спецы охраняют, так что вся эта босота из одного органа вылезла, а именно из того, каким некая, всем известная иностранка, гадит.
    5. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +5
      Сегодня, 15:19
      Таким образом, в крупнейшем городе Турции, фактически под боком у турецких спецслужб, действуют лагеря террористической организации.


      Я больше поверю в то, что запрещённая ИГ действует под покровительством турецких спецслужб и Турция для них является страной базирования. Выписать этих бородатых исполнителей может любой, у кого есть деньги и планы устроить теракт. Или все уже забыли про Сирию и про то, где шакалы зализывали раны и куда нефть миллионами баррелей шла?
      1. spirit Ранг пользователя
        spirit
        +4
        Сегодня, 15:27
        Турки такие же "любители" прокси-помоек Исламистов как и Пакистан.Вспомните Идлибскую помойку,кого там только не было, главное что бы против Асада воевали и Курдов.Турция и Пакистан это рассадник исламистов-вахабистов которых крышует государство
      2. gsev Ранг пользователя
        gsev
        +1
        Сегодня, 15:30
        Цитата: al3x
        Я больше поверю в то, что запрещённая ИГ действует под покровительством турецких спецслужб

        Скорее всего СБУ через структуры крымско-татарского меджлиса предпочло провести подготовку террористов в мусульманской стране. Недаром Зеленский назначил Умерова из крымских татар министром обороны. Заигрывание евреев с поиском союзников в исламе (хотьНетаньяху с постройкой беспилотников в Азербайджане, хоть Зеленским с созданием карательных подразделений из крымских татар) ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе не приведет.
        1. al3x Ранг пользователя
          al3x
          0
          Сегодня, 15:35
          Цитата: gsev
          Скорее всего СБУ через структуры крымско-татарского меджлиса предпочло провести подготовку террористов


          У меня ход мысли такой же примерно. Турки предоставляют специфические услуги любому, кто готов платить. А деньги не пахнут, как говорится.
          1. gsev Ранг пользователя
            gsev
            +1
            Сегодня, 15:47
            Цитата: al3x
            У меня ход мысли такой же примерно. Турки предоставляют специфические услуги любому, кто готов платить.

            Турки в отличии от русских на первое место ставят национальные интересы.Другое дело, что Турция очень неоднородная. Так же турецкие меньшинства особенно албанцы, черкесы, крымские татары, греки, курды имеют свои интересы и часто их ставят Выше требований турецкой государственности. Некоторое время назад в Турции одного черкеса посадили в тюрьму за стремление официально вернуть себе родовое черкесское имя вместо турецкого литературного. Что это вызвало кроме напряжения среди черкесов в Турции.То что в России афганцам в документах разрешили не вписывать ничего в графу отчества и фамилии способствовало тому, что гражданин России готовивший покушение в Афганистане на видного парламентария, а в России он не был причастен к экстремизму и каким либо правонарушениям.
    6. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +3
      Сегодня, 15:19
      Чтобы турецкие спецслужбы не знали о некоем лагере подготовки да ещё в Стамбуле (!) что-то не верится. Турецкие спецслужбы не могли не знать в принципе своём. Хотя условно лагерем может выступать и пинбольный клуб, а также локации лазертага ...
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +5
        Сегодня, 15:22
        Чтобы турецкие спецслужбы не знали о некоем лагере подготовки да ещё в Стамбуле (!)

        Да они предоставляли жильё убийцам из навоза а за деньги могли и предоставить чего хочешь.
        1. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          +1
          Сегодня, 15:32
          Важно что газовый хаб работает . Остальное мимо трубы ... recourse request
      2. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        +1
        Сегодня, 15:35
        В Стамбуле террористов могли и американцы курировать. А турки могли и знать, но не вмешиваться. В общем фиг знает. Одно понятно: миграционную политику ужесточить, окраину демилитаризировать what
        1. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          +2
          Сегодня, 15:43
          Одно понятно: миграционную политику ужесточить, окраину демилитаризировать what
          Ужесточение миграционной политики мягко сказано. Скорее полный пересмотр постсоветской дружбы народов и прочего опиума для народа. Расстрел посетителей в "Крокус Сити Холле" всего лишь лакмусовая бумажка функционирования общества, национальные преступные группировки и прочего типа брат/сестра "там" (как правило у молдован, армян, украинцев, узбеков и прочих таджиков с приднестровцами) работают давно пора иметь в виду на многие и долгие со своим религиозным бредом и суевериями. Особенно в Москуэ, Пытэрэ, Нижьним Ноугородэ, Уаладывостокэ и прочих Ноуосэбырсках.
          1. Chack Wessel Ранг пользователя
            Chack Wessel
            0
            Сегодня, 16:09
            Лично мне В ДАННЫЙ МОМЕНТ по барабану кто вложил этим мастурбекам калаши. Мне важно то что это были Трудовые Мигранты, и по Москве их шарится целая куча.
            1. oppozite28 Ранг пользователя
              oppozite28
              0
              Сегодня, 16:12
              Вопрос в том кому в Москву столько любителей кирпича и цемента понапривозили в Москву из Средней Азии. А вот узнав кому понапривозили автоматически станет понятно кто истинный виновник "гулянки" в "Крокус Сити Холле".
        2. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          +1
          Сегодня, 15:50
          Обратно к себе на Родину туда где родились чтобы и сгодились. Нечего портить русскую матрицу своими гнилым темпераментом.
          1. частное лицо Ранг пользователя
            частное лицо
            +3
            Сегодня, 16:01
            Обратно к себе на Родину туда где родились чтобы и сгодились

