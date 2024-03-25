Следком РФ попросил арестовать еще троих фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл»

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Следком РФ попросил арестовать еще троих фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл»

Под стражу необходимо заключить еще троих лиц, обвиняемых и подозреваемых в причастности к проведению нападения на ТРЦ «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. С такой просьбой к суду обратился Следственный комитет Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

Пока не сообщается, какую именно роль играли в нападении следующие три фигуранта дела. Но уже опубликованы их имена и фамилии. Это отец и двое сыновей.

Как сообщили РИА Новости в Следственном комитете РФ, еще три фигуранта дела – Исроил Исломов, Аминчон Исломов и Диловар Исломов. Двое из них уже получили официальное обвинение, а третий пока остается в статусе подозреваемого. Кроме того, проверяют владельца «резиновой квартиры», в которой был зарегистрирован участник нападения на подмосковный торгово-развлекательный центр.

Ранее судом были заключены под стражу все задержанные российскими спецслужбами участники нападения на ТРЦ «Крокус Сити Холл» - выходцы из Таджикистана. По некоторым данным, перед тем, как осуществить террористический акт, они проходили подготовку в одном из лагерей ИГ (запрещенная в России террористическая организация) на территории Турции, в Стамбуле.

Всем участникам нападения на ТРЦ «Крокус Сити Холл» грозит пожизненное лишение свободы. К сожалению, даже если мораторий на высшую меру наказания в виде смертной казни в Российской Федерации со временем будет снят, изменить наказание террористам уже не получится, так как преступление они совершили еще во время действия моратория.
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    47 комментариев
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    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +9
      Сегодня, 18:03
      Ну так они могут скончаться от кровоизлияния в мозг. СПИД не дремлет да мало ли с (цензура) может случиться.
      1. НИКНН Ранг пользователя
        НИКНН
        +4
        Сегодня, 18:27
        три фигуранта дела – Исроил Исломов, Аминчон Исломов и Диловар Исломов. Двое из них уже получили официальное обвинение, а третий пока остается в статусе подозреваемого.
        Всех под стражу, а потом разбираться, там побыстрей расскажут каким боком причастны или нет. Не причем отпустят. Чего то пока только 4х из 11 задержанных под стражу взяли, да и 11 по моему маловато, обеспечение должно быть посерьезней, и оружие и схроны и транспорт и связь....
        1. frruc Ранг пользователя
          frruc
          +1
          Сегодня, 18:45
          Это отец и двое сыновей.

          Эти трое из числа одиннадцати подозреваемых или таковых уже четырнадцать.
          1. Tagan Ранг пользователя
            Tagan
            +1
            Сегодня, 18:56
            Пока не понятно. Но под белы рученьки их уже прихватили.
          2. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            +1
            Сегодня, 19:05
            Шамсидин, который после знакомство с ТА57, обрёл память, начал сдавать своих подельников
            1. BABAY22 Ранг пользователя
              BABAY22
              +1
              Сегодня, 19:09
              Причем на чистом русском языке, память просветлилась, говорят.
            2. frruc Ранг пользователя
              frruc
              0
              Сегодня, 19:23
              Чёрный
              Шамсидин, который после знакомство с ТА57

              Отличный и многофункциональный аппарат, так же как и электропаяльник.
          3. fif21 Ранг пользователя
            fif21
            +1
            Сегодня, 19:12
            Цитата: frruc
            Эти трое из числа одиннадцати подозреваемых

            Тверские владельцы машины, отец и два сына . Один из задержанных говорил про проповедника , видел которого при "покупке" машины . hi
        2. Minus Ранг пользователя
          Minus
          +1
          Сегодня, 19:20
          Так арест и задержание разные процедуры. Сначала задержание на 48 часов, которое суд может продлить ещё на 72 часа. Таким образом без предъявления обвинения можно 5 суток держать. И в течении этого срока предъявить обвинение в совершении преступления.Получается семерых арестовали на период предварительного следствия, по оставшимся четверым заявленным пока не понятно. Может будет обвинение, может случайные люди. А может их и не 11 было задержано, а намного больше. Только по оперативной необходимости эти сведения не раскрываются.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 18:30
        Цитата: Ропот 55
        Ну так они могут скончаться от кровоизлияния в мозг
        Пусть сидят в четырех стенах. Ещё неизвестно, что лучше
      3. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        +7
        Сегодня, 18:39
        Ну так они могут скончаться от кровоизлияния в мозг.

