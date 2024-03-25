В Москве из медучреждения были эвакуированы 900 человек из-за информации о минировании
После того, как в прошлую пятницу четверо террористов расстреляли более 100 человек в Подмосковье, ситуация, к сожалению, продолжает оставаться напряженной. Вероятно, враги России решили воспользоваться положением и продолжить запугивать мирных граждан нашей страны, пытаясь посеять разлад панику.
Так, согласно сообщению от ТГ-канала Shot, на почту КДЦ «Измайловский» НМХЦ им. Н. И. Пирогова поступило сообщение о минировании. Якобы на нескольких этажах медучреждения находятся взрывные устройства, а таймер на них установлен на 40 минут.
В итоге, как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения, из консультативно-диагностического центра правоохранителями были эвакуированы 900 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.
Стоит добавить, что именно здесь проходили лечение некоторые из пострадавших в «Крокус Холле».
Возвращаясь к теме зверского теракта, произошедшего 22 марта, очевидно, что его организаторы попытаются выжать максимум из случившегося. Не исключено, что сообщения о минировании является частью одной большой стратегии запугивания.
Впрочем, не стоит исключать и других врагов России, коих, к сожалению, пока еще достаточно и внутри страны. Таким образом, сообщения о минировании и прочие элементы психологического давления на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» могут повторяться, что серьезно осложнит работу российским правоохранителям и спецслужбам.
Ранее ряд источников писали об эвакуации из ТЦ «Мозаика», «Город Лефортово» в Москве.
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