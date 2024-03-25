ВС России осуществили ещё одну ракетную атаку: взрывы звучат в Одессе, под Полтавой и в Кременчуге

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ВС России осуществили ещё одну ракетную атаку: взрывы звучат в Одессе, под Полтавой и в Кременчуге

ВС России нанесли новый ракетный удар по Украине, по предварительным данным, атакована Одесса, Кременчуг и Полтава. Об этом сообщают украинские ресурсы.

По имеющимся данным, один взрыв уже прогремел в Одессе, что именно поражено пока данных нет, при этом Воздушные силы ВСУ сообщают о второй ракете, идущей на Одессу со стороны Крыма. Также сообщается о еще двух ракетах, летящих на Кременчуг и Полтаву. Украинские ресурсы утверждают, что в атаке участвовали ракеты ОТРК "Искандер" или противокорабельные "Оникс", которые также хорошо поражают и наземные объекты.



Предварительная информация - данная атака идет на аэродромы, под Одессой удар пришелся по аэродрому "Школьный", под Полтавой атакован аэродром "Миргород". Хотя некоторые ресурсы пишут, что под Одессой поражен склад с боеприпасами, слышны громкие звуки вторичной детонации. При этом отмечается, что украинская ПВО даже не смогла отреагировать на летевшие ракеты, по-видимому, с зенитными ракетами у ВСУ совсем плохо. Более-менее защищен только Киев, но и там сегодня прилетело якобы гиперзвуковыми ракетами "Циркон", слишком быстро они преодолели расстояние от Крыма до Киева. Украинская пресса утверждает, что наша атака сравняла с землей штаб-квартиру СБУ.

Между тем, некоторые украинские ТГ-каналы пишут, что якобы британская разведка предупредила офис Зеленского и Генштаб о решении Москвы уничтожить всю энергосистему Украины, включая газовую добычу. Верится в это с трудом, но исключать ничего нельзя.
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    9 комментариев
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    1. Scaffold Ранг пользователя
      Scaffold
      -1
      Сегодня, 19:22
      По две, по одной. Можно было бы запустить полракеты, запустили бы, ей-богу! А свет горит...
      1. Tusv Ранг пользователя
        Tusv
        0
        Сегодня, 19:32
        Цитата: Scaffold
        А свет горит...

        Украинский обыватель пошел искать свет и нашел. Свет то он горит и ярко, но не везде
      2. usr01 Ранг пользователя
        usr01
        0
        Сегодня, 19:40
        Цитата: Scaffold
        А свет горит...

        Ну не знаю... как у Вас в Канаде.... А у нас в Одессе таки начали выключать свет...
        и по сильно грустному раскладу... 3 часа есть - и именно это время я трачу на Вас...
        А 7-8 нету... тоесть совсем! а за меня не переживай!
    2. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 19:26
      Цитата: Scaffold
      По две, по одной. Можно было бы запустить полракеты, запустили бы, ей-богу! А свет горит...


      2 плюс 2 всего 4 - тут в заголовках обычно пишут, что это уже массированная атака или масштабная. А надо бы 4000 - наверно столько не получается.
    3. ANB Ранг пользователя
      ANB
      0
      Сегодня, 19:26
      Энергосистема - это хорошо. Это правильно. И не смогут сказать, что заморозили мирняк. И заводы работать не будут. И жить в городе от вони невозможно будет.
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 19:27
      Зашибись-заценили новость! А Же щувцам опять повезло? Фрегат Горшков неожиданно исчез с радаров гадко гадящей постоянно мелко бритии? Тест программа Посейдона запущена или пока на стадии принятия решений? Сегодня отмечено ( не для паники и разглашения ) многочисленные мигалки на Рублёвке и большое время ожидания на Успенке в Москве?
      Лже-недо-запад опять в панике, не досчитавшись двух десятков наших РФ ПЛАРБ в базах ТОФ и СОФ АПЛ.
    5. Ретвизан 8 Ранг пользователя
      Ретвизан 8
      0
      Сегодня, 19:33
      Есть версия , что "Маминькиному пирожку" дупу подпалили ! wassat
    6. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 19:36
      жаль без львова и киева
      там самый корень зла
    7. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 19:37
      Имею сказать, таки, без права передачи, но отмечено резкое увеличение числа желающих в странах лже-недо-запада в стремлении изучать русский язык от носителей ( не путать с ракетами и ядрёным оружием) языка в первоисточнике, на вна 404 некоторые лидеры впервые за 30 последних лет переходят с мовы на русский?
      Информация уточняется!

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