        Я вот лично против такого варианта. Всё должно быть публично и открыто. С показом по всем каналам. В Советском Союзе смертная казнь не зря называлась высшей мерой социальной защиты.. Мы не мстим и не караем, мы - защищаем людей от нелюдей. И это - должны видеть все.
        1. Olga Taschilina Ранг пользователя
          Olga Taschilina
          -2
          Сегодня, 18:48
          Тайны следствия никто не отменял. Всё на экран надо только нашим врагам.
    2. maximaniak Ранг пользователя
      maximaniak
      +3
      Сегодня, 18:03
      К сожалению, даже если мораторий на высшую меру наказания в виде смертной казни в Российской Федерации со временем будет снят, изменить наказание террористам уже не получится

      Как будто это кого-то остановит. Позовите одного известного героя чеченской республики...
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +7
      Сегодня, 18:04
      Раз они попадают под мораторий, пусть каждый день их жизни будет для них адом.И только пусть вякнут западные и " российские " борцы за права человека."Процедуры" в Абу Грейб и Гуантанамо, в США власти не осудили.
      1. Ильнур Ранг пользователя
        Ильнур
        +2
        Сегодня, 18:11
        пусть каждый день их жизни будет для них адом

        Не только не для них, но и для тех кто их родил, и для их родных...
      2. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        +1
        Сегодня, 19:17
        Цитата: tralflot1832
        "Процедуры" в Абу Грейб и Гуантанамо, в США власти не осудили.

        Животные убившие столько людей , должны быть лишены защиты Законом . Проще говоря - пожизненное и поражение во всех правах . hi
    4. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +20
      Сегодня, 18:04
      Кроме того, проверяют владельца «резиновой квартиры», в которой был зарегистрирован участник нападения на подмосковный торгово-развлекательный центр.

      Таких "резиновых квартир" по Москве и Московской области выше крыши... Обратитесь к жителям этих регионов через СМИ и ТВ и попросите помочь с адресами таких квартир, предварительно дав информацию куда и к кому обращаться и как и с кем связаться... По моему, соседи таких квартир будут рады от них избавиться... am
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +7
        Сегодня, 18:06
        Lev Russia, а вы думаете те кому положено адреса не знают?!
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +5
          Сегодня, 18:11
          Ну если знают и ничего не делают нужно и их данные Бастрыкину пересылать... Там разберутся... Ну нельзя же ни в кого и ни во что не верить... Бывают и порядочные среди тех "кому положено"...
          1. Ропот 55 Ранг пользователя
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 18:15
            Lev Russia, к сожалению да, я не верю в то что разберутся, не верю в то что есть неравнодушные, и для этого сотни причин и уже тысячи примеров повсеместно, этнические группировки только набирают и просветов лично я не вижу, уж извините.
            1. Lev_Russia Ранг пользователя
              Lev_Russia
              +4
              Сегодня, 18:30
              Жаль... А я всё таки ещё во что-то верю... Хотя оптимизма с возрастом всё меньше , а пессимизма всё больше... Но верить во что-то хорошее всё равно нужно, хотя бы для собственного здоровья... Удачи Вам! hi
              1. topol717 Ранг пользователя
                topol717
                +2
                Сегодня, 18:52
                Цитата: Lev_Russia
                Жаль... А я всё таки ещё во что-то верю... Хотя оптимизма с возрастом всё меньше , а пессимизма всё больше...
                По резиновым квартирам вообще нонсенс. Кол-во временно зарегистрированных там человек вообще никак не ограничивается. Так что не понятно кому и зачем звонить или писать.
      2. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +10
        Сегодня, 18:10
        Список растёт. good
        Следствие идёт.
        Я вот не понял, что случилось с пятым террористом, у которого отобрали оружие и вырубили в Крокус Сити Холл. Показывали видео, как одного задержанного паковали в автозак перед концертным залом. А дальне: тишина.
        1. Ропот 55 Ранг пользователя
          Ропот 55
          +6
          Сегодня, 18:18
          Бородач hi, может он "сбежал" не приходя в сознание, а может поценее этих как источник, не скажут нам этого пока.
        2. Капитан Пушкин Ранг пользователя
          Капитан Пушкин
          +7
          Сегодня, 18:26
          Цитата: Бородач
          Я вот не понял, что случилось с пятым террористом, у которого отобрали оружие и вырубили в Крокус Сити Холл.