            Ага щаз, они толпами понаехали плодятся как мыши и пользуются всеми нашими социальными благами . А у нас и рады в верхах дескать рождаемость увеличивается. Тут в колокола бить надо и кадилом махать а не радоваться.
            1. oppozite28 Ранг пользователя
              oppozite28
              0
              Сегодня, 16:10
              Ага щаз, они толпами понаехали плодятся как мыши и пользуются всеми нашими социальными благами . А у нас и рады в верхах дескать рождаемость увеличивается. Тут в колокола бить надо и кадилом махать а не радоваться.
              Смотря откуда верха, если из низу верха тогда понятно. А вот реально верха давно сказали своё слово и многие из правительства сделали вид что никого и ничего не слышали. Рождаемость то понятно, вот как быть с смешанными генами. Пример СВО более чем показателен, в той её части которая касается кто кому воюет за чью Родину. Особенно многие понаприезжавшие любят тему про свою непокалебимую божественность и набожность коранную. Если бы реально увидели бы пророка обосрались бы, а пророки и так называемые святые реально существуют в обществе и наблюдают за процессами. Хош верь хош не верь.
    7. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +4
      Сегодня, 15:30
      Обычно боевики ДАИШ не сбегают, они идейные фанатики и стоят до конца, врят ли это были они. А у турок похоже просто есть агенство найма, небольшая подготовка, промывка и кто заплатит для того и отгружают.
    8. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 15:31
      Хм...
      Вы хотите сказать, что эти заявления США и всех присных о бармалеях подтверждаются?!..
      Предлагаю, посопеть молча до окончания расследования.
      Надо уметь различать "врага от опасного друга".
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Сегодня, 16:24
        Это не доказывает непричастность Украины.
    9. МВГ Ранг пользователя
      МВГ
      +1
      Сегодня, 15:32
      WarGonzo: Напавших на «Крокус Сити Холл» боевиков два месяца готовили в Стамбуле

      ааа, вон оно чё... Теперь все понятно...
    10. БорзРио Ранг пользователя
      БорзРио
      +2
      Сегодня, 15:35
      О как. Источник в силовых структурах сливает информацию ТГ-каналам о ходе расследования? Звание, должность, фамилия имя отчество?! Кто разрешил? Или грошь цена таким новостям.
      1. gsev Ранг пользователя
        gsev
        0
        Сегодня, 15:50
        Цитата: БорзРио
        О как. Источник в силовых структурах сливает информацию ТГ-каналам о ходе расследования?

        Возможно это операция СБУ по прикрытию организаторов теракта. Хотя ФСБшники в России часто делятся информацией с людьми от котороых она будет гулять по всему свету.
      2. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 16:07
        Цитата: БорзРио
        О как. Источник в силовых структурах сливает информацию ТГ-каналам о ходе расследования? Звание, должность, фамилия

        В таких случаях лучше выдержать паузу и подождать информацию из более надёжного источника, чем ТГ -канал. Сенсации иногда оказываются мыльными пузырями. Даже известные военкоры порой ошибались.
    11. Million Ранг пользователя
      Million
      -1
      Сегодня, 15:37
      Запретят теперь помидоры из Турции или Эрдоган нам друг и брат?
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        -1
        Сегодня, 15:41
        Запретят теперь помидоры из Турции или Эрдоган нам друг и брат?

        "эрдик не вуиновуат"
      2. ARIONkrsk Ранг пользователя
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 15:43
        Цитата: Million
        Запретят теперь помидоры из Турции или Эрдоган нам друг и брат?

        Теперь они могут в ответ много что запретить нам.
    12. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 15:40
      Возникает вопрос к компетентным ведомствам Турции, является ли это обстоятельство просчётом в их работе, или же эти учебные центры действуют под негласным патронажем турецких спецслужб.

