Министерства обороны Украины и Дании подписали меморандум о сотрудничестве в сфере закупок вооружений для ВСУ

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Министерства обороны Украины и Дании подписали меморандум о сотрудничестве в сфере закупок вооружений для ВСУ

Украина и Дания договорились о сотрудничестве в сфере военных закупок. Сегодня делегациями министерств обороны Украины и Дании был подписан соответствующий меморандум по закупкам вооружений для ВСУ. Об этом сообщает в социальных сетях Минобороны Украины.

По сообщению украинского военного ведомства, на переговорах Киев представляла делегация Агентства оборонных закупок Минобороны Украины, а Данию – Организация закупок и логистики Минобороны Дании. Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков заявил, что надеется на дальнейшее усиление датско-украинского сотрудничества по такому важному для Киева направлению как закупки и поставки для ВСУ современных вооружений и военной техники.

Как мы видим, Копенгаген продолжает курс на поддержку Украины. Дания стала одной из первых европейских стран, согласившихся передать Украине боевую авиацию западного производства – американские истребители F-16.

Впрочем, сами самолеты, несмотря на обещание начать поставки в первые месяцы 2024 года, Украине вплоть до настоящего времени так и не переданы. Более того, сроки их передачи Копенгаген постоянно сдвигает, а недавно представители военного ведомства королевства заявили, что европейским странам неплохо бы и компенсировать связанные с этими поставками финансовые расходы.

Тем не менее, Дания остается одним из важных партнеров киевского режима в плане поставок вооружений, военной техники и боеприпасов. Власти этой страны занимают последовательно антироссийскую позицию, и это несмотря на отсутствие каких-либо территориальных или иных споров с этим европейским королевством.
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    7 комментариев
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    1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 16:37
      Стесняюсь спросить...
      Это Дания Украину удочерила или Украина Данию уматерила?..
      Откуда такой нездоровый интерес друг к другу?!
      1. костя1 Ранг пользователя
        костя1
        0
        Сегодня, 16:39
        Все просто-совместная ненависть к России
    2. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 16:37
      Зачем какие то соглашения-нельзя просто хохлам оружие гнать?-или украинцы могли не согласится-его взять?
    3. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 16:40
      Посмотрите какие хохлопы сальные... Аж лоснятся... Да по сравнению с ними худенькие датчане юноши не целованные... А стоны не из Дании, а с Украины постоянно раздаются, что кормить и воевать нечем, мол подайте Христа ради... И долго еще Европа на их "Дай, дай, дай" будет покупаться...??? am
    4. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 16:53
      Закупок кем? Неужто укрорейхом? Смешно.
    5. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      0
      Сегодня, 17:03
      Это канешно вяликая пэрэмога для хохлоты , теперь на очереди договор с Лихтенштейном.
    6. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 17:04
      Зашибись-заценили новость! Каждая бзд ёш ная вражья территория менее ногтя мизинца на карт е, но со своими контролируемыми Большими-малыми Бельтами-болтами имеет наглость проводить свою несуверенную политику, радуя своего патрона в Фашингтоне выпадами в сторону России.
      Пользовались шавки благосклонностью императора российского - Петра I, нынче настали другие времена и за свои слова и действия ответы последуют, как из рога изобилия!

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