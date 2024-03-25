Глава фракции СДПГ в Бундестаге: канцлер ФРГ Шольц смог предотвратить ядерный удар по Украине

В партии немецкого канцлера ФРГ Олафа Шольца заявили, что глава немецкого правительства сумел предотвратить ядерный удар по Украине. Лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених призвал быть благодарными Шольцу, поскольку тот якобы своим визитом в Китай поспособствовал предотвращению возможного нанесения Россией ядерного удара по Украине.Как сообщает немецкое издание Bild, Мютцених имеет в виду состоявшийся осенью 2022 года визит Шольца в Пекин, после которого немецкий канцлер рассказывал, что якобы попросил председателя Си, использовав свое влияние, убедить российское руководство воздержаться от применения ядерных вооружений.При этом Bild приводит слова профессора Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала, утверждающего, что, несмотря на то, что Шольц, вероятно, в какой-то степени повлиял на позицию китайского руководства, ядерную войну немецкий канцлер не предотвратил, поскольку отсутствовали предпосылки, указывающие на неизбежное нанесение Россией ядерных ударов по Украине. Мало того, власти России неоднократно заявляли, что не собираются отдавать приказ о применении ЯО в ходе конфликта на Украине.Обозреватель немецкого издания Филип Пятов напоминает, что ранее американская пресса писала, что осенью 2022 года Вашингтон опасался возможного российского ядерного удара по Украине. При этом якобы американские власти при посредничестве Пекина убедили Москву отказаться от этого шага. В то же время сообщается, что роль Шольца ограничивалась поездкой в Пекин, во время которой немецкий канцлер передал председателю Си сообщение Вашингтона.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»