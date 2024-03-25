Украинские власти запретили выезд мужчин призывного возраста в приграничные с Молдавией районы

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Украинские власти запретили выезд мужчин призывного возраста в приграничные с Молдавией районы

Украинские власти ввели запрет на выезд мужчин призывного возраста на приграничные с Молдавией территории Винницкой области, таким образом пытаясь усложнить побег потенциальных военнослужащих ВСУ из концлагеря, в который киевский режим превратил территорию страны.

В сообщении службы пограничной охраны Украины говорится, что гражданам запрещается въезжать на территории ряда районов, прилегающих к границе с соседней Молдавией. Кроме того, местным жителям запретили покидать свои дома в вечернее и ночное время, пользоваться лодками и другими плавсредствами, ловить рыбу и охотиться в 500-метровой приграничной зоне.



Ранее беглецы от принудительной тотальной мобилизации на Украине нередко обеспечивали себе обоснование нахождения в приграничных населенных пунктах, договариваясь с местными жителями о якобы покупке недвижимости или транспортных средств и предъявляя соответствующие переписки на блокпостах. Снаряжение для пересечения границы при этом отправлялось почтой. Беглецы пересекают реки в гидрокостюмах или на надувных матрасах и, рискуя жизнью, переходят границу через горы.

Украинская пограничная охрана задействует для поимки беглецов широкий спектр имеющихся в распоряжении ведомства средств, включая оборудованные тепловизорами беспилотники, датчики движения и камеры наблюдения. Однако, несмотря на все меры, сотни граждан Украины ежедневно пересекают границу страны в обход официальных пунктов пропуска.
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