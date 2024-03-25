«Уничтожат цели за пределами видимости»: Индия намерена оснастить танки Т-72/90 барражирующими боеприпасами

CALM предназначены для уничтожения бронированных целей за пределами видимости

При таком сценарии тот, кто предложит лучшие условия, тот и получит этот тендер, потому что эти боеприпасы необходимы военным уже сейчас

Не следует забывать, что и Израиль, и США попытаются подорвать позиции России, и, следовательно, российские условия должны быть лучше, чем у американцев или израильтян

Кроме того, Индия хотела бы иметь свободу продавать барражирующие боеприпасы дружественным странам, как это происходит при поставках BrahMos