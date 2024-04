Ещё раз о капсюльных замках

Пистолет капсюльный восточной работы, скорее всего, сделан на Балканах в первой половине XIX века. Внешне – полная архаика и характерное для балканского оружия изготовление деталей оружия из латуни. Массивная, выступающая наружу пружина курка, что характерно для замка типа «микелет». Но… курок у него уже капсюльный. То есть перед нами явная конверсия кремневого пистолета в капсюльный. Пензенский областной краеведческий музей. Фото автора

Огонь и град,

голод и смерть –

все это создано для отмщения. Книга Премудрости Иисуса,

Сына Сирахова, 39:36



Схема устройства «флаконного замка» Форсайта: изображения слева направо:

1 – центральный цилиндр с отверстием, идущим в ствол, неподвижен; 2 – флакон поворачивается, крышка ёмкости с порошком гремучей ртути открыта; 3 – в неё засыпается порошок; 4 – при повороте флакона подпружиненный боёк оказывается над запальным отверстием.

Рис. А. Шепса



Схема действия «флаконного замка» Форсайта: изображения слева направо:

1 – положение перед выстрелом: порох и пуля находятся в стволе; 2 – флакон поворачивается, и гремучий порошок засыпается в запальное отверстие; 3 – флакон поворачивается опять, и теперь над запальным отверстием с зарядом порошка оказывается боёк; 4 – курок ударяет по бойку, порошок воспламеняется, пламя попадает в ствол, и следует выстрел!

Рис. А. Шепса



Различные виды капсюльных ударных замков, слева направо:

1, 2 – «горизонтальный замок» Бутэ: 1 – тягая, соединяющая курок с емкостью для гремучего порошка; 2 – емкость для гремучего порошка; 3 – направляющая планка для емкости с гремучим порошком; 3, 4 – поворотный замок Контринера: в нем емкость дозатора двигалась курком не по прямой, а по полуокружности; 5, 6 – схема устройства замка Г. Колля; 7 – капсюльный замок Консоле, образца 1838 г.: 1 – курок, 2 – поддон для размещения капсюля, 3 – крышка-предохранитель; 8 – капсюльный замок Августина. На нём было гнездо для капсюлей (3), которое сверху накрывалось крышкой (2) с наковаленкой (1). Курок (4) бил именно по этой наковаленке!



Замок Потте:

1 – боевая пружина, одновременно выполняющая функцию ограждения спускового крючка; 2 – вырез на пружине для зацепа спускового крючка; 3 – курок; 4 – вторая выемка (предохранительная) спускового крючка; 5 – брандтрубка



Типичный капсюльный замок, его разрез по брандтрубке и капсюль.

Рис. А. Шепса



«Люттихский штуцер» 1843 г. Общая длина 123 (без штыка) см. Длина ствола 83 см. Калибр: 15,8 мм по дну нарезов, 15,2-мм по полям нарезов. Пензенский областной краеведческий музей. Фото автора



Одна такая винтовка находится в коллекции Пензенского областного краеведческого музея, правда, кончик курка у неё обломан. Общая длина 115 см. Длина ствола 73,4 см. Калибр: 10 мм. Наличие в стволе сверловки Уитворта говорит о том, что она использовалась для целевой стрельбы. К тому же на шейке её приклада имеется крепление для диоптрического прицела, на винтовке отсутствующего. Такие ружья могли стрелять и цилиндро-коническими пулями, и дробью. На стволе имеется надпись на английском – Guss stahl. На замочной доске – С. Петербург и R. Tschopf. Фото автора



Граненый ствол этой винтовки и дульный срез её ствола с 7 гранями-нарезами. Фото автора