          Как понял, после того как у него отобрали автомат, ему по башке несколько раз приложили прикладом, после чего он почему-то помер. Наверное больной был.
    5. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 18:08
      Эта трое, судя по фамилии, этнические узбеки. Возможно и родом из Таджикистана.
    6. Дед-дилетант Ранг пользователя
      Дед-дилетант
      +4
      Сегодня, 18:09
      Мораторий на смертную казнь не является законом. Мораторий - лишь добрая воля, поэтому, считаю, за массовое убийство, вполне себе можно и уничтожить этих нелюдей. Хотя, думаю, даже без отмены моратория, даже если им дадут пожизненное, долго они не проживут.
    7. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      0
      Сегодня, 18:10
      изменить наказание террористам уже не получится
      Есть много возможностей избавить российских налогоплательщиков от необходимости пожизненно содержать этих особей: "при попытке к бегству", "при нападении на конвоира" и т.д.
    8. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 18:11
      Президент говорил о 4 участниках и 11 подручных-последние что-даже не арестованы?
    9. Черепавлик Ранг пользователя
      Черепавлик
      +2
      Сегодня, 18:14
      Мораторий на смертную казнь себя не оправдал. Смертную казнь не дураки придумали.
    10. Боло Ранг пользователя
      Боло
      +1
      Сегодня, 18:15
      И снова дружище эрдоган.....
    11. Павленко Валерий Ранг пользователя
      Павленко Валерий
      -2
      Сегодня, 18:17
      Народ, РФ подлизывает Эрдогану, а он только говно и делает РФ.
    12. Slon_on Ранг пользователя
      Slon_on
      +10
      Сегодня, 18:17
      Можно констатировать тот факт, что этнические ОПГ "Диаспоры" стали питательной средой для терроризма. Кроме "5 колонны" в лице либерастов и прочих тридварасов, в нашем тылу орудует "6 колонна" эти самые этно ОПГ. Налицо сформировалась угроза национальной безопасности.
    13. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +5
      Сегодня, 18:20
      К сожалению, даже если мораторий на высшую меру наказания в виде смертной казни в Российской Федерации со временем будет снят, изменить наказание террористам уже не получится, так как преступление они совершили еще во время действия моратория.

      С буя ли загуляли?
      А поправку к закону слабо принять? В Конституция всего понаписали и ничего...
      Пересмотрите УК...Уберите все вилки в статьях...Обозначьте конкретные наказания за конкретные преступления, тогда и суд не будет долго длиться. Подходит состав преступления под статью - вперёд на зону...
      Раньше мы и судей выбирали, а то тут в Конституционном суде засели навечно (пожизненно) и вертят статьями, как придётся...
    14. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +2
      Сегодня, 18:23
      Они при следовании в пункт назначения попытаются бежать или завладеть оружием? Нет? Впрочем им по любому амба!
    15. Simon_Dellsen Ранг пользователя
      Simon_Dellsen
      +8
      Сегодня, 18:27
      Acabo de ver en RT las caras de los primeros cuatro, que parece ser eran los "tiradores asignados".

      Dios mío!!!!

      Como decimos acá en la Argentina, estos acaban de cobrar el "Aguinaldo".... Y se vienen las "vacaciones" (Si alguien no entendió el chiste, luego se los explico)

      En imágenes del día de su detención, estaban apenas con algún corte.... Ahora, la cara de estos degenerados, la han dejado más presentable (humor negro off)

      Si pudiera le daría un abrazo fraterno a los camaradas que con la ternura que se merecen, los tienen detenidos.

      -------

      Я только что видел на RT лица первых четырех, которые, похоже, были "назначенными стрелками".

      Боже мой!!!!

