ФАБ-3000 и ее перспективы
Министр обороны С. Шойгу осматривает производство боеприпасов
Российская оборонная промышленность снабжает воздушно-космические силы авиационными бомбами ряда типов. На днях стало известно о расширении номенклатуры подобной продукции за счет боеприпаса большого калибра. Было возобновлено производство авиабомбы ФАБ-3000, предназначенной для борьбы со сложными и защищенными целями разного рода. Теперь можно ожидать, что в ближайшее время такие боеприпасы попадут в войска и будут использованы в рамках Спецоперации.
Вновь в серии
21 марта министр обороны Сергей Шойгу посетил одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Название завода Минобороны официально не раскрыло. Завод занимается производством широкой номенклатуры артиллерийских и авиационных боеприпасов разных классов, типов и калибров. В частности, он выпускает фугасные авиационные бомбы свободного падения.
Руководство завода отчиталось об успехах производства. Так, в сравнении с прошлым годом общие темпы выпуска боеприпасов всех типов выросли в пять раз. В частности, производство бомб ФАБ-500 увеличилось в несколько раз, а выпуск ФАБ-1500 вырос вдвое. Кроме того, в феврале предприятие организовало процесс массового изготовления тяжелых бомб ФАБ-3000.
Такие успехи были достигнуты за счет модернизации и расширения производства, а также благодаря увеличению числа рабочих мест. С 2022 г. и до настоящего времени завод реконструировал, модернизировал и ввел в строй более 45 тыс. кв.м производственных площадей. Кроме того, создано свыше 1100 новых рабочих мест. Организована работа в три смены и повышена оплата труда.
Корпуса авиабомб нескольких типов. Крайние слева - ФАБ-3000-М54
Минобороны опубликовало видеорепортаж о визите главы ведомства на завод. В нем показаны некоторые участки производства, валовые изделия на разных стадиях изготовления и т.д. Также в видео вошли некоторые доклады руководства завода.
Особый интерес представляют кадры, показывающие процесс производства серийных бомб ФАБ-3000. Демонстрируются корпуса бомб в вертикальном положении, вероятно, во время снаряжения взрывчатым веществом, а также финальная сборка готовых изделий. Одновременно в кадре появляется не более двух-трех изделий, но ясно, что даже дневной выпуск может быть в разы больше.
По словам руководства неназванного завода-производителя, выпуск ФАБ-3000 был восстановлен в феврале. Это означает, что первые изделия новых серийных партий уже могли быть отгружены заказчику и поступить в части ВКС. Каким именно частям предстоит использовать их, пока неизвестно. Однако можно не сомневаться, что их боевое применение не останется незамеченным.
В большом калибре
Изделие ФАБ-3000 относится к классу свободнопадающих фугасных авиационных бомб общего назначения. Такое оружие предназначается для поражения живой силы на открытой местности и в укрытиях, техники и вооружений в местах размещения и на огневых позициях, пунктов управления, объектов логистики и тыла и т.д. При этом от ряда других изделий своего класса ФАБ-3000 отличается большим калибром, который определяет ее повышенное могущество и особые боевые качества.
В видео от Минобороны маркировка серийных бомб не видна полностью. Тем не менее, видимый фрагмент и внешний вид изделий позволяет без труда определить модификацию, возвращенную в серию. Показанные ФАБ-3000 имеют характерный укороченный корпус и противорикошетное кольцо на головном обтекателе. Такой облик соответствует линейке отечественных фугасных бомб обр. 1954 г.
Бомбы разных моделей. На переднем плане ФАБ-1500, за ней - ФАБ-3000
ФАБ-3000-М54 имеет общую длину ок. 3,3 м при диаметре корпуса 820 мм. Диаметр стабилизатора – ок. 1 м. Бомба выполнена в корпусе сложной формы, образованной несколькими коническими агрегатами. Головной обтекатель отличается увеличенной толщиной для возможности заглубления в грунт. Рикошеты предотвращаются специальным кольцевым выступом. В хвостовой части предусмотрен стабилизатор с восемью плоскостями и двумя кольцами.
