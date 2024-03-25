«Теперь беспилотники занялись минированием»: в России представлена наземная платформа установки заграждений
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Западные обозреватели обратили внимание на разработанную в России усилиями частных энтузиастов систему минирования на беспилотном шасси.
На малогабаритную платформу монтируются девять переносных комплектов минирования ПКМ-1, изначально предназначавшихся для пехоты, которые запускают кассеты с минами, устанавливая заграждение на дистанции до 35 метров. Создатели этой системы предлагают свой продукт за 355 тыс. руб.
ПКМ-1 способен быстро устанавливать минные поля со скрытых позиций, тем самым заставая неприятеля врасплох. Его размещение на беспилотной базе позволяет без прямой угрозы для жизни бойцов подобраться к местам расположения противника на передовой линии фронта и заминировать вражеские позиции или прилегающую к ним территорию.
В контексте конфликта на Украине использование таких систем может сыграть решающую роль в динамике военных операций, предлагая тактическую гибкость и значительное стратегическое преимущество применяющим их силам
- полагают в издании World Defence News.
Как указывается, новая система минирования обладает небольшой стоимостью, но отдача от нее может оказаться существенной.
Теперь беспилотники занялись минированием. В целом в экономическом аспекте современной войны дроны в разы оправдывают наносимые им разрушения
- полагают в западной прессе.
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