Займёт место сверхзвукового «Конкорда»: самолёт XB-1 поднялся в воздух

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Займёт место сверхзвукового «Конкорда»: самолёт XB-1 поднялся в воздух

В сфере пассажирских перевозок существовало только два сверхзвуковых самолета – так и не вышедший на нормальный рабочий темп советский Ту-144 и полноценно эксплуатировавшийся британо-французский «Конкорд», который прекратил полеты в 2003 году из-за одной аварии и череды последовавших затем происшествий.

Спустя пару десятилетий его место должен занять новый аппарат – разрабатываемый с 2014 года американским стартапом Boom Technology самолет Overture. К настоящему времени создан демонстратор технологий XB-1 длиной почти 21 метр, оснащенный 3 турбореактивными двигателями J85-15 от General Electric.



Его первый полет состоялся 22 марта текущего года и проходил над пустыней Мохаве. Машина поднялась на высоту 2170 м и развила максимальную скорость 439 км/ч (то есть намного меньше скорости звука), после чего благополучно осуществила посадку.

На XB-1, построенном из композитных материалов, разработчик отрабатывает принятые им технологические решения, в том числе дополненную реальность для пилотов, конструкцию фюзеляжа, воздухозаборники для двигателя.

На данном этапе также ведутся работы над новым двигателем, который будет работать полностью на биотопливе и обеспечит Overture скорость в 1,6 Маха и дальность полета 7867 км.

В этом году разработчик планирует открыть завод по производству Overture в Гринсборо (Северная Каролина). В настоящее время создается полноразмерный макет самолета, который будет использоваться для интеграции всех компонентов планера. Разработчик намерен представить первый прототип Overture в 2026 году, начать его летные испытания в 2027 году и получить сертификат типа в 2029 году.

При этом ведется тесное сотрудничество с Northrop Grumman для разработки военных версий самолета.

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    13 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 18:33
      Классный был фильм - "Спасите Конкорд" Италия 1979 г.... Рекомендую!!! good
      1. НИКНН Ранг пользователя
        НИКНН
        +2
        Сегодня, 18:43
        так и не вышедший на нормальный рабочий темп советский Ту-144 и полноценно эксплуатировавшийся британо-французский «Конкорд», который прекратил полеты в 2003 году из-за одной аварии и череды последовавших затем происшествий.
        Да тут много причин и нерентабельность и не готовность наземной структуры к эксплуатации данных типов, в общем раньше времени прорыв случился, гонка технологий. Сегодня было бы желание реально создать достойную технику , опять же все упирается в выгоду, а значит в инвестиции. Прошли времена кто первый там то или там то, бизнес и ни чего личного.
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 18:36
      И какой миллионер его купит?Перед кем выпендриваться? Кстати если деньги девать некуда,можно заказать подводную лодку - за 3 000 000 000 $ ,проект есть .Покупателей нет. wassat
      1. solar Ранг пользователя
        solar
        +1
        Сегодня, 19:06
        И какой миллионер его купит?

        его разрабатывают не как бизнес- джет, а как пассажирский самолет для регулярных авиалиний.
        Хотят обеспечить безфорсажный сверхзвук.
        Также планируют использовать более простую, дешевую и надежную конструкцию по сравнению с Конкордом- нос не будет менять наклон, например, обзорность будет обеспечиваться другими методами.
        Цены на билет хотят добиться, как в бизнес- классе дозвуковых авиалайнеров
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      -1
      Сегодня, 18:49
      Ну надо же-модельки гоняют-а взять и построить Конкорд-летающий четверть века назад-в голову не пришло? tongue
    4. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      +2
      Сегодня, 18:51
      Щас самолёты не в моде,щас бункеры в моде. . . winked
    5. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 18:55
      который будет работать полностью на биотопливе

      Борт №1 для греты? lol
      Грета при заправке... а что так в салоне воняет.
      Дык мы на биотопливе.... laughing
    6. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      -1
      Сегодня, 18:59
      Мелковат самолётик то. А где ж знаменитая амерская мания гигантизма? laughing
      1. vadivm59 Ранг пользователя
        vadivm59
        0
        Сегодня, 19:25
        знакомо выражение КОНЦЕПТ КАР? автомобильный термин.ну и это тоже самое.а у нас даже деревянного макета нет СПС(сверхзвуковой пассажирский самолёт).хотя ВВП давал поручение в каком то году разработать такой аппарат.ОАК живёт своей жизнью.
    7. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      -3
      Сегодня, 19:02
      скорость 439 км/ч

      Садись - два!
      Автор статьи, вы школу заканчивали? Скорость звука - 1193 км/ч(331 м/c).
      1. vadivm59 Ранг пользователя
        vadivm59
        -1
        Сегодня, 19:20
        статью перечитайте.автор и пишет....что это намного меньше скорости звука...а вы сразу шашку наголо.
      2. oleg1263 Ранг пользователя
        oleg1263
        +1
        Сегодня, 19:22
        А при чем тут автор ? Во время первого полета достиг скорости в 439 км/ч.
        У этого прототипа даже шасси не убираются. Если он достигнет скорости звука - они отваляться просто. Хотя , с ними - не достигнет.)
      3. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        0
        Сегодня, 19:39
        Цитата: Rage66
        Садись - два!
        Автор статьи, вы школу заканчивали?
        Садись - два!
        Автор поста, вы школу заканчивали? Читать научились?

        Его первый полет состоялся 22 марта текущего года и проходил над пустыней Мохаве. Машина поднялась на высоту 2170 м и развила максимальную скорость 439 км/ч (то есть намного меньше скорости звука), после чего благополучно осуществила посадку.
        laughing

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