«Доказательств мы не получили»: посол РФ отказался посещать МИД Польши по вопросу инцидента с ракетой
Посол Российской Федерации в Варшаве Сергей Андреев отказался приехать в министерство иностранных дел Польши. Ранее его пригласили в польское дипломатическое ведомство из-за инцидента с ракетой. Польские власти утверждают, будто бы российская ракета нарушила воздушное пространство страны и находилась в нем 39 секунд.
Однако глава российской дипломатической миссии в Польше считает эту позицию польского руководства надуманной. Он обращает внимание на отсутствие доказательств, которые так и не были предоставлены польским министерством иностранных дел российской стороне.
- рассказал посол РФ в Польше РИА Новости.
По утверждению российского дипломата, именно в связи с отсутствием реальной доказательной базы он и принял решение отказаться от посещения министерства иностранных дел Польши. Польское дипломатическое ведомство, отметил Андреев, при желании может направить соответствующую ноту протеста по почте или курьером, а его личное присутствие в МИД Польши в данной ситуации не является обязательным и целесообразным.
Напомним, что в польской прессе ранее появились заявления экспертов о том, что вооруженные силы страны могли бы сбивать случайно залетающие в ее воздушное пространство ракеты. Но здесь все упирается в то, что пролет ракеты, даже если представить, что он действительно имел место, – дело нескольких секунд, а сбитая ракета упадет вниз, на объекты инфраструктуры и жилые дома, и может стать причиной гибели большого количества людей.
Информация