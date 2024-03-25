Украинский комбат: ВСУ на Марьинском участке фронта не хватает дронов, мы на них собираем средства

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Украинский комбат: ВСУ на Марьинском участке фронта не хватает дронов, мы на них собираем средства

В настоящее время действующие на Марьинском участке фронта бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают серьезный дефицит не только артиллерийских боеприпасов, но и беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил командир 206-го батальона территориальной обороны ВСУ Роман Кулик.

По утверждению украинского офицера, нехватка дронов уже приводит к тяжелым последствиям для ВСУ. Так, на Марьинском участке фронта были утрачены некоторые территории – именно из-за дефицита дронов с тепловизорами, способных действовать в ночное время суток. Хотя, подчеркивает комбат ВСУ, территории якобы вскоре удалось вернуть под контроль украинских сил, были потери в личном составе.



Если нет дронов, то командир не может полноценно командовать боем, понимая все аспекты и все нюансы того, что враг делает. Поэтому мы сейчас собираем на дроны - ударные и разведывательные

- подчеркнул украинский комбат.

Таким образом, ВСУ на Марьинском участке фронта не хватает дронов, и эта проблема киевским режимом практически не решается, коли военнослужащие сами вынуждены изыскивать средства на обеспечение беспилотниками своих подразделений.

Примечательно, что ранее украинские формирования располагали большим количеством БПЛА, и это обстоятельство было проблемой для наших войск. Но за два года специальной военной операции ситуация изменилась в пользу российской армии, и сегодня возможности ВС РФ и ВСУ в плане беспилотной авиации уже несопоставимы, на что обращает внимание и западная пресса.
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    5 комментариев
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    1. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +2
      Сегодня, 16:04
      Комбат не о том беспокоиться: он лучше бы себе на похороны насобирал. am
    2. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 16:04
      Скидываются, стало быть, из того что в карманах нашли? tongue
    3. Галеон Ранг пользователя
      Галеон
      +1
      Сегодня, 16:07
      На эмиграцию он себе пытается насобирать, а не на дроны. Как при СССР говорили ррппро подобных хитрованов: "виза в Израиль, а билет в США".
    4. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 16:17
      военнослужащие сами вынуждены изыскивать средства на обеспечение беспилотниками своих подразделений.

      А сколько из собранных средств себе в карман положат!!! laughing
    5. Владимириус Ранг пользователя
      Владимириус
      0
      Сегодня, 17:06
      полное вранье, им со всей европы дроны поставляют десятками тысяч, дело не в количестве дронов, а в операторах, вот их количество сразу не увеличишь, их надо готовить и на это нужно время, а дроны штампуются сейчас при нынешних технологиях много и быстро

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