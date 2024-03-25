Новая версия «Карателя»: в западной прессе обсуждают бронеавтомобиль «Центурион»

1
Новая версия «Карателя»: в западной прессе обсуждают бронеавтомобиль «Центурион»

«Фалькатус»


На днях в социальных сетях появились первые изображения нового бронеавтомобиля «Центурион», предназначенного для российских сил специального назначения.



Он, скорее всего, является новой версией «Фалькатуса», также известного как «Каратель»

- говорится в издании Army Recognition, обсуждая новинку.

Машина 4х4 с ярко выраженной угловатой конструкцией отличается особым расположением ветрового стекла, вероятно, из соображений баллистической защиты. Кузов имеет наклонные борта, предположительно, для отражения атакующих боеприпасов. Конструкция включает в себя четыре двери, каждая из которых оснащена индивидуальными бойницами, и кормовой выход, позволяющий безопасно десантироваться перевозимым бойцам.



Машина оснащена 360-градусной системой видеонаблюдения, повышая осведомленность о боевой ситуации. Полные технические характеристики «Центуриона» не разглашаются, однако, судя по её предназначению и конструкции, она должна обладать пуленепробиваемой и противоминной защитой. Также можно предположить, что БА оснащен мощным двигателем и усиленной подвеской для обеспечения высокоскоростного передвижения по различным типам местности.



Имеются конструктивные параллели между «Центурионом» и «Фалькатусом» – уже известным бронеавтомобилем, используемым ФСБ на протяжении более 10 лет. Они имеют общие элементы конструкции, такие как структура брони, расположение огневых точек, обеспечение кругового обзора и наличие многочисленных дверей

- отмечается в западной прессе.
  • ТГ / Каргач
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 17:28
    Тут вопрос как у него с маневренностью, в современном мегаполисе вопрос актульный.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»