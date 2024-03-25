Пушилин: Работы по восстановлению Авдеевки начнём в ближайшее время, Артёмовска - «в обозримой перспективе»

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Пушилин: Работы по восстановлению Авдеевки начнём в ближайшее время, Артёмовска - «в обозримой перспективе»

Авдеевка и Артемовск будут восстановлены, решения об этом приняты и утверждены. Причем работы в Авдеевке начнутся уже в ближайшее время, хотя она освобождена намного позже. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Освобожденную совсем недавно Авдеевку начнут восстанавливать уже в ближайшее время, в планах ремонт 19 жилых домов, получивших наименьшие повреждения. Будут восстановлены крыши, вставлены окна. Насчет коммуникаций пока ничего не говорится, но они всегда в приоритете. Несмотря на шедшие в городе бои, в самой Авдеевке остались местные жители, сейчас им оказывают помощь власти республики и волонтеры. Также в городе активно работают саперы.



Определены 19 домов, которые имеют относительные повреждения, где, я думаю, в ближайшее время уже сможем начать работы: по закрытию контура, по замене крыш

- заявил Пушилин.

А вот о восстановлении Артемовска пока говорить рано, хотя он освобожден еще в прошлом году. Слишком близко расположен город к передовой. Работы в нем начнутся не раньше, чем российские войска выйдут к Часову Яру. На данный момент ВСУ не дают разбирать завалы и вести работы по разминированию, бьют артиллерией. Так что начало работ в этом городе планируют на "обозримую перспективу".
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    5 комментариев
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    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 18:50
      На данный момент ВСУ не дают разбирать завалы и вести работы по разминированию, бьют артиллерией.

      Ниче!! Сейчас тревогу объявили. Скоро будут завалы в Киеве разбирать!!!
    2. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 18:52
      Ну дай Бог конечно.
      Знаю, знаю текст моего комментария.
    3. bandabas Ранг пользователя
      bandabas
      0
      Сегодня, 19:23
      Если мы не можем своих заслуженных людей содержать, на ролях в кино выросло несколько поколений, о чем говорить?

      https://aif.ru/culture/person/-ostalsya-odin-starshina-vaskov-iz-zor-hochet-uehat-v-dom-prestarelyh
    4. km-21 Ранг пользователя
      km-21
      0
      Сегодня, 19:27
      Пустая болтовня. Чтобы начать ремонтировать Авдеевку, надо отогнать фронт хотя бы на сто километров. По нынешним темпам это случится лет через пять. Если вообще случится.
    5. cmax Ранг пользователя
      cmax
      0
      Сегодня, 19:28
      Может, все же, сначала как то завершить СВО с Победой или хотя бы отогнать буржуинов по дальше. А то, так можно по кругу - восстановили, разбили. Подрядные организации не против восстанавливать за ваши деньги сколько хотите раз. Кому то хочется освоить бюджет, мне так кажется, без прикола.

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