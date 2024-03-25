ВС России осуществили ещё одну ракетную атаку: взрывы звучат в Одессе, под Полтавой и в Кременчуге

ВС России нанесли новый ракетный удар по Украине, по предварительным данным, атакована Одесса, Кременчуг и Полтава. Об этом сообщают украинские ресурсы.По имеющимся данным, один взрыв уже прогремел в Одессе, что именно поражено пока данных нет, при этом Воздушные силы ВСУ сообщают о второй ракете, идущей на Одессу со стороны Крыма. Также сообщается о еще двух ракетах, летящих на Кременчуг и Полтаву. Украинские ресурсы утверждают, что в атаке участвовали ракеты ОТРК "Искандер" или противокорабельные "Оникс", которые также хорошо поражают и наземные объекты.Предварительная информация - данная атака идет на аэродромы, под Одессой удар пришелся по аэродрому "Школьный", под Полтавой атакован аэродром "Миргород". Хотя некоторые ресурсы пишут, что под Одессой поражен склад с боеприпасами, слышны громкие звуки вторичной детонации. При этом отмечается, что украинская ПВО даже не смогла отреагировать на летевшие ракеты, по-видимому, с зенитными ракетами у ВСУ совсем плохо. Более-менее защищен только Киев, но и там сегодня прилетело якобы гиперзвуковыми ракетами "Циркон", слишком быстро они преодолели расстояние от Крыма до Киева. Украинская пресса утверждает, что наша атака сравняла с землей штаб-квартиру СБУ.Между тем, некоторые украинские ТГ-каналы пишут, что якобы британская разведка предупредила офис Зеленского и Генштаб о решении Москвы уничтожить всю энергосистему Украины, включая газовую добычу. Верится в это с трудом, но исключать ничего нельзя.

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