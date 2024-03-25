Глава фракции СДПГ в Бундестаге: канцлер ФРГ Шольц смог предотвратить ядерный удар по Украине

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Глава фракции СДПГ в Бундестаге: канцлер ФРГ Шольц смог предотвратить ядерный удар по Украине

В партии немецкого канцлера ФРГ Олафа Шольца заявили, что глава немецкого правительства сумел предотвратить ядерный удар по Украине. Лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених призвал быть благодарными Шольцу, поскольку тот якобы своим визитом в Китай поспособствовал предотвращению возможного нанесения Россией ядерного удара по Украине.

Как сообщает немецкое издание Bild, Мютцених имеет в виду состоявшийся осенью 2022 года визит Шольца в Пекин, после которого немецкий канцлер рассказывал, что якобы попросил председателя Си, использовав свое влияние, убедить российское руководство воздержаться от применения ядерных вооружений.



При этом Bild приводит слова профессора Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала, утверждающего, что, несмотря на то, что Шольц, вероятно, в какой-то степени повлиял на позицию китайского руководства, ядерную войну немецкий канцлер не предотвратил, поскольку отсутствовали предпосылки, указывающие на неизбежное нанесение Россией ядерных ударов по Украине. Мало того, власти России неоднократно заявляли, что не собираются отдавать приказ о применении ЯО в ходе конфликта на Украине.

Обозреватель немецкого издания Филип Пятов напоминает, что ранее американская пресса писала, что осенью 2022 года Вашингтон опасался возможного российского ядерного удара по Украине. При этом якобы американские власти при посредничестве Пекина убедили Москву отказаться от этого шага. В то же время сообщается, что роль Шольца ограничивалась поездкой в Пекин, во время которой немецкий канцлер передал председателю Си сообщение Вашингтона.
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49 комментариев
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  1. Aken Ранг пользователя
    Aken
    +6
    Сегодня, 19:54
    Закрыл Окраину своим тельцем. Запугал китайцев. Прямо Зигфрид какой-то.
    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +7
      Сегодня, 19:57
      Россия никогда и не собиралась применять ядрен батон по окраине- это наша земля! А вот по бывшим партнерам все возможно....
      1. alexandreII Ранг пользователя
        alexandreII
        +2
        Сегодня, 20:34
        Совершенно верно,этому ливерному дятлу не понять,что Киев это колыбель нашей нации, и земля наша,славянская,
    2. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +7
      Сегодня, 19:58
      Aken hi, когда "козырять" нечем а очень надо и хочется, "козырь" надо придумать, деградация мировой политики и превращение в цирк.
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +4
        Сегодня, 20:04
        Ропот 55 В бундестаг забористый " Ювель " подвезли?
        1. НИКНН Ранг пользователя
          НИКНН
          +1
          Сегодня, 21:44
          Если мне память не изменяет в Пекине его как бы чуть ли не послали, только дипломатический статус главы государства не позволил , да и китайцы в дипломатии сдержаны, но все говорило, что не очень ему рады были.
    3. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +3
      Сегодня, 19:59
      имеет в виду состоявшийся осенью 2022 года визит Шольца в Пекин, после которого немецкий канцлер рассказывал, что якобы попросил председателя Си, использовав свое влияние, убедить российское руководство воздержаться от применения ядерных вооружений.

      -а марианскую впадину китайцы хотели засыпать? А шольц отговорил си от этого?
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 20:23
        Цитата: антивирус
        немецкий канцлер рассказывал, что якобы попросил председателя Си, использовав свое влияние, убедить российское руководство воздержаться от применения ядерных вооружений.

        Ливерная колбаса захотела, чтобы ее называли Любительской laughing
    4. 777_kas Ранг пользователя
      777_kas
      +5
      Сегодня, 20:06
      Это в какой больнице такую дурь выдают?
      А я-то думал, что хохлому так в Германию тянет.
    5. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 20:31
      Aken
      Сегодня, 19:54
      Закрыл Окраину своим тельцем. Запугал китайцев. Прямо Зигфрид какой-то.
      Зашибись, по законам природы, если в одном из общающихся сосудов убывает, в других многократно прибывает, включая поставки Леопёрдов, Абряшек, Пэтриот, Челленджер с обеднённым и почти мирным ураном в снарядах к танкам, что было опробовано жителями вна 404 и поленьями после подрывов складов с мирным атомом на Черниговщине и Полтавшине!
      Не исключены пролвокации лже-недо-запада с применением ядрёного оружия мелко-бритии, по словам недавнего разговора Вована с Лексусом с экс- МО бритии Уоллесом, который не отказал бы в просьбе, как и Лиз Трасс с красной кнопкой в прошлом!?
      Успокоительные речи колбасников настраивают на немедленное реагирование и предупреждение нашими лидерами РФ лже-недо-западу сверки часов часа Х с приведением в исполнение! К тому же не сегодня, вчера, позавчера учебные тренировки использования мобильных Ярсов, Тополей, со стрельбами,если не отрезвят пьяные головы элиты, то нам не нужен мир без России, как предупредил Верховный!
      У элиток глобалистов тоже есть планы на будущее, цена товар - деньги может привести к непоправимым последствиям, а считать свои деньги и грести себе ещё больше они не откажутся по К. Марксу никогда!
    6. nielubiany_polak
      nielubiany_polak
      0
      Сегодня, 20:59
      You see - there is something that has "united" Poles and Russians for the last 2 years. That thing is laughing at that idiot Scholz feel
    7. Dmitriy69 Ранг пользователя
      Dmitriy69
      0
      Сегодня, 21:17
      А ещё зтот недоделаный фюрер вторжение инопланетян предотвратил!!!
    8. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 21:26
      Цитата: Aken
      Закрыл Окраину своим тельцем. Запугал китайцев. Прямо Зигфрид какой-то.

