От Phantom до F-16: Греция распродаёт парк устаревших истребителей

У нас много типов самолетов, у нас есть F-4, Mirage 2000-5, F-16 Block 30, F-16 Block 50, F-16 Block 52, F-16 Viper, Rafale. Это неприемлемо.

Я думаю, что мы фантастически хорошо сохранили F-4, самолеты вьетнамской эпохи.

Мираж 2000-5 – чрезвычайно способный самолет, его следует продать. F-16 Block 30 надо продать. Эти самолеты потеряли свою ценность, но я считаю, что они все еще вполне работоспособны и имеют потенциал для продажи.

Мы должны усилить флот Rafale, их 24, было бы неплохо увеличить их до 30.