Позиции украинских формирований в приграничных районах Харьковской области подверглись мощным авиаударам Воздушно-космических сил Российской Федерации. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.Как утверждается в сообщениях, ВКС РФ нанесли удары КАБ-500 по местам сосредоточения реактивной артиллерии ВСУ в харьковском приграничье. Судя по всему, с этих позиций могли вестись обстрелы из реактивных систем залпового огня соседних российских регионов, прежде всего – Белгородской области, которая регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.Сообщается, что удар был нанесен управляемыми бомбами и по неким целям в Волчанской общине Чугуевского района Харьковской области. О последствиях прилетов пока ничего неизвестно, украинские источники предпочитают отмалчиваться по данному вопросу.Кроме того, были нанесены удары по Никополю в Днепропетровской области Украины. На Донецком направлении ВКС РФ нанесли удары по позициям противника в районе оккупированного Покровска, неподалеку от освобожденной российской армией Авдеевки.Таким образом, ВС РФ продолжили нанесение ударов по местам дислокации личного состава и сосредоточения вооружений и военной техники ВСУ в районах, несколько отдаленных от линии фронта. Такие удары направлены на подрыв боевого потенциала ВСУ, а в случае с харьковским приграничьем – и на профилактику агрессивных действий противника в отношении приграничных российских регионов.

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