Украинский комбат: ВСУ на Марьинском участке фронта не хватает дронов, мы на них собираем средства
В настоящее время действующие на Марьинском участке фронта бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают серьезный дефицит не только артиллерийских боеприпасов, но и беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил командир 206-го батальона территориальной обороны ВСУ Роман Кулик.
По утверждению украинского офицера, нехватка дронов уже приводит к тяжелым последствиям для ВСУ. Так, на Марьинском участке фронта были утрачены некоторые территории – именно из-за дефицита дронов с тепловизорами, способных действовать в ночное время суток. Хотя, подчеркивает комбат ВСУ, территории якобы вскоре удалось вернуть под контроль украинских сил, были потери в личном составе.
- подчеркнул украинский комбат.
Таким образом, ВСУ на Марьинском участке фронта не хватает дронов, и эта проблема киевским режимом практически не решается, коли военнослужащие сами вынуждены изыскивать средства на обеспечение беспилотниками своих подразделений.
Примечательно, что ранее украинские формирования располагали большим количеством БПЛА, и это обстоятельство было проблемой для наших войск. Но за два года специальной военной операции ситуация изменилась в пользу российской армии, и сегодня возможности ВС РФ и ВСУ в плане беспилотной авиации уже несопоставимы, на что обращает внимание и западная пресса.
Информация