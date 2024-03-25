Губернатор Курской области оценил масштаб ущерба региону в результате обстрелов ВСУ
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Курская область в силу ее географического положения на границе с Украиной является одним из тех российских регионов, которые сильнее всего страдают от постоянных обстрелов с украинской стороны. Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал масштабы ущерба региону в результате обстрелов ВСУ.
По утверждению руководителя региональной администрации, украинские обстрелы нанесли большой ущерб жилищной, социальной, коммунальной инфраструктуре, объектам промышленности и торговли. Общие масштабы ущерба из-за украинских обстрелов оцениваются в 500 миллионов рублей.
Общий ущерб поврежденных домов составляет более 230 миллионов рублей. Денежные средства на восстановление выделяются из резервного фонда Курской области. Затраты на восстановление электроснабжения потребителей приграничных территорий по причине огневых воздействий составили 250 миллионов рублей
По словам Старовойта, в регионе были отремонтированы 39 многоквартирных и 881 частный дом. Но еще 6 многоквартирных и 45 частных домов в настоящее время нуждаются в проведении ремонтно-восстановительных работ. Обстрелы наносят большой ущерб и объектам энергоснабжения, включая линии электропередачи, а также объектам газоснабжения. С начала спецоперации областные власти только на объектах газоснабжения зафиксировали 44 повреждения в результате обстрелов со стороны противника.
В целом, отметил Старовойт, сейчас сложно прогнозировать, сколько именно средств придется потратить региону на восстановительные работы, поэтому очень ценной была бы помощь со стороны федерального центра.
Telegram-канал Романа Старовойта
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