«Уничтожат цели за пределами видимости»: Индия намерена оснастить танки Т-72/90 барражирующими боеприпасами

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«Уничтожат цели за пределами видимости»: Индия намерена оснастить танки Т-72/90 барражирующими боеприпасами

Индийская армия опубликовала уведомление о закупках, согласно которому ожидает предложений со стороны иностранных партнеров по поводу возможности поставок барражирующих противотанковых боеприпасов, получивших местную аббревиатуру CALM.

CALM предназначены для уничтожения бронированных целей за пределами видимости

- говорится в коммерческом запросе.



Как указывается в издании Janes, пусковые установки контейнерного типа должны быть установлены на танки Т-72 Ayeja, Т-90 Bhishma, БМП-2 Sarath, самоходные минометы и разведывательные машины. Масштаб закупки небольшой (так как ожидается развертывание собственного производства): Нью-Дели намерен приобрести 180 систем CALM вместе с 45 станциями управления, 14 тренажерами, 14 учебными системами с инертными боеголовками.

Требуемая дальность действия боеприпасов CALM должна достигать 15 км, высота полета – до 4500 м, вес ПУ вместе с боевой начинкой – до 25 кг, продолжительность нахождения в воздухе – не менее 60 мин, беспилотник должен иметь возможность кружить над целью не менее 15 минут (входят в час полета). Вооружение БПЛА должно состоять из кумулятивной боевой части, предназначенной для уничтожения бронетехники. Запуск CALM должен осуществлять с помощью пневматической системы.

Как пояснил изданию Sputnik India генерал-майор в отставке П.К. Сехгал, в мире только пять стран производят противотанковые барражирующие боеприпасы: Россия, Китай, Иран, США и Израиль. С его слов, Индия делает огромный упор на самостоятельный выпуск военной продукции и полную передачу технологий. В то время как и Россия, и Израиль, возможно, готовы пойти на это, Америка, вероятно, не заинтересована в подобной сделке.

При таком сценарии тот, кто предложит лучшие условия, тот и получит этот тендер, потому что эти боеприпасы необходимы военным уже сейчас

- отметил генерал.



Как он пояснил, если бы Россия предложила те же условия, что и для ракеты BrahMos, которая является наиболее успешным совместным предприятием Москвы и Нью-Дели, это сделало бы ее самым сильным претендентом на поставку барражирующих боеприпасов [вероятно, имеется в виду «Ланцет»].

С его слов, если РФ предложит передачу технологий и предоставит все комплектующие, то она станет лидером в этом тендере, несмотря на её участие в конфликте на Украине.

Не следует забывать, что и Израиль, и США попытаются подорвать позиции России, и, следовательно, российские условия должны быть лучше, чем у американцев или израильтян

- предупредил он.

Генерал пояснил, что подобно проекту BrahMos Нью-Дели хотел бы не только совместного производства, но и совместного проектирования и будущих улучшений. Если в Индии или в России будут вноситься какие-либо усовершенствования оружейной платформы, то эти технологии должны автоматически распространяться между обеими странами.

Кроме того, Индия хотела бы иметь свободу продавать барражирующие боеприпасы дружественным странам, как это происходит при поставках BrahMos

- отметил Сехгал.

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    20 комментариев
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    1. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 15:55
      Танк станет эдаким защищенным ланцетоносцем? Интересно, кто в экипаже будет назначен оператором?
      1. al3x Ранг пользователя
        al3x
        0
        Сегодня, 16:04
        Цитата: alexoff
        Интересно, кто в экипаже будет назначен оператором

        Летун не обязательно должен находится непосредственно в танке. Например, командир принимает решение о пуске, а далее управление уже передаётся удалённому оператору + внедрении ИИ постепенно будет реализовываться.
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          0
          Сегодня, 16:11
          Сложная организация тогда должна быть, танк сам по себе воюет и временами запускает ланцеты, которыми управляет кто-то другой.
      2. Berkut752 Ранг пользователя
        Berkut752
        0
        Сегодня, 16:18
        alexoff
        (Александр), а сам не догадался ? КонЭчно - хирург.
    2. Гнусный скептик Ранг пользователя
      Гнусный скептик
      0
      Сегодня, 15:58
      вероятно, имеется в виду «Ланцет»

      Вы размер контейнера Ланцета («Изделие 53») видели?
      1. Berkut752 Ранг пользователя
        Berkut752
        0
        Сегодня, 16:23
        Гнусный скептик
        (Тимур), ой , не расходуйте мЕне нервы, я вас умаляю. Я имею до вас свой вопрос. Контейнер Ланцета («Изделие 53») Вы какого имеете в виду, они разные по весу ?
        1. Гнусный скептик Ранг пользователя
          Гнусный скептик
          0
          Сегодня, 16:36
          ой , не расходуйте мЕне нервы, я вас умаляю. Я имею до вас свой вопрос.

