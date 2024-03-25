Посол США в Великобритании: Украина побеждает, но Россия на этом не остановится
Посол США в Великобритании Джейн Хартли заявила, что, по ее мнению, Украина в настоящее время побеждает, однако Россия на этом не остановится. На основании каких данных она пришла к подобным не имеющим ничего общего с объективной реальностью выводам, Хартли не уточнила.
Американский дипломат отметила, что была послом в 2014 году и имела возможность воочию наблюдать события, в ходе которых Украина лишилась Крымского полуострова. Исходя из этого, Хартли предполагает, что украинская государственность находится под угрозой.
В то же время американское издание The Wall Street Journal в очередной раз отмечает, что Киев испытывает острую необходимость в новых войсках, чтобы иметь возможность сдерживать массированные наступления российской армии.
При этом, законопроект, направленный на расширение призыва на Украине, "застрял" в парламенте страны. Среди населения лишь крайне незначительная часть готова воевать. Уверенность украинских граждан в способности ВСУ отвоевать утраченные территории значительно подорвал провал "контрнаступления" и истощение человеческих ресурсов в стране.
Кроме того, украинская армия испытывает острую нехватку артиллерийских боеприпасов на фоне задержки с выделением американским Конгрессом очередного пакета военной помощи Киеву и неспособности западного ВПК производить достаточное количество для ведения активных боевых действий снарядов.
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