Общая масса бомбы без взрывателей достигает 3067 кг. Из них на корпус приходится 1600 кг. Заряд взрывчатого вещества – 1387 кг. В зависимости от периода выпуска и серии, использовался тротил либо смеси на его основе. Бомба комплектуется тремя взрывателями. Их гнезда находятся в головной и хвостовой частях корпуса. Возможен подрыв непосредственно при контакте с целью или с замедлением, для пробития укрепления или заглубления в грунт.
Авиабомбу ФАБ-3000-М54 могут использовать дальние бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС. Боеприпасы размещаются на внутренней и внешней подвеске. Также имеется информация о принципиальной возможности размещения на фронтовом бомбардировщике Су-34, однако в этом случае имеют место ограничения, связанные с общей грузоподъемностью и с нагрузкой на одну точку подвески.
Сброс такой бомбы возможен на скоростях до 1200 км/ч и на высотах до 16000 м. Бомба является свободнопадающей и летит по баллистической траектории на дальность до нескольких километров.
Бомба ФАБ-250 с модулем УМПК
Подрыв ФАБ-3000 на уровне грунта гарантированно убивает живую силу противника в радиусе 35-40 м. На дистанциях до 155-160 м наблюдаются травмы разной степени тяжести, выводящие живую силу из строя. Кроме того, боеприпас наносит серьезный урон технике, в т.ч. бронированной, укрепленным постройкам и т.д. Прямое попадание в бронемашину или полевое укрепление гарантировано разрушает их.
Практическое применение
Первый вариант авиабомбы ФАБ-3000 был создан еще в сороковых годах, а через несколько лет появилась модификация обр. 1954 г. Изделия всех версий применялись советской боевой авиацией в ходе различных учений и подтверждали заложенный потенциал. В конце восьмидесятых такое оружие впервые применили по реальным целям – тяжелыми бомбами атаковали объекты противника в Афганистане. В целом демонстрировались хорошие результаты.
Известно, что весной 2022 г. бомбы ФАБ-3000 базовой версии применялись дальней авиацией по украинским укреплениям на территории завода «Азовсталь» в г. Мариуполь. С их помощью противнику был нанесен значительный урон. Кроме того, бомбы большого калибра оказали значительное психологическое воздействие на боевиков и поспособствовали их скорейшей сдаче.
К настоящему времени было принято и реализовано решение о возобновлении производства бомб ФАБ-3000 в модификации 1954 г. Первые партии таких изделий уже могли попасть в войска и, вероятно, теперь готовятся к боевому применению. Сообщения о новых ударах с применением тяжелых авиабомб могут появиться в любое время.
Несколько ФАБ-250 УМПК после сброса
На уровне слухов и общих обсуждений фигурирует возможность модернизации имеющихся ФАБ-3000. Есть версия, что для такой бомбы может быть создан т.н. универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК). При помощи таких изделий несколько свободнопадающих бомб уже превратили в высокоточное оружие, и нельзя исключать, что аналогичную процедуру проделают и с трехтонным боеприпасом, хотя это и будет непросто.
Появление на вооружении корректируемой бомбы калибра 3000 кг самым серьезным образом повлияет на боевые возможности фронтовой и дальней авиации. Такое изделие может стать уникальным инструментом, позволяющим точно атаковать выбранный объект и наносить ему крайне высокий урон. При этом в распоряжении ВКС будет целый ряд простых по конструкции и недорогих управляемых боеприпасов, что даст очевидные преимущества.
Возраст и эффективность
Таким образом, ВКС решили пополнить имеющиеся запасы авиабомб ФАБ-3000-М54, а промышленность обеспечивает выполнение этих планов. С февраля в войска отгружаются изделия новых серий, и очевидно, что их производство будет продолжаться до полного выполнения всех поставленных планов. При этом предприятия оборонного комплекса продолжат выпускать и бомбы других типов.
Изделия ФАБ-3000 любых модификаций не отличаются новизной конструкции. Однако их высокие тактико-технические характеристики фактически снимают вопрос возраста, и такие бомбы по-прежнему остаются удобным и эффективным оружием. Кроме того, имеются наработки, за счет которых можно дополнительно повысить боевые качества неновой тяжелой бомбы. Какими из этих возможностей воспользуются, станет известно уже в ближайшее время.
- Рябов Кирилл
- Минобороны РФ
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