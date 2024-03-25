Губернатор Ростовской области: ПВО ВС РФ сбила ракеты ВСУ в небе над районом между Новочеркасском и Батайском

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Губернатор Ростовской области: ПВО ВС РФ сбила ракеты ВСУ в небе над районом между Новочеркасском и Батайском

Сегодня днем украинские формирования опять предприняли попытку нанести ракетные удары по объектам на территории Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По утверждению руководителя региона, подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации сбили воздушные цели - ракеты ВСУ - в небе над районом между Новочеркасском и Батайском. Речь идет, в этот раз, не о беспилотниках, а о ракетах противника.

Вражеская ракетная атака успешно отражена. По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, повреждения объектов не зафиксировано. Пострадавших нет

- написал губернатор.

Позже Министерство обороны Российской Федерации подтвердило информацию об уничтожении ракет ВСУ силами ПВО ВС РФ. По утверждению военного ведомства, над Ростовской областью были сбиты две ракеты С-200, выпущенные с подконтрольных киевскому режиму территорий.

Ранее сообщалось о пожаре на Новочеркасской ГРЭС. До этого появлялась информация о том, что ночью противник с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковал территорию Ростовской области. Некоторые дроны как раз могли направляться врагом на Новочеркасскую ГРЭС как стратегически значимый объект инфраструктуры региона.

Как видим, украинские формирования продолжают попытки атаковать российские регионы с помощью и ракет, и беспилотной авиации. В подавляющем большинстве случаев силы ПВО ВС РФ срабатывают мастерски, отражая атаки противника и уничтожая воздушные цели в воздухе, что предотвращает куда более масштабные последствия на земле.
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    2 комментария
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    1. Борис Сергеев Ранг пользователя
      Борис Сергеев
      +2
      Сегодня, 16:30
      "В подавляющем большинстве случаев силы ПВО ВС РФ срабатывают мастерски, отражая атаки противника и уничтожая воздушные цели в воздухе, что предотвращает куда более масштабные последствия на земле."

      Это достижение третий год идущего " СВО"? Судя по комментариям из Белгорода, масштабных последствий на земле достаточно. Приграничные районы уничтожаются систематически.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 16:33
        По утверждению военного ведомства, над Ростовской областью были сбиты две ракеты С-200, выпущенные с подконтрольных киевскому режиму территорий.

        Я так понимаю, что сбивать ракеты С-200, легче чем дроны, которые не понятно откуда и кем запущены и куда летят... Ну не слышал я чтобы С-200 куда-то попала на нашей территории, а про дроны попадающие в НПЗ читаю регулярно... И не понятно кто их запускает - то ли ВСУ, то ли украинские ДРГ, то ли наша пятая колонна... А может все сразу... Поймать бы да ноги, руки оторвать, чтобы запускать было нечем... am

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