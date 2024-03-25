Во Франции из-за угрозы взрывов закрылись около тридцати школ

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Во Франции из-за угрозы взрывов закрылись около тридцати школ

В северо-восточных районах Франции после полученных сообщений об угрозах взрывов были закрыты около тридцати школ. В ряде учебных заведений были проведены эвакуационные мероприятия.

По данным французской радиостанции France Bleu, сообщения об угрозах взрывов поступили в не менее 15 школ на территории департамента Нижний Рейн и примерно такое же количество - в департаменте Верхний Рейн.



В частности, сообщается, что автор одного из отправленных в департамент образования сообщений утверждал, что взрывчатка якобы размещена повсюду на территории школы и пригрозил взорвать здание.

Ранее сообщалось, что во Франции созванным президентом страны Эммануэлем Макроном советом по национальной обороне объявлен наивысший уровень террористической опасности. По словам главы французского правительства Габриэля Атталя, это связано с терактом в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл".

В своем аккаунте в одной из западных соцсетей Атталь написал, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что ответственность за теракт якобы взяла на себя группировка "Исламское государство*" (*террористическая организация, запрещенная в РФ).

По словам руководства французского МВД, правоохранительные органы республики практически ежемесячно предотвращают попытки терактов, в том числе со стороны исламистских радикальных группировок, в частности ИГИЛ*.

Между тем, эксперты высказывают версию о том, что это продолжение западной операции прикрытия - для того, чтобы перевести внимание на угрозу ИГИЛ, сняв подозрения с киевского режима и своих спецслужб.
  • Pixabay
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8 комментариев
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  1. МятныйПряник Ранг пользователя
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 19:03
    Цирк уехал, клоуны остались. Спектакль продолжается. good
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 19:10
      Теракт был у нас, а напуганы до смерти они... Но в принципе всё правильно... Уж лучше перебдеть, чем недобдеть... soldier
  2. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    +1
    Сегодня, 19:11
    Макрон даже предложил "совместное расследование по теракту в Крокусе". У себя бы сначала порядок навел, а то лезет во все дырки.
    Пы.Сы. А вот "олимпийцам" стоит тоже подумать. Вдруг террористам понравится и они и на Играх теракт устроят? Тем более, хорошо, что наших команд там не будет.
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:14
    Как не странно но самая взрывопасная обстановка в Скандинавских странах.NRK бьёт тревогу ( это было на много ранее теракта в Москве) на манюсенькую Норвегию,70 000 норвежцев от 20 до 30 лет ни где не работают ,ни где не учатся,не получают социальные пособия .У властей один вопрос на что живут эти " узкие специалисты"?Брейвик сидит в "пяти звёздочкой " тюрьме и ещё выпендривается о "нечеловеческих условиях " содержания.
  4. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 19:16
    Сколько говорите междунородный звонок во францию? wassat
    1. Добрый злыдень Ранг пользователя
      Добрый злыдень
      0
      Сегодня, 19:25
      Если не повезет, то года 4 общего режима!
      1. ANB Ранг пользователя
        ANB
        0
        Сегодня, 19:31
        . Если не повезет, то года 4 общего режима!

        С Дона выдачи нет :)
  5. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 19:41
    Макроше ничего не остается, как отвлекать внимание населения от своих необдуманных заявлений и продолжающейся катастрофы постколониальной политики Франции в Африке.

    Как пишет "Jeune Afrique" (Молодая Африка) очередной пшик постиг профранцузскую власть в Сенегале, где по предварительным данным на вчерашних выборах победу с 57% голосов одерживает лидер оппозиции и соратник Усмана Сонко Бассиру Диомайе Фай.

    Главный кандидат от действующих властей Амаду Ба уже признал свое поражение и позвонил Файю и передал поздравления. Об этом сообщает пресс-секретарь правительства.

    Теперь надо подождать результатов президентских выборов в Чаде. Но Конституционный совет этой страны уже отклонил участие одиннадцати кандидатов в президенты, в числе которых ярые противники правящей военной хунты.

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