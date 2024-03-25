В Москве из медучреждения были эвакуированы 900 человек из-за информации о минировании

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В Москве из медучреждения были эвакуированы 900 человек из-за информации о минировании

После того, как в прошлую пятницу четверо террористов расстреляли более 100 человек в Подмосковье, ситуация, к сожалению, продолжает оставаться напряженной. Вероятно, враги России решили воспользоваться положением и продолжить запугивать мирных граждан нашей страны, пытаясь посеять разлад панику.

Так, согласно сообщению от ТГ-канала Shot, на почту КДЦ «Измайловский» НМХЦ им. Н. И. Пирогова поступило сообщение о минировании. Якобы на нескольких этажах медучреждения находятся взрывные устройства, а таймер на них установлен на 40 минут.



В итоге, как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения, из консультативно-диагностического центра правоохранителями были эвакуированы 900 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.

Стоит добавить, что именно здесь проходили лечение некоторые из пострадавших в «Крокус Холле».

Возвращаясь к теме зверского теракта, произошедшего 22 марта, очевидно, что его организаторы попытаются выжать максимум из случившегося. Не исключено, что сообщения о минировании является частью одной большой стратегии запугивания.

Впрочем, не стоит исключать и других врагов России, коих, к сожалению, пока еще достаточно и внутри страны. Таким образом, сообщения о минировании и прочие элементы психологического давления на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» могут повторяться, что серьезно осложнит работу российским правоохранителям и спецслужбам.

Ранее ряд источников писали об эвакуации из ТЦ «Мозаика», «Город Лефортово» в Москве.
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    9 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 16:20
      В Москве из медучреждения были эвакуированы 900 человек из-за информации о минировании

      Ну всё... Сейчас нас вынуждать и на воду дуть и мы будем дуть... Куда от этого денешься... Лучше переоценить опасность, чем её недооценить... Уроки терроризма в 90-е уже подзабыты, так что придётся учиться заново... am
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        +2
        Сегодня, 16:23
        а еще лучше "шутников" на лет 5-10 лес валить отправить
      2. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        +1
        Сегодня, 16:49
        Цитата: Lev_Russia
        Сейчас нас вынуждать и на воду дуть и мы будем дуть... Куда от этого денешься... Лучше переоценить опасность, чем её недооценить... Уроки терроризма в 90-е уже подзабыты, так что придётся учиться заново.
        У меня внучка в 22 году очень часто в школу не ходила, точнее очень часто очень рано из школы приходила, так как каждый день информация о бомбе. Одним словом они делали всё что дети не могли учиться. И да очень долго месяца 2 или 3 и каждый раз школу полностью проверяли.
    2. kor1vet1974 Ранг пользователя
      kor1vet1974
      +1
      Сегодня, 16:22
      его организаторы попытаются выжать максимум из случившегося.
       Т.е .звонили из-за границы,как предполагает автор?
      не стоит исключать и других врагов России
       А это кто?Подкупленные из-за рубежа бабушки? Но только не из мигрантской среды экстремисты?
      1. Ahilles86
        Ahilles86
        0
        Сегодня, 16:35
        Т.е .звонили из-за границы,как предполагает автор?

        С каких это пор организаторы сами этим занимаются? Звонить будут такие же отморозки, которые и совершили теракт
        А это кто?Подкупленные из-за рубежа бабушки? Но только не из мигрантской среды экстремисты?

        Сочувствующие "западной соседке", борцуны за "демократические ценности" с промытыми мозгами (а скорее без них вовсе) и прочая подобная публика. В том числе и из мигрантской среды
      2. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        0
        Сегодня, 16:50
        Цитата: kor1vet1974
        А это кто?Подкупленные из-за рубежа бабушки? Но только не из мигрантской среды экстремисты?
        По электронной почте рассылают письма. Вы думаете это бабушки делают?
    3. al3x Ранг пользователя
      al3x
      +1
      Сегодня, 16:28
      Да сейчас это ещё долго вонять будет. А 99,9% этих шутников естественно, будут где нибудь вна. И это будут делать даже всякие школотроны просто так, прикола ради, а за пару гривен и подавно будут только ЗА. am
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 16:39
        Цитата: Ahilles86
        Звонить будут такие же отморозки, которые и совершили теракт

        не пальчиком грозить а реальные и не хилые сроки выписывать, с ПОЛНЫМ погашением финансовых потерь вызванных шуткой
    4. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 16:35
      Типа-кто то обращает внимание на писанину в телеге? belay

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