Следком РФ попросил арестовать еще троих фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл»
Под стражу необходимо заключить еще троих лиц, обвиняемых и подозреваемых в причастности к проведению нападения на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. С такой просьбой к суду обратился Следственный комитет Российской Федерации, сообщает РИА Новости.
Пока не сообщается, какую именно роль играли в нападении следующие три фигуранта дела. Но уже опубликованы их имена и фамилии. Это отец и двое сыновей.
Как сообщили РИА Новости в Следственном комитете РФ, еще три фигуранта дела – Исроил Исломов, Аминчон Исломов и Диловар Исломов. Двое из них уже получили официальное обвинение, а третий пока остается в статусе подозреваемого. Кроме того, проверяют владельца «резиновой квартиры», в которой был зарегистрирован участник нападения на подмосковный торгово-развлекательный центр.
Ранее судом были заключены под стражу все задержанные российскими спецслужбами участники нападения на ТРЦ «Крокус Сити Холл» - выходцы из Таджикистана. По некоторым данным, перед тем, как осуществить террористический акт, они проходили подготовку в одном из лагерей ИГ (запрещенная в России террористическая организация) на территории Турции, в Стамбуле.
Всем участникам нападения на ТРЦ «Крокус Сити Холл» грозит пожизненное лишение свободы. К сожалению, даже если мораторий на высшую меру наказания в виде смертной казни в Российской Федерации со временем будет снят, изменить наказание террористам уже не получится, так как преступление они совершили еще во время действия моратория.
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