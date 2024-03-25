Джон Кирби: США не намерены оказывать помощь России в связи с терактом в «Крокус сити холле»
Соединенные Штаты не будут оказывать России помощь в связи с терактом в "Крокус сити холле", все действия в рамках своих обязательств Вашингтон выполнил. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Выступая на очередном брифинге для журналистов, представитель администрации Байдена подчеркнул, что диалога между США и Россией в сфере безопасности нет, а теракт в концертном зале "Крокус сити холле" в этом отношении ничего не изменил. Поэтому США никакой помощи России оказывать не будут.
- заявил Кирби добавив, что у США было обязательство уведомить Россию об "имеющейся информации", потому что у России "ее не было", Вашингтон это сделал.
Однако, ранее Кирби заявил, что власти США якобы не знали о подготовке теракта в Москве, а выпущенное посольством предупреждение имело общий характер и не имело никакого отношения к произошедшему в "Крокус сити холле". Также в Вашингтоне продолжают уверять, что за терактом в Красногорске якобы стоят террористы из запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, а Украина тут "не причем".
Между тем, в Кремле подтвердили, что российские спецслужбы самостоятельно работают по теракту, не обращаясь за помощью к западным.
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