Узнав силу пороха, люди тут же продумали, как использовать её себе во вред, но далеко не сразу догадались, как поджигать его внутри ствола. Хотя… то же огниво было известно ещё со времен раннего железного века. Раскаленные железные прутья, требовавшие жаровни с углями, фитиль из конопляной веревки, вымоченной в растворе селитры, и наконец искровые замки, устроенные по типу зажигалки с колесиком или простого ударного огнива – вот ступени развития системы воспламенения пороха в стволе огнестрельного оружия. И никакой роли химия в этом не играла вплоть до 1799 года!А в этом году фульминат ртути или гремучую ртуть в чистом виде получил британский химик Эдуард Ховард, (открытую ещё в 1774 году лейб-медиком французского королевского двора Пьером Бойеном) и, как это очень часто случалось, совершенно случайно. О своём открытии он доложил Лондонскому Королевскому обществу и… получил за него медаль.Статью Ховарда, посвященную этому открытию, опубликовал в своем январском номере 1800 года журнал Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Причем уже в ней сообщалось об опытах Ховарда в Вулвичском арсенале вместе с инспектором артиллерии и суперинтендантом Королевских литейных заводов полковником Томасом Бломфельдом и профессором химии Королевской военной академии Уильямом Круикшенком. Предполагалось, что новое вещество можно будет использовать вместо пороха.Надо заметить, что конец XVIII века был по-настоящему отмечен изобретением самых различных «взрывчаток». Так, французский химик Клод Луи Бертолле, занимаясь синтезом солей хлорноватистой и хлорноватой кислот, в 1786 году сумел получить хлорат калия (бертолетову соль), а в 1788 году ещё одно очень сильное, хотя и дорогое, взрывчатое вещество – нитрид серебра (бертолетово гремучее серебро). Так что открытие Ховарда просто поставило все точки над «и» на тот период времени.Впрочем, и всего этого было более чем достаточно, чтобы в 1805 году Александр Джон Форсайт использовал взрывчатые свойства фульмината ртути для воспламенения порохового заряда в ружейном столе. То есть он решил обойтись без колесцового и ударного замков. И уже 11 апреля 1807 года он получил на свое изобретение патент, а затем и сконструировал новый вид замка, что привело к очередной революции в военном деле.Замок, придуманный Форсайтом, получил название «химического», и почему так – понятно, вместо кремня и огнива в нем работала «химия». Сам изобретатель назвал его «взрывчатым», однако больше всего ему подошло название «флаконный», поскольку главной его деталью и в самом деле был… флакон, похожий на небольшой флакончик для духов. Он закреплялся на оси, внутри которой и находилось запальное отверстие ствола.Для того, чтобы замок мог работать, в него предварительно нужно было насыпать порошок гремучей ртути! Замок поворачивался, в нем открывалось отверстие, и этот порошок высыпался в отверстие оси. Затем флакон требовалось повернуть в обратном направлении. При этом против насыпавшегося в него порошка оказывалось другое отверстие, через которое по нему ударял длинный подпружиненный боек, по которому в свою очередь наносил удар курок. От удара гремучая ртуть воспламенялась и поджигала порох в стволе!Система работала, с 1809 года Форсайт даже приладился выпускать ружья со своим замком, однако создать на них спрос ему не удалось.Естественно, что такое открытие не могло не обратить на себя внимания множества изобретателей, которые пожелали изобретение Форсайта усовершенствовать. И главное, что оно совершенствованию легко поддавалось, что открывало большие перспективы для творчества!Вместо порошка, например, стали применять шарики, слепленные из смеси гремучей ртути с воском или смолой. Придумали и ленту из медной фольги, внутри которой запрессовывалась гремучая смесь и которая при взведении курка автоматически накладывалась на гнездо запальной брандтрубки.Но, пожалуй, больше всего, эпигонам Форсайта не понравилась близость емкости с порошком гремучей ртути от запального отверстия ствола и бойка, по которому бил курок.«Надо бы все это от отверстия отодвинуть», – решил некто Брутэ и придумал свой замок также с дозатором воспламеняющей смеси. В этом замке емкость с порошком гремучей ртути скользила по планке на стволе, при этом толкал её сам курок, отодвигая подальше от запального отверстия в этой же планке, в которое всякий раз, когда отверстия на них совпадали, из емкости просыпалось некоторое количество порошка!Зачем такое усложнение – совсем непонятно, но ясно, что капсюль от посторонних воздействий был укрыт очень хорошо.Очень скоро, а именно в 1814 году американец Джошуа Шоу догадался наполнять гремучим составом колпачки, сначала из железной, а затем из медной фольги. Примерно в это же время, между 1814 и 1816 годом оружейники из Великобритании Джозеф Ментон и Джозеф Эгг также придумали медные колпачки, надевавшиеся на запальную трубку, и вот этот-то замок и стали повсеместно называть капсюльным.Однако удар курка по капсюлю нередко вызывал его разрыв, причем осколки его попадали в лицо стрелявшему. Поэтому неудивительно, что тут же появились конструкции замков, которые этот недостаток устраняли. Так, например, замок Консоле имел специальный поддон с коническим острием для накола капсюля и при этом ещё и крышку-предохранитель!То есть курок бил не по самому капсюлю, а по закрывающей его крышке, так что в случае его разрыва, все его осколки оставались внутри. Подобное же устройство получил и капсюльный замок Августина.Очень оригинальную систему капсюльного замка придумал и оружейник Потте. У него курком, который ударял по капсюлю, служила изогнутая пластина ограждения спускового крючка.Конструкцию можно назвать простой и элегантной, но… почему-то она не прижалась. Возможно, из-за того, что такой замок был слишком уж открыт для воздействия стихий, и потому требовал бережного ухода, а при ударе по скобе мог произвести случайный выстрел.Надо отметить, что идея Форсайта, хотя и не сразу, и не совсем так, как он предлагал, но всё же нашла своё применение в английской армии. В 1839 году на вооружение британской пехоты были приняты ружья с капсюльными замками.Капсюльные пистолеты в Англии появились ещё раньше, в 1825 году. Ну а за океаном самым известным капсюльным оружием тех лет стали знаменитые револьверы Самюэля Кольта…Очень скоро форма капсюльного замка стала, можно так сказать, интернациональной, кроме разве что переделочных пистолетов и ружей, которые в то же время выпускались на Востоке.В России они появились также довольно-таки рано, в 1843–1845 гг. Первым капсюльным оружием Российской императорской армии стал знаменитый «люттихский штуцер» (произведенный в бельгийском городе Льеже – «люттих», это его искаженное название), штуцер образца 1843 года.Капсюльными замками снабжались в это время и достаточно необычные ружья, в том числе и «очень меткие» винтовки, имевшие ствол со сверловкой Уитворта.