      Новый Адольф Гитлер, ну больше слов нет.
      1. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +1
        Сегодня, 21:26
        Вот сейчас Гитлеру обидно стало.
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 21:29
          Цитата: Aken
          Вот сейчас Гитлеру обидно стало.

          Что то не доработал "парень из Браунау".
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            0
            Сегодня, 21:31
            Да вообще немчура измельчала.
            1. carpenter Ранг пользователя
              carpenter
              0
              Сегодня, 21:35
              Цитата: Aken
              Да вообще немчура измельчала.

              Что то не так, как было когда - "по сожженной равнине, за метром метр, идут по Украине солдаты группы Центр". Измельчали, шпана.
      2. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 21:28
        Дмитрий, hi . Не не тянет_ мелковат и глуповат.
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +1
          Сегодня, 21:31
          Цитата: Фаталист
          Не не тянет_ мелковат и глуповат.

          Ясно по фото, не тянет на Адольфа, тот был харизма, а этот на нашего бомжа вокзального похож.
          1. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            +1
            Сегодня, 21:35
            В скором времени, вся Германия будет походить на вокзал. Из локомотива ЕС превратился в дряхлый паровоз.
            1. carpenter Ранг пользователя
              carpenter
              +1
              Сегодня, 21:36
              Цитата: Фаталист
              В скором времени, вся Германия будет походить на вокзал.

              Да и так уже, вокзал как в Жмеринке.
  2. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 19:55
    Да, да, и применение ЗВЕЗДЫ СМЕРТИ, и атаку ПАЦАКОВ с планеты Плюк.
    1. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +8
      Сегодня, 19:57
      Цитата: Ропот 55
      Да, да, и применение ЗВЕЗДЫ СМЕРТИ, и атаку ПАЦАКОВ с планеты Плюк.

      Неужели тоже он? lol
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +7
        Сегодня, 20:00
        Zoldat A hi, конечно, но это покажут во второй серии))) лавры Микрона с его спасением всего и вся покоя не дают.
        1. Zoldat_A Ранг пользователя
          Zoldat_A
          +5
          Сегодня, 20:03
          Александр, hi!
          Цитата: Ропот 55
          лавры Микрона с его спасением всего и вся покоя не дают.

          Лишь бы до драки дело не дошло, когда лавры делить будут - там ещё целая очередь "миротворцев" стоит. Но Макрон всех носом заклюёт побьёт.
          А отдельная очередь из тех, кого мы испугались и поэтому по Украине не жахнули. Но там без вариантов - Америка первая без очереди влезла.
        2. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 21:32
          Цитата: Ропот 55
          лавры Микрона с его спасением всего и вся покоя не дают.

          Не уж то и шольц из ЛГБТ ?
  3. Irokez Ранг пользователя
    Irokez
    +4
    Сегодня, 19:56
    Ай да миротворец. Впишите его пожалуйста на "Миротворец".
    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 20:00
      Irokez hi, Нобелевскую ему, в один ряд с Обамой.
      1. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        +1
        Сегодня, 20:19
        Цитата: Ропот 55
        Irokez hi, Нобелевскую ему, в один ряд с Обамой.

        Шнобелевскую ему , аналене , урсуле тоже . Так же от смеха помереть можно laughing
  4. 75Сергей Ранг пользователя
    75Сергей
    +4
    Сегодня, 19:56
    Лицемеры!
    А чего не по США, чего мелочиться то?!
    Или это он сам хотел пальнуть по украине, за данное ими ему погоняло, да уехал в Китай, где его отпустило?
    Воистину - Империя Лжи!
    1. Zoldat_A Ранг пользователя
      Zoldat_A
      +6
      Сегодня, 19:59
      Цитата: 75Сергей
      А чего не по США, чего мелочиться то?!

