«Теперь беспилотники занялись минированием»: в России представлена наземная платформа установки заграждений

9
«Теперь беспилотники занялись минированием»: в России представлена наземная платформа установки заграждений

Западные обозреватели обратили внимание на разработанную в России усилиями частных энтузиастов систему минирования на беспилотном шасси.

На малогабаритную платформу монтируются девять переносных комплектов минирования ПКМ-1, изначально предназначавшихся для пехоты, которые запускают кассеты с минами, устанавливая заграждение на дистанции до 35 метров. Создатели этой системы предлагают свой продукт за 355 тыс. руб.



ПКМ-1 способен быстро устанавливать минные поля со скрытых позиций, тем самым заставая неприятеля врасплох. Его размещение на беспилотной базе позволяет без прямой угрозы для жизни бойцов подобраться к местам расположения противника на передовой линии фронта и заминировать вражеские позиции или прилегающую к ним территорию.

В контексте конфликта на Украине использование таких систем может сыграть решающую роль в динамике военных операций, предлагая тактическую гибкость и значительное стратегическое преимущество применяющим их силам

- полагают в издании World Defence News.

Как указывается, новая система минирования обладает небольшой стоимостью, но отдача от нее может оказаться существенной.

Теперь беспилотники занялись минированием. В целом в экономическом аспекте современной войны дроны в разы оправдывают наносимые им разрушения

- полагают в западной прессе.

    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    9 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      +2
      Сегодня, 19:05
      Я был в зарослях Иван-чая, которые скрывают всадника. Я был под сенью борщевика Сосновского. У меня крапива может быть выше сарая! Оно до меня не доползёт.... Кстати, в степях трава тоже высокая...
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 19:11
        Кеиенский hi, зато положить "сюрприз" на подъездную дорогу в ближайшем тылу "птички" уже вполне могут, да и эти научаться.
        1. Керенский Ранг пользователя
          Керенский
          0
          Сегодня, 19:23
          положить "сюрприз" на подъездную дорогу в ближайшем тылу "птички" уже вполне могут, да и эти научаться.

          Фотоловушка Филин пошлёт Вам на телефон фото этой квакозябры в хорошем качестве.
          Не, минирование роботами... не то. Либо это поля засеваемые РСЗО ( в тыл противника при наступлении) или Земледелием (в случае отхода), либо штучное минирование "ручками"....
          1. Ропот 55 Ранг пользователя
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 19:27
            Керенский, а эта фотоловушка на "ручки" не среагирует??? Так зачем рисковать бойцами? А "сюрприз" с птички срабатывал и не раз, особенно при подвозе б. к. и ротациях,когда ИРД высылать не возможно.
            1. Керенский Ранг пользователя
              Керенский
              0
              Сегодня, 19:31
              а эта фотоловушка на "ручки" не среагирует?

              А "птичка" МОНку выставит?
              Да и сейчас глянул спираль Бруно, - вполне себе укупно. Укупней сего девайса.
              1. Ропот 55 Ранг пользователя
                Ропот 55
                0
                Сегодня, 19:34
                Керенский, за МОН не скажу, не знаю, но вот на транспорт ставят вполне удачно.
          2. alexoff Ранг пользователя
            alexoff
            0
            Сегодня, 19:39
            Зачем вручную? Можно научить ползуна под слой почвы совать мину. Или монки ставить. Может 24/7 ползать по полю, периодически возвращаться за новыми минами, а если что-то пойдет не так - то и не жалко.
            Конкретно ползун из статьи не очень, так как устанавливаемые им мины недолгоживущие и довольно слабые
    2. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      +2
      Сегодня, 19:10
      Модернизация станка минирования из советского прошлого, в афгане это изделие участвовало, лепестки имеют право на жизнь.
    3. Был Мамонт Ранг пользователя
      Был Мамонт
      0
      Сегодня, 19:33
      "Создатели этой системы предлагают свой продукт за 355 тыс. руб."

      Каска- 40-60 тысяч.
      Задаром прям. Видать алмазы и золото применяют при производстве.
      Кому война, кому мать родна.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»