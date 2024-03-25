«Доказательств мы не получили»: посол РФ отказался посещать МИД Польши по вопросу инцидента с ракетой

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«Доказательств мы не получили»: посол РФ отказался посещать МИД Польши по вопросу инцидента с ракетой

Посол Российской Федерации в Варшаве Сергей Андреев отказался приехать в министерство иностранных дел Польши. Ранее его пригласили в польское дипломатическое ведомство из-за инцидента с ракетой. Польские власти утверждают, будто бы российская ракета нарушила воздушное пространство страны и находилась в нем 39 секунд.

Однако глава российской дипломатической миссии в Польше считает эту позицию польского руководства надуманной. Он обращает внимание на отсутствие доказательств, которые так и не были предоставлены польским министерством иностранных дел российской стороне.

Внятного ответа я не получил и обратил внимание на то, что мы до сих пор ждем от польской стороны доказательств относительно того, что якобы российская крылатая ракета залетала в воздушное пространство Польши 29 декабря прошлого года. Никаких доказательств этих утверждений мы до сих пор не получили

- рассказал посол РФ в Польше РИА Новости.

По утверждению российского дипломата, именно в связи с отсутствием реальной доказательной базы он и принял решение отказаться от посещения министерства иностранных дел Польши. Польское дипломатическое ведомство, отметил Андреев, при желании может направить соответствующую ноту протеста по почте или курьером, а его личное присутствие в МИД Польши в данной ситуации не является обязательным и целесообразным.

Напомним, что в польской прессе ранее появились заявления экспертов о том, что вооруженные силы страны могли бы сбивать случайно залетающие в ее воздушное пространство ракеты. Но здесь все упирается в то, что пролет ракеты, даже если представить, что он действительно имел место, – дело нескольких секунд, а сбитая ракета упадет вниз, на объекты инфраструктуры и жилые дома, и может стать причиной гибели большого количества людей.
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    1 комментарий
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    1. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 17:29
      Польские власти утверждают, будто бы российская ракета нарушила воздушное пространство страны и находилась в нем 39 секунд.

      А затем она что, раздумала и развернвшись улетела на Украину?

      По утверждению российского дипломата, именно в связи с отсутствием реальной доказательной базы он и принял решение отказаться от посещения министерства иностранных дел Польши.

      Прекрасное решение. Это в ответ на массовый отказ европослов прибыть на Смоленскую площадь. Хотя там была серьезная причина для этого.

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