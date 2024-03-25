Глава МВД Молдавии заявил о планах помогать Украине в поимке уклонистов от мобилизации в ВСУ

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Глава МВД Молдавии заявил о планах помогать Украине в поимке уклонистов от мобилизации в ВСУ

Кишинев пообещал помощь Киеву в отлове украинских граждан, пытающихся скрыться от мобилизации на территории Молдавии. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Молдавии Адриан Эфрос.

По утверждению молдавского чиновника, основная часть украинских граждан, пересекающих без соответствующего разрешения государственную границу страны, представлена мужчинами в возрасте 18 – 60 лет.

Эфрос подчеркнул, что каждую неделю молдавские пограничники проводят как минимум одну – две операции по поимке лиц, незаконно пересекающих границу страны. Он отметил, что полиция борется с различными нелегальными схемами по переправке украинских мужчин на молдавскую территорию.

Мы пытаемся установить более тесную связь с нашими украинскими коллегами и лично обсуждали с министром внутренних дел Украины вопрос о возобновлении совместного патрулирования в Приднестровском регионе с украинской стороны

- заявил глава МВД Молдавии.

Таким образом, Молдавия фактически решила ассистировать Киеву в вопросах отлова уклонистов от мобилизации. Поскольку именно через молдавскую границу направлялась значительная часть беглецов от призыва в действующую армию, для самих украинских мужчин эта ситуация означает появление новых проблем и усложнение возможности покинуть территорию своей страны. При этом многие страны Западной Европы категорически отказались выдавать Украине беженцев мужского пола, осевших на их территориях.
  • Википедия / Донор
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9 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 16:15
    «Кишинёв пообещал помощь Киеву в отлове украинских граждан, пытающихся скрыться от мобилизации на территории Молдавии» —

    — Эти ещё и своих могут в придачу "отловить" из оппозиции ...
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 16:25
      Кто о чём, а вшивые о бане... По моему, даже Румыния не проявляет такой русофобской активности как ее гражданка Санду... Молдаване, когда судьба к вам повернётся задницей, не говорите, что вы этого не заслужили... am
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +1
        Сегодня, 16:58
        Цитата: Lev_Russia
        Кто о чём, а вшивые о бане... По моему, даже Румыния не проявляет такой русофобской активности как ее гражданка Санду... Молдаване, когда судьба к вам повернётся задницей, не говорите, что вы этого не заслужили... am

        Вы думаете, что молдаване выбирали румынку Сайю Манду презиком? Вовсе нет. Молдаване сами не знают, как от неё избавиться: при ней молдаване стали гораздо-гораздо-гораздо беднее. Её назначил фашингтонский обком, и поддерживают на своих штыках силовики.
        Украинцы могут бежать в Приднестровье. laughing
    2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 16:58
      Вот молдаване оторвутся,на украинцах за анекдоты,о молдаванах.)) Отлавливать будут,на совесть.)
  2. lukash66 Ранг пользователя
    lukash66
    +4
    Сегодня, 16:25
    Значит надо бежать в ПМР. Там точно не отдадут.
  3. ANB Ранг пользователя
    ANB
    +1
    Сегодня, 16:32
    Вот зачем молдаванам лишние телодвижения?
    Поймали у себя и сразу сдали в европу на органы. Экономия в логистике. Все равно конец один. :)
    1. хрыч Ранг пользователя
      хрыч
      +1
      Сегодня, 16:54
      В селах Молдавии полно однопочковых. Вторую продали уже.
      1. хрыч Ранг пользователя
        хрыч
        0
        Сегодня, 17:02
        Корову купил и стиральную машинку. И молёчка попьет и чистый ходить будет wassat Буква М - мудрость...
  4. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +2
    Сегодня, 16:34
    Молдавия откатывает систему отлова граждан и зачем интересно ?

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