      К султану вообще много вопросов накопилось! Мы его от переворота спасли, а он нам ножик в спину... Весь пиджак уже изорвал...
    13. мерцание Ранг пользователя
      мерцание
      +1
      Сегодня, 15:47
      или же эти учебные центры действуют под негласным патронажем турецких спецслужб.
      Кто бы в этом сомневался. Проект Большой Туран ещё никто не отменял.
    14. Metallurg_2 Ранг пользователя
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 15:49
      Ну что, опять припугнем султана томатным эмбарго?
    15. kor1vet1974 Ранг пользователя
      kor1vet1974
      0
      Сегодня, 15:50
      Так была такая информация,один из террористов и говорил,что прилетел из Стамбула,буквально прошла после задержания.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +3
        Сегодня, 15:56
        И все же оружие, боеприпасы и все остальное для теракта, зверьки получали на территории России.
        1. kor1vet1974 Ранг пользователя
          kor1vet1974
          +2
          Сегодня, 16:00
          все же оружие, боеприпасы и все остальное для теракта, зверьки получали на территории России.
           Кнш,его даже из-за границы не привозили," тайными тропами",мне думается и план разрабатывался на месте и на скорую руку.
          1. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            +1
            Сегодня, 16:02
            Думаю без диаспор здесь не обошлось и не только их. Но здесь уже вопросы к руководству страны, силовикам.
            1. kor1vet1974 Ранг пользователя
              kor1vet1974
              +1
              Сегодня, 16:06
              Да не без них.Не удивлюсь,если на не которое время прекратятся,драки и прочая фигня в отношении россиян со стороны мигрантов.Они еще и русский бросятся учить.Да и местные лидеры этих общин помалкивают ни как не отзываются об акте, а могли бы осудить Украину,США,Великобританию, а так молчат.
              1. Владимир М Ранг пользователя
                Владимир М
                +2
                Сегодня, 16:23
                Эти нац ОПГ по определению не могут быть законопослушными. Плюс они уже давно на контроле у США и Британии. Не понятно по-чему государство не решает с ними вопрос. В той же культурной столице нашей Родины есть так называемая "Апрашка", куда полиция не сможет даже сунуться без "войсковой операции".
    16. MCmaximus Ранг пользователя
      MCmaximus
      +1
      Сегодня, 15:54
      Слушать wargonzа - себя не уважать.
    17. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +1
      Сегодня, 16:03
      Ой, сомнение большое берет! Похоже, какая то скотина ловит рыбку в мутной воде.
    18. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 16:04
      Турция в НАТО ,все что надо знать о лагерях для подготовки диверсантов. Слишком коряво прилепили сюда ИГИЛ ,те религиозные и фанатичные ,а это обычные наемники .Были ли бы не таджики ,а малайцы (на пример,не хочу оскорбить малайцев конечно ) это что то поменяло бы ?
    19. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 16:08
      На турок стрелки перевезти-пытаются?
    20. ВПК-65 Ранг пользователя
      ВПК-65
      +1
      Сегодня, 16:09
      Возникает вопрос к компетентным ведомствам Турции, является ли это обстоятельство просчётом в их работе, или же эти учебные центры действуют под негласным патронажем турецких спецслужб.

      Да вроде как-бы и не возникает:

      Сегодня ночью, наши спецслужбы работая в тесной связке с спецухой Турции, передали в Стамбул информацию о существовании в предместьях города лагеря по подготовке террористов. После чего турецкая MIT рано утром провели спец операцию по ликвидации ячейки террористов и инструкторов в двух закрытых законспирированных военных лагерях в окрестностях Стамбула.
      https://t.me/condottieros/3023
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        0
        Сегодня, 16:42
        1. https://t.me/condottieros/3023
        2. @wargonzo

        Интересненько, уже два канала, между собой не связанных, пишут про турецкий след. Будем подождать официальную информацию. Укрорейх, турки, англосаксы - очень сложная комбинация получается для выяснения, кто кого в этой цепочке инициировал и подставлял.
    21. Grigory B Ранг пользователя
      Grigory B
      0
      Сегодня, 16:55
      Спасибо "брат" Эрдоган за соболезнования.То самолет,то посла,то Крокус,не пора ли забить на этих братьев?
    22. Тополь Ранг пользователя
      Тополь
      +1
      Сегодня, 17:15
      боевиков, являющихся выходцами из Таджикистана, два месяца готовили в Стамбуле.
      Ага, прям в Стамбуле, рядом с центральной площадью. Вообще-то подготовка предполагает среди прочего стрельбу из боевого оружия и работу со взрывными устройствами. Всю прочую подготовку можно проводить где угодно. И где они там стреляли-взрывали? В общем про Стамбул - полный бред. ИГИЛ* (запрещен в РФ) тоже как-то сомнительно. Во-первых, поведение террористов совершенно отличается. Во-вторых, ещё даже расследование не началось, а уже амерзы назначили исполнителей. Очень напоминает подрыв СП, малайзийский Боинг. До сих пор не могут закончить расследование, но через 5 минут после случившегося у пиндocoв уже были ответы, кто виноват. Короче, лично я не верю в эту версию, считаю, что это чей-то вброс.

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