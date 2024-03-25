Во Франции из-за угрозы взрывов закрылись около тридцати школ
В северо-восточных районах Франции после полученных сообщений об угрозах взрывов были закрыты около тридцати школ. В ряде учебных заведений были проведены эвакуационные мероприятия.
По данным французской радиостанции France Bleu, сообщения об угрозах взрывов поступили в не менее 15 школ на территории департамента Нижний Рейн и примерно такое же количество - в департаменте Верхний Рейн.
В частности, сообщается, что автор одного из отправленных в департамент образования сообщений утверждал, что взрывчатка якобы размещена повсюду на территории школы и пригрозил взорвать здание.
Ранее сообщалось, что во Франции созванным президентом страны Эммануэлем Макроном советом по национальной обороне объявлен наивысший уровень террористической опасности. По словам главы французского правительства Габриэля Атталя, это связано с терактом в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл".
В своем аккаунте в одной из западных соцсетей Атталь написал, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что ответственность за теракт якобы взяла на себя группировка "Исламское государство*" (*террористическая организация, запрещенная в РФ).
По словам руководства французского МВД, правоохранительные органы республики практически ежемесячно предотвращают попытки терактов, в том числе со стороны исламистских радикальных группировок, в частности ИГИЛ*.
Между тем, эксперты высказывают версию о том, что это продолжение западной операции прикрытия - для того, чтобы перевести внимание на угрозу ИГИЛ, сняв подозрения с киевского режима и своих спецслужб.
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