          Так проходите мимо и ваши нервы останутся с вами.
          1. Berkut752 Ранг пользователя
            Berkut752
            0
            Сегодня, 16:41
            Гнусный скептик
            (Тимур)На Украине используются следующие серийно выпускаемые «Ланцеты»: с боевой частью 1 кг, 3 кг и 5 кг. Соответственно они носят названия «Ланцет-1», Х-52 «Ланцет-3» и Х-53 «Изделие 53».
            1. Гнусный скептик Ранг пользователя
              Гнусный скептик
              0
              Сегодня, 16:50
              На Украине используются следующие серийно выпускаемые «Ланцеты»: с боевой частью 1 кг, 3 кг и 5 кг. Соответственно они носят названия «Ланцет-1», Х-52 «Ланцет-3» и Х-53 «Изделие 53».

              И? Вы решили поделиться тем, что знаете? А зачем?
              Контейнерный запуск только у одной версии - Х-53. Х-51 и Х-52 - запуск с катапульты. И технически их под контейнер не переделаешь, несущие и рулевые поверхности присоединяются к корпусу перед пуском ручками.
              1. Berkut752 Ранг пользователя
                Berkut752
                0
                Сегодня, 16:55
                Гнусный скептик
                (Тимур), мой друг, Вам необходимо съездить на Донбасс и самому произвести запуски всех трёх видов Ланцетов. И вот тогда, Вы сможете оценить и описать не только запуски, но и назначение всех трёх видов Ланцетов.
                1. Гнусный скептик Ранг пользователя
                  Гнусный скептик
                  0
                  Сегодня, 17:16
                  И вот тогда

                  У вас специфическая точка зрения на процесс познания. Все описанное вами замечательно оценивается и без поездок на Донбасс. И да, ваши "советы" не контраргумент к моим предыдущим сообщениям.
                  Не жду от дальнейшего общения (если оно будет) какой-то ценности, зная, что совсем не так давно вы рассказывали про крейсер "Москва", стоящий в Севастополе, уже после сообщений о его потере.
      2. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        0
        Сегодня, 17:15
        Думаете, на танке не найдется места для таких ПУ?
        1. Гнусный скептик Ранг пользователя
          Гнусный скептик
          0
          Сегодня, 17:25
          Думаете, на танке не найдется места для таких ПУ?

          Ну от большого ума можно и из танка сделать цыганскую кибитку.
          На вашей картинке ваше восприятие размера обманывает эффект перспективы для вынесенного на задний фон объекта. Вот так будет нагляднее.
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 15:59
      Индусы хотят получить все даром . А имеет ли смысл ? Посмотрите как стоят американцы за свои технологии
      1. gsev Ранг пользователя
        gsev
        0
        Сегодня, 16:05
        Цитата: APASUS
        Индусы хотят получить все даром . А имеет ли смысл ?

        Мы поставкой ланцетов в Индию можем разрушить отношения с КНР. Кроме того мы за поставленную нефть не смогли получить оплату. Не лучше поставить технологию ланцетов в КНДР взамен на боеприпасы, дальнобойную артиллерию и РСЗО?
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          0
          Сегодня, 16:18
          Цитата: gsev
          Мы поставкой ланцетов в Индию можем разрушить отношения с КНР.

          а поставкой Т-90, противокорабельных ракет и многого другого мы не разрушили почему-то
          Цитата: gsev
          Не лучше поставить технологию ланцетов в КНДР взамен на боеприпасы, дальнобойную артиллерию и РСЗО?

          вы уверены, что оно им сильно надо? Они из спичек и желудей собрали и свой посейдон, и корейский глобал хок, и даже свою корейскую армату выкатили на парад. Думаю они прекрасно сделают и завод по штамповке ланцетов, если партия велит
      2. sodium20 Ранг пользователя
        sodium20
        0
        Сегодня, 17:22
        I heard that, If you want to get a contract in India, you have to give bribe and commission.
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:07
      Вообще то, для этого, ПТУРСы существуют-индусы про них не слышали? tongue
    5. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      0
      Сегодня, 16:20
      Дык Ланцеты уже на 50 км летают, а этим только 15 нужно. Странно как то.
    6. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      0
      Сегодня, 17:26
      While dealing with India, always ensure that:
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