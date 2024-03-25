Посол США в Великобритании: Украина побеждает, но Россия на этом не остановится

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Посол США в Великобритании: Украина побеждает, но Россия на этом не остановится

Посол США в Великобритании Джейн Хартли заявила, что, по ее мнению, Украина в настоящее время побеждает, однако Россия на этом не остановится. На основании каких данных она пришла к подобным не имеющим ничего общего с объективной реальностью выводам, Хартли не уточнила.

Американский дипломат отметила, что была послом в 2014 году и имела возможность воочию наблюдать события, в ходе которых Украина лишилась Крымского полуострова. Исходя из этого, Хартли предполагает, что украинская государственность находится под угрозой.



В то же время американское издание The Wall Street Journal в очередной раз отмечает, что Киев испытывает острую необходимость в новых войсках, чтобы иметь возможность сдерживать массированные наступления российской армии.

При этом, законопроект, направленный на расширение призыва на Украине, "застрял" в парламенте страны. Среди населения лишь крайне незначительная часть готова воевать. Уверенность украинских граждан в способности ВСУ отвоевать утраченные территории значительно подорвал провал "контрнаступления" и истощение человеческих ресурсов в стране.

Кроме того, украинская армия испытывает острую нехватку артиллерийских боеприпасов на фоне задержки с выделением американским Конгрессом очередного пакета военной помощи Киеву и неспособности западного ВПК производить достаточное количество для ведения активных боевых действий снарядов.
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    4 комментария
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    1. Комментарий был удален.
    2. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 17:19
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Посол США в Великобритании: Украина побеждает, но Россия на этом не остановится

      Если Украина "побеждает", то необходимости в дальнейшей американской помощи смысла нет. Ну это если что другими словами. wink
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 17:20
      «Украина побеждает, но Россия на этом не остановится» —

      — Это он,видимо,Виталия Кличко процитировал ...
    4. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 17:21
      Во нагородила то, тут только с "изменённым" сознанием можно разобраться.
    5. Тополь Ранг пользователя
      Тополь
      0
      Сегодня, 17:22
      Украина в настоящее время побеждает, однако Россия на этом не остановится.
      Ого, какой лихо закрученный сюжет. Ей бы детективы писать или фантастику.

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