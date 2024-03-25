Россия направила США демарш по факту непризнания одностороннего расширения континентального шельфа
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Россия не признала одностороннюю заявку США на расширение континентального шлейфа, Вашингтону направлен соответствующий демарш. Об этом говорится в заявлении российского МИДа.
Согласно заявлению, США в декабре прошлого года в одностороннем порядке объявили о расширении претензий на огромный кусок территории континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Данная территория вдвое превышает размер Калифорнии, в Белом доме объявили, что на нее должен распространяться суверенитет США, хотя на часть этих территорий также претендуют Россия и Канада.
На проходящей в эти дни на Ямайке сессии Совета Международного органа по морскому дну, российская делегация заявила о непризнании американских претензий в семи районах Мирового океана. Как заявляется, действия Вашингтона не соответствуют международным правилам и процедурам, причем США предпочитает пользоваться международными законами избирательно, отметая те, которые им не походят.
США односторонними действиями пытаются сократить площадь находящегося в ведении Органа, то есть всего мирового сообщества, пространства морского дна и приобрести дополнительные участки шельфа для собственного пользования около 1 млн кв. км
- говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что США самостоятельно определили границу "своего" шельфа, не согласовав ее с другими странами и не подав соответствующую заявку в специальную комиссию ООН. Тогда как другие страны, в том числе и Россия, годами ждут решения по своим заявкам.
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