      Не напяливайте на Шольца чужую корону. Удар по США предотвратил Байден. Лично. Во время Карибского кризиса.
      1. Офицер запаса Ранг пользователя
        Офицер запаса
        +1
        Сегодня, 20:27
        Я каждый вечер гуляю с маленькой собачкой. Когда спрашивают породу, отвечаю - волкодав. Как волкодав? Да так, хоть одного волка кто-нибудь здесь видел? Нет. Всех передавил.
      2. bambr731 Ранг пользователя
        bambr731
        0
        Сегодня, 21:09
        Удар по США предотвратил Байден. Лично. Во время Карибского кризиса.

        ------------- good good good -------------
  5. ВАМ Ранг пользователя
    ВАМ
    +2
    Сегодня, 19:59
    Трудно комментировать всякую ересь, но попробую. Стесняюсь спросить каким местом, вот Пугачева грудью, реактор в Чернобыле, а он чем украину........ lol Сарказм ежели что.
  6. sodium20 Ранг пользователя
    sodium20
    +2
    Сегодня, 19:59
    India PM Modi claimed that he prevented a nuclear strike on Ukraine. Now scholz is singing the same tune. Is there any 'nobel peace prize' nomination going on?
  7. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +2
    Сегодня, 20:01
    Где их набирают таких то придурков?
    1. Tusv Ранг пользователя
      Tusv
      0
      Сегодня, 21:02
      костя1
      Где их набирают таких то придурков?

      В Йеле вестимо. Вся дерьмократическая шалупень там учится/училась, включая Борю Ельцина
  8. Ретвизан 8 Ранг пользователя
    Ретвизан 8
    +3
    Сегодня, 20:02
    Ой , сказочники !
    Пытаются набрать себе очки за счёт рассказывания сказок про свои подвиги.
    wassat
    Один кричит :" я войска введу на Украину", другой хорохорится: "я мир спас от ядерного апокалипсиса" ...
    Клоуны !
  9. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
    БЭТ-МЕНТ
    +1
    Сегодня, 20:10
    Китай помнит как Германия жёстко подавило востание боксёров в начале 20 века. Китай помнит как Японцы союзники Германии издевались над китайцами в 40 годы. Поэтому китайцы знают что западу доверять нельзя и на поводу идти тоже. Поэтому вряд-ли кто то может на Китай повлиять, тем более Германия.
  10. Олег Апушкин Ранг пользователя
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 20:20
    О, как миротворец! С таким темпом станет голубем мира, какающим снарядами.
  11. bulbash70 Ранг пользователя
    bulbash70
    +1
    Сегодня, 20:22
    ха-ха три раза!уж какими бы ни были ки в Киеве,РФ быстрее нанесёт удар ЯО по Берлину,чем по Киеву.
  12. alexandreII Ранг пользователя
    alexandreII
    0
    Сегодня, 20:26
    Вот он , спаситель нации,а вы всё -ливерная колбаса,да куда там, спаситель мира...
  13. БойКот Ранг пользователя
    БойКот
    0
    Сегодня, 20:34
    Шольц это же реинкарнация братьев Грим. Обоих сразу.
  14. tatarin1972 Ранг пользователя
    tatarin1972
    0
    Сегодня, 20:40
    Да.... И наш гарант хочет иметь с ними дело? Уж лучше жить за железным занавесом.
  15. Rage66 Ранг пользователя
    Rage66
    0
    Сегодня, 20:45
    Вот этот лысый хрен - спаситель цивилизации?
    Не верю почему-то wassat
  16. fiv Ранг пользователя
    fiv
    0
    Сегодня, 20:46
    А еще герр Вюрст предотвратил извержение вулкана Ключевская сопка и облысение белых медведей.
  17. Junkman George Ранг пользователя
    Junkman George
    0
    Сегодня, 20:50
    Don't forget folks, that between this clown, and the Trudeau clown, getting gas pipe pumps repaired was a difficult task.
    If I had to guess, I'd say Olaf Scholz needs hospital care, to be treated from his condition. Seems he is suffering from delusions of grandeur.
  18. Виктор Сергеев Ранг пользователя
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 21:02
    Ага, а еще нападение Дарт Вейдера и Звезды смерти, лично отогнал.
  19. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    0
    Сегодня, 21:24
    Эта "тряпка" и "колбаса" туда же. Ёлки зелёные: Саркози "остановил" захват Грузии; Биби "защитил" Зелю; эта, этот фриц "предотвратил" ядерный удар. Ну просто слов нет. Пиарятся на ровном месте. Дешёвый низкопробный пиар ниже плинтуса. Блин, ну никак готовят к "Нобелевке".

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