В северо-восточных районах Франции после полученных сообщений об угрозах взрывов были закрыты около тридцати школ. В ряде учебных заведений были проведены эвакуационные мероприятия.По данным французской радиостанции France Bleu, сообщения об угрозах взрывов поступили в не менее 15 школ на территории департамента Нижний Рейн и примерно такое же количество - в департаменте Верхний Рейн.В частности, сообщается, что автор одного из отправленных в департамент образования сообщений утверждал, что взрывчатка якобы размещена повсюду на территории школы и пригрозил взорвать здание.Ранее сообщалось, что во Франции созванным президентом страны Эммануэлем Макроном советом по национальной обороне объявлен наивысший уровень террористической опасности. По словам главы французского правительства Габриэля Атталя, это связано с терактом в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл".В своем аккаунте в одной из западных соцсетей Атталь написал, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что ответственность за теракт якобы взяла на себя группировка "Исламское государство*" (*террористическая организация, запрещенная в РФ).По словам руководства французского МВД, правоохранительные органы республики практически ежемесячно предотвращают попытки терактов, в том числе со стороны исламистских радикальных группировок, в частности ИГИЛ*.Между тем, эксперты высказывают версию о том, что это продолжение западной операции прикрытия - для того, чтобы перевести внимание на угрозу ИГИЛ, сняв подозрения с киевского режима и своих спецслужб.

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