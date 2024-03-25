Французское издание назвало пять сценариев участия Франции в украинском конфликте

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Французское издание назвало пять сценариев участия Франции в украинском конфликте

Президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом месяце не исключил появление французских военных на Украине, а в этом месяце заявил, что нужно быть готовыми ко всем сценариям.

Популярная французская газета Le Figaro попыталась разобраться, что будут делать на Украине французские войска, если допустить гипотетически, что они все же там окажутся. И издание рассмотрело пять возможных сценариев прямого участия Парижа в украинском конфликте.



Первые два сценария не предполагают прямого столкновения французских и российских военных. Эти сценарии заключаются в возможной постройке Францией на территории Украины военных заводов и помощи Киеву в разминировании местности и обучении солдат. Однако авторы издания сомневаются, что такая поддержка поможет быстро одолеть Россию. Со своей стороны стоит отметить, что вообще сложно себе представить отправку натовских военных для строительных работ на Украине. Или Макрон собрался отправлять французский стройбат?..

Остальные три варианта развития ситуации при участии французских военных в конфликте исходят из возможности прямых боестолкновений с российскими войсками. Например, французы могут расположиться в Одессе и заняться ее обороной, либо постараться создать какую-либо якобы защитную зону на территории Украины.

Наиболее радикальный сценарий Le Figaro допускает вероятность «противостояния в окопах» между французскими и российскими военными, что будет сопряжено с огромными политическими и военными издержками, отмечает издание.
  • Википедия/Pierre-Yves Beaudouin
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12 комментариев
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  1. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +2
    Сегодня, 17:04
    Не боятся что по роже получат-при любом сценарии? tongue
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 17:10
      Французское издание назвало пять сценариев участия Франции в украинском конфликте

      Давайте сразу же начнем с окопного сценария, а не с развлечений французиков с одесскими проститутками... И потом месье, все это уже было - почитайте про про поход АНТАНТЫ в Россию и её бесславный конец... Думаю ваш будет ещё хуже!!! am
  2. Андрей Андреев_2 Ранг пользователя
    Андрей Андреев_2
    -2
    Сегодня, 17:06
    Засадить сейчас по Франции и сказать, что это ИГИЛ... прорвались на объект в России и запустили по Франции))) Все врут, а мы в белых перчатках((
  3. Владимириус Ранг пользователя
    Владимириус
    0
    Сегодня, 17:09
    это их гробов во францию пока мало приходит, вот как пойдут кучно и много, так сразу вспомнят что у них и в самой франции своих дел полно
  4. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 17:09
    Имею сказать, таки: они ещё смеют рассуждать, когда их зоологический трус и
    выкормыш глобалистов Ротшильда стелется проституткой перед гадко гадящей саксо-наглией и дедом Дементием, выполняющими горячие заказы глобалистов лже-недо-запада!
    ВС РФ в СВО вместе с многонациональным и многоконфессиональным народом
    ответит только одной Победой, одной на всех, мы за ценой не постоим!Вечный светоч не погас под ветрами гнусными.
    Даже мёртвых бойтесь нас, -
    Не воюйте с русскими!
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 17:16
      ZovSailor hi, смеют, потому как страха не испытывают. Прививка мировой войны больше не действует, элитам до чеса в неприличных местах охота по воевать, по ходу научились базовый инстинкт самосохранения отключать.
  5. 1erWahrheitsMinister_1984 Ранг пользователя
    1erWahrheitsMinister_1984
    0
    Сегодня, 17:10
    Ist es nicht an der Zeit diesem französischen Ober-Knallkopf mal zu erklären WAS TATSÄCHLICH passieren wird, sollten sich die Froschfresser nach Odessa verirren...!!!??
    Ich hab diese ständigen Drohungen von Leuten die zu Hause nichts zu fressen haben, aber von ihrem eigenen ständigen Versagen zu Hause immer im Ausland Drohungen ausstoßen gestrichen voll...!!!
  6. Комментарий был удален.
  7. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:14
    В пяти сценариях ,обмен ядерными ударами не рассматривается ?
  8. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    0
    Сегодня, 17:14
    Введут они свои подразделения в ту же Одессу, что-то построят там, понятно что будут иногда отгребать. А вот хватит ли у нас после этого "смелости освобождать" Одессу? Иначе зачем тогда было "начинать"?
  9. Serhio250381 Ранг пользователя
    Serhio250381
    +1
    Сегодня, 17:22
    По моему существует только два сценария. Французских солдат уничтожают на Украине и наносят ядерный удар по Парижу. И второй сценарий, французских солдат уничтожают и не наносят ядерного удара по Парижу
  10. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    0
    Сегодня, 17:26
    один сценарий как франция входит в укрр по войскам франции в укрр наносится ядерный удар !
  11. Igool Ранг пользователя
    Igool
    0
    Сегодня, 17:29
    Пусть они будут задействованы хоть в дойке коз, все равно прилетит к ним изделие и отправит домой в пластиковых мешках, если будет что отправлять.

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