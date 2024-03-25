Пушилин: Работы по восстановлению Авдеевки начнём в ближайшее время, Артёмовска - «в обозримой перспективе»

Определены 19 домов, которые имеют относительные повреждения, где, я думаю, в ближайшее время уже сможем начать работы: по закрытию контура, по замене крыш

Авдеевка и Артемовск будут восстановлены, решения об этом приняты и утверждены. Причем работы в Авдеевке начнутся уже в ближайшее время, хотя она освобождена намного позже. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Освобожденную совсем недавно Авдеевку начнут восстанавливать уже в ближайшее время, в планах ремонт 19 жилых домов, получивших наименьшие повреждения. Будут восстановлены крыши, вставлены окна. Насчет коммуникаций пока ничего не говорится, но они всегда в приоритете. Несмотря на шедшие в городе бои, в самой Авдеевке остались местные жители, сейчас им оказывают помощь власти республики и волонтеры. Также в городе активно работают саперы.- заявил Пушилин.А вот о восстановлении Артемовска пока говорить рано, хотя он освобожден еще в прошлом году. Слишком близко расположен город к передовой. Работы в нем начнутся не раньше, чем российские войска выйдут к Часову Яру. На данный момент ВСУ не дают разбирать завалы и вести работы по разминированию, бьют артиллерией. Так что начало работ в этом городе планируют на "обозримую перспективу".