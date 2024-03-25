От Phantom до F-16: Греция распродаёт парк устаревших истребителей

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От Phantom до F-16: Греция распродаёт парк устаревших истребителей

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил о готовности военного ведомства избавиться от парка устаревших истребителей путем их распродажи или утилизации.

У нас много типов самолетов, у нас есть F-4, Mirage 2000-5, F-16 Block 30, F-16 Block 50, F-16 Block 52, F-16 Viper, Rafale. Это неприемлемо.




С его слов, необходимо распрощаться с целым рядом моделей боевой авиации. Как можно понять из заявлений министра, он особо не надеется продать Phantom II, в связи с чем данный самолет может ожидать утилизация:

Я думаю, что мы фантастически хорошо сохранили F-4, самолеты вьетнамской эпохи.


При этом Дендиас рассчитывает, что найдется покупатель на несколько типов менее устаревших машин:

Мираж 2000-5 – чрезвычайно способный самолет, его следует продать. F-16 Block 30 надо продать. Эти самолеты потеряли свою ценность, но я считаю, что они все еще вполне работоспособны и имеют потенциал для продажи.


Остальные типы F-16 (Block 50/52) требуется довести до уровня Block 70 F-16 Viper и сохранить на вооружении ВВС страны. При этом министр отметил пробуксовки в реализации программы модернизации F-16. В 2017 году с концерном Lockheed Martin было заключено соглашение стоимостью $2,4 млрд об улучшении 84 истребителей F-16 Block 52+ до конфигурации Block 72 до 2028 года, однако сроки работ серьезно сдвигаются вправо.



Как отметил Дендиас, также требуется нарастить парк Rafale:

Мы должны усилить флот Rafale, их 24, было бы неплохо увеличить их до 30.


В связи с прозвучавшим заявлением министра возникает вопрос о дальнейшей судьбе F-16 Block 30. Учитывая оказанную ранее Афинами военную помощь киевскому режиму (БМП-1, РПГ-18 – из официально обозначенного), данные истребители в итоге вполне могут оказаться на Украине.

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    26 комментариев
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    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 20:02
      Сейчас, продать, подарите одной стране, ещё и приплатите.
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        0
        Сегодня, 20:08
        Желание грешников погибнет.
        И греция погибнет, ее сдадут если турки хороший бакшиш дадут.
    2. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +4
      Сегодня, 20:02
      Кое кто уже видимо тянет руку и стремиться занять очередь, растолкав всех. Естественно желательно бесплатно.
    3. voyaka uh Ранг пользователя
      voyaka uh
      +5
      Сегодня, 20:03
      Фантомы снимали с вооружения в Израиле с большой неохотой.
      У этого самолета была феноменальная бомбоподъемность.
      Брал бомб больше собственного веса.
      Задуманный как истребитель, он быстро превратился в ударник из-за
      избыточной мощности движков.
      1. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        0
        Сегодня, 21:29
        Жаль что арабы так и не научились работать с использованием отечественных систем и средств ПВО без использования штатных отечественных расчётов зенитных систем.
    4. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +2
      Сегодня, 20:05
      Походу Греки решили сделать предложение, по продаже техники на Украину.
      Свастику они нарисуют сразу, в виде бонуса?
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 20:11
        75Сергей hi, в виде бонуса будут летуны и тех персонал, а рисовать кресты неонаци никому вместо себя не позволят.
    5. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +1
      Сегодня, 20:08
      А что не плохо бы звучало: уничтожение очередного украинского "Фантома". fellow Его как бы нет, но по факту уничтожен. Жаль, легендарный аппарат, был.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 20:12
        oppzite28 hi ага, и песня была ничего в свое время.
        1. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          +2
          Сегодня, 20:19
          Ропот 55 hi А сколько струн было порвано crying Кстати коллектив "Чиж" тогда не плохо так поднялся со своей песней.
          1. fiv Ранг пользователя
            fiv
            +2
            Сегодня, 20:56
            Слова народные. Мы эту песню в конце 70-х в школе орали под гитару
            1. oppozite28 Ранг пользователя
              oppozite28
              +1
              Сегодня, 20:59
              Красота ! А сколько было выпито crying feel
              1. fiv Ранг пользователя
                fiv
                +2
                Сегодня, 21:07
                Портвейн "Кавказ"! Агдам! А сколько в этом слове для сердца русского слилось!
                1. oppozite28 Ранг пользователя
                  oppozite28
                  +1
                  Сегодня, 21:08
                  Лучше простой воды good drinks Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
                  1. fiv Ранг пользователя
                    fiv
                    +1
                    Сегодня, 21:11
                    Теперь да! Минералка и компот - наше все
                    1. oppozite28 Ранг пользователя
                      oppozite28
                      +1
                      Сегодня, 21:16
                      Да и тогда тоже. Разве что немного красного вина с целью уточнения и регулирования количества гемоглобина. Без фанатизма.
                2. oppozite28 Ранг пользователя
                  oppozite28
                  +1
                  Сегодня, 21:12
                  А сам McDonnell Douglas F-4 Phantom II с технической точки зрения далеко не заурядная машина только разве что разрекламирована. Визуально некоторые элементы обращают на себя внимание, а вот с практической обычный фронтовой бомбардировщик с уклоном на использование ракетного вооружения без учёта возможности ведения ближнего маневренного боя что явилось крайне большим недостатком по опыту боевого применения при встрече с МиГ-21 в небе над Вьетнамом. Маневренность отсутствует в принципе
                  1. fiv Ранг пользователя
                    fiv
                    +1
                    Сегодня, 21:15
                    Курю. Сигареты Fantom табачной фабрики "Peppel" Ростов-на-Дону. Жгу Фантомы каждый день. Красные. Не реклама.
                    1. oppozite28 Ранг пользователя
                      oppozite28
                      +1
                      Сегодня, 21:18
                      Кстати в США в период использования Phantom ll за название и использование в рекламных акциях названия самолёта взималась плата за авторские права. В самом начале его использования, но в связи с протестными акциями выступающими против вьетнамской войны про авторские права как бы забыли.
                      1. fiv Ранг пользователя
                        fiv
                        +1
                        Сегодня, 21:21
                        Написание разное - Phantom и Fantom. Хотя звучит одинаково.
                        1. oppozite28 Ранг пользователя
                          oppozite28
                          +1
                          Сегодня, 21:22
                          Но принцип работы несколько схожий. Смотря с какой целью использовать и куда лететь дальше. recourse
    6. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      +4
      Сегодня, 20:23
      Случайность, в Греции всё есть.
      1. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        0
        Сегодня, 20:32
        Наивно было бы полагать что только цитрусовые и памятники старины. Как оказалось в садах солидная коллекция, кстати могли бы неплохой действующий музей организовать. Но учитывая современное состояние Акрополя судьба легендарных представителей американской авиации не завидна. crying
    7. Диверcант Ранг пользователя
      Диверcант
      0
      Сегодня, 20:40
      по одному самолету можно было бы купить для музея.
    8. fiv Ранг пользователя
      fiv
      0
      Сегодня, 20:53
      В Греции все есть. Но меньше, чем было. А скоро и этого не будет.
    9. al3x Ранг пользователя
      al3x
      0
      Сегодня, 21:37
      украинцы бы и от халявного У-2 не отказались.

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