      Как мы говорим здесь, в Аргентине, они только что обналичили "Агинальдо".... И наступают "каникулы" (Если кто-то не понял шутку, я им потом все объясню)

      На фотографиях, сделанных в день их ареста, они были едва заметны.... Теперь лица этих дегенератов стали более презентабельными (черный юмор выключен)

      Если бы я мог, я бы по-братски обнял товарищей, которые с нежностью, которой они заслуживают, держат их в заключении.
    16. asng Ранг пользователя
      asng
      +1
      Сегодня, 18:46
      Судя по публикациям в СМИ, огромное кол-во мигрантов, в том числе таджиков, враждебно настроены против нас. Многотысячный митинг мусульман в Москве показал, что это хорошо организованная сила. Однако диаспоры - узаконенные ОПГ - как были, так и остались. Эта трагедия показала что при высокой численности людей, поддерживающих и/или оказывающих услуги террористам, никаких сил ФСБ не хватит для предупреждения террора. По данным росстата, за 2022г. в Россию прибыли 4 195 579 мигрантов . По данным из СМИ, "... в 1 квартале 2023 года в Россию с целью поработать приехало 1,3 млн. иностранцев (в основном из стран СНГ, а еще точнее из Средней Азии: узбеков - 630 000, таджиков - 340 000, киргизов - 172 000), это в полтора раза больше чем в прошлом году.." Мигранты учатся в ВУЗах МВД, занимают руководящие посты во властных структурах. Огромное кол-во публикаций о правонарушениях и коррупции со стороны мигрантов. Недальновидность наших политиков, открывших ворота для "дешёвой рабочей силы", привела к угрозе благосостоянию, здоровью, жизни коренного населения. Обращаюсь к патриотам России, находящимся в структуре ФСБ, МВД, Армии, Флота. Принимайте срочные меры. Не допустите поруганья над Землёй Русской. Мы поддержим, окажем помощь.
    17. Владимирский Ранг пользователя
      Владимирский
      +5
      Сегодня, 18:49
      Ждем также ареста владельца Крокуса. На его совести немало погибших, ведь аварийные выходы оказались закрыты....
      1. bk316 Ранг пользователя
        bk316
        +2
        Сегодня, 19:00
        Ждем также ареста владельца Крокуса

        Да там и к ЧОПу вопросы есть и как всегда к пожарной инспекции....
        Да и вообще если копать, то уж копать.
    18. fiv Ранг пользователя
      fiv
      +1
      Сегодня, 18:56
      При нынешней цифровизации, интересно, долго еще будем слышать о "резиновых" квартирах"?
    19. fsvlad Ранг пользователя
      fsvlad
      0
      Сегодня, 18:58
      Эх, опять не те фамилии. Это "Исломовы" что ли отвечали за миграционную политику в РФ?!
    20. Шиномонтажник Ранг пользователя
      Шиномонтажник
      +2
      Сегодня, 18:58
      Цитата: Slon_on
      Кроме "5 колонны" в лице либерастов и прочих тридварасов, в нашем тылу орудует "6 колонна" эти самые этно ОПГ. Налицо сформировалась угроза национальной безопасности.

      Есть еще "7-ая колонна", самая многочисленная и опасная - это дураки. Если с последними справимся, то справиться с остальными будет нетрудно
      1. bk316 Ранг пользователя
        bk316
        +1
        Сегодня, 19:05
        Есть еще "7-ая колонна", самая многочисленная и опасная - это дураки.

        К сожалению они неистребимы. sad
        А к еще большему сожалению среди них появились те кто сбиваются в кучи и орут что они и только они
        знают как надо .. (от писать законы до делать самолеты)
    21. fiv Ранг пользователя
      fiv
      0
      Сегодня, 19:02
      Интересно, долго еще будем слышать о "резиновых" квартирах? КТО с ними борется? МВД. Кто занимается регистрацией в них? МВД. Вот и ответ - мв будем очень долго про них слышать. И их число будет рости. Как и благосостояние отдельных работников МВД.
    22. bubalik Ранг пользователя
      bubalik
      0
      Сегодня, 19:03
      ,, мама сказала шапку надеть.
    23. klev72 Ранг пользователя
      klev72
      0
      Сегодня, 19:05
      Всё-же каторга необходима в качестве наказания особо горячих в дополнение к смертной казни.
    24. aybolyt678 Ранг пользователя
      aybolyt678
      -1
      Сегодня, 19:09
      смертная казнь не отменена, на нее мораторий, мораторий отменить-смертную казнь осуществить что мешает?

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