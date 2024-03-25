Губернатор Курской области оценил масштаб ущерба региону в результате обстрелов ВСУ

14
Губернатор Курской области оценил масштаб ущерба региону в результате обстрелов ВСУ

Курская область в силу ее географического положения на границе с Украиной является одним из тех российских регионов, которые сильнее всего страдают от постоянных обстрелов с украинской стороны. Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал масштабы ущерба региону в результате обстрелов ВСУ.

По утверждению руководителя региональной администрации, украинские обстрелы нанесли большой ущерб жилищной, социальной, коммунальной инфраструктуре, объектам промышленности и торговли. Общие масштабы ущерба из-за украинских обстрелов оцениваются в 500 миллионов рублей.

Общий ущерб поврежденных домов составляет более 230 миллионов рублей. Денежные средства на восстановление выделяются из резервного фонда Курской области. Затраты на восстановление электроснабжения потребителей приграничных территорий по причине огневых воздействий составили 250 миллионов рублей

- рассказал губернатор Курской области РИА Новости.

По словам Старовойта, в регионе были отремонтированы 39 многоквартирных и 881 частный дом. Но еще 6 многоквартирных и 45 частных домов в настоящее время нуждаются в проведении ремонтно-восстановительных работ. Обстрелы наносят большой ущерб и объектам энергоснабжения, включая линии электропередачи, а также объектам газоснабжения. С начала спецоперации областные власти только на объектах газоснабжения зафиксировали 44 повреждения в результате обстрелов со стороны противника.

В целом, отметил Старовойт, сейчас сложно прогнозировать, сколько именно средств придется потратить региону на восстановительные работы, поэтому очень ценной была бы помощь со стороны федерального центра.
  • Telegram-канал Романа Старовойта
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 17:43
    Значит мало прилетает Украине, значит надо качественно повышать урон Киеву.
    1. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      -1
      Сегодня, 17:49
      Урон конечно повышать не плохо. Но лучше отодвигать линию соприкосновения от границ России. Другими словами новую линию фронта вдоль всей границы со скаклами. Тем более там уже давно по сути новый фронт.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 17:55
        ВАМ hi, если разрушить энергетику, логистику, подвижной состав, загнать главарей в ящики, двигать фронт станет легче.
        1. ВАМ Ранг пользователя
          ВАМ
          +1
          Сегодня, 18:32
          Ропот 55 В том и вопрос разбомбить мосты через Днепр и постоянно крушить понтонные переправы, и пусть на надувных лодках бочки с горючим для техники по ночам возят. Но почему то до сих пор этого нет. Жд. составы исправно делают своё дело.
          1. Ропот 55 Ранг пользователя
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 18:35
            ВАМ, эти ВОПРОСЫ появились как только стало ясно что С. В. О. затягивается и первичные надежды и планы не сработали, и времени прошло много и возможности и есть и были, только ктож нам ответит.
          2. частное лицо Ранг пользователя
            частное лицо
            -1
            Сегодня, 18:55
            разбомбить мосты через Днепр и постоянно крушить понтонные переправы,

            Может быть именно по этому поводу анонсировали наращивания выпуска ФАБ 3000 ?
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 17:58
      Общие масштабы ущерба из-за украинских обстрелов оцениваются в 500 миллионов рублей.

      Ну так может мы Киеву такого же ущерба на гораздо большую сумму одолжим... Начнет со здания Рады закончим офисом на Банковой... Мы же не жадные... am
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 18:00
        Lev Russia hi, эти вопросы уже давно задаются, только вот ответов и действий пока нет.
  2. Непостижимый Ранг пользователя
    Непостижимый
    +3
    Сегодня, 17:56
    Кошмарят и терроризируют Россию, как могут.. Пока арсенал у них детский!Что будет, когда появятся современные, дальнобойные ракеты? Много ракет.
    1. berlaga2005 Ранг пользователя
      berlaga2005
      -1
      Сегодня, 18:16
      У производителей дальнобойных современных ракет есть какие-нибудь 100% гарантии от прилёта на их территорию? Если бы были, то уже давно бы поставили эти ракеты для обстрела "старых" территорий.
  3. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -3
    Сегодня, 18:23
    Имею сказать, таки : мы ещё не начинали после всех трагедий и террористических атак этого недогосударства, целиком и понос тью, лёгшего под гадко гадящих мелко-бритов и янке- сри и?
    Уверен, нужно использовать богатый опыт и методы борьбы исраэльской Моссад, когда персональные ответки по конкретным лицам бандеррейха, янкесов, мелко-бритов и их пособников с поленьями, триболами остудят горячие головы!
    По некоторым свежим наблюдениям после ночных и утренне- дневных сегодняшних прилётов часть публики вна 404 резко стала забывать о призывах к мове и перешла на чистый носитель природного русского языка? Такие резкие перемены происходят впервые за последние более 30 лет после распада СССР даже с мэром Кукуева Кличко и некоторыми другими из стаи бандеррейха?
    Значит ВС РФ в СВО на верном пути!
    Вылечить всех больных на голову может только наша Победа и безоговорочная капитуляция всего лже-недо-запада и вна 404!
  4. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    -1
    Сегодня, 18:35
    Надо счёт скалам предъявлять после войны. С процентами. Нет денег, пусть на лесоповале отрабатывают
  5. Фразах Ранг пользователя
    Фразах
    +1
    Сегодня, 18:40
    Нет желания комментировать стратегию и тактику больших чинов. Стопятьсот раз говорено, чем обернется уход с приграничной украинской территории. Всё, как о стенку горох. Только из каждого утюга несется, какие там враги противные, бесстыжие да бессовестные.
  6. фа2998 Ранг пользователя
    фа2998
    0
    Сегодня, 18:58
    Цитата: Ропот 55
    и первичные надежды и планы не сработали,

    Вот только от вас я это слышу.А большие начальники говорят что все по плану.Стыдно наверное lol crying

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»