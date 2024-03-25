Глава МВД Молдавии заявил о планах помогать Украине в поимке уклонистов от мобилизации в ВСУ

Мы пытаемся установить более тесную связь с нашими украинскими коллегами и лично обсуждали с министром внутренних дел Украины вопрос о возобновлении совместного патрулирования в Приднестровском регионе с украинской стороны

Кишинев пообещал помощь Киеву в отлове украинских граждан, пытающихся скрыться от мобилизации на территории Молдавии. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Молдавии Адриан Эфрос.По утверждению молдавского чиновника, основная часть украинских граждан, пересекающих без соответствующего разрешения государственную границу страны, представлена мужчинами в возрасте 18 – 60 лет.Эфрос подчеркнул, что каждую неделю молдавские пограничники проводят как минимум одну – две операции по поимке лиц, незаконно пересекающих границу страны. Он отметил, что полиция борется с различными нелегальными схемами по переправке украинских мужчин на молдавскую территорию.- заявил глава МВД Молдавии.Таким образом, Молдавия фактически решила ассистировать Киеву в вопросах отлова уклонистов от мобилизации. Поскольку именно через молдавскую границу направлялась значительная часть беглецов от призыва в действующую армию, для самих украинских мужчин эта ситуация означает появление новых проблем и усложнение возможности покинуть территорию своей страны. При этом многие страны Западной Европы категорически отказались выдавать Украине беженцев мужского пола, осевших на их территориях.