Украину никогда не пустят в НАТО, Грузию тоже. Победа России означает, что она поставит шах и мат политике открытых дверей

Поражение Украины в конфликте с Россией поставит точку в стремлении НАТО к беспрепятственному расширению в восточном направлении. С таким утверждением выступил американский военный аналитик, бывший офицер разведки морской пехоты ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.По утверждению военного эксперта, победа российской армии на Украине будет означать лишь одно – провал надежд Североатлантического альянса на продолжение реализации своей политики «открытых дверей». Расширяться в восточном направлении блок не сможет.- подчеркнул американский аналитик.Риттер считает, что провал украинской армии приведет к серьезным проблемам для альянса. Ранее руководство НАТО рассчитывало, что блок будет постепенно «поглощать» окружающие Россию постсоветские республики. Но уже очевидно, что Россия не позволит реализовать такие планы.Другой американский военный эксперт, бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Рэй Макговерн считает, что Запад сделал стратегическую ошибку, подтолкнув Украину к конфликту с Россией. В итоге Россия стала только сильнее. Расширять Североатлантический альянс на восток без препятствий и проблем она теперь тоже не позволит, считает отставной офицер американской внешней разведки.