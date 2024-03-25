Джон Кирби: США не намерены оказывать помощь России в связи с терактом в «Крокус сити холле»

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Джон Кирби: США не намерены оказывать помощь России в связи с терактом в «Крокус сити холле»

Соединенные Штаты не будут оказывать России помощь в связи с терактом в "Крокус сити холле", все действия в рамках своих обязательств Вашингтон выполнил. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Выступая на очередном брифинге для журналистов, представитель администрации Байдена подчеркнул, что диалога между США и Россией в сфере безопасности нет, а теракт в концертном зале "Крокус сити холле" в этом отношении ничего не изменил. Поэтому США никакой помощи России оказывать не будут.



Если ваш вопрос об этом, то помощи России в сфере безопасности со стороны США не будет

- заявил Кирби добавив, что у США было обязательство уведомить Россию об "имеющейся информации", потому что у России "ее не было", Вашингтон это сделал.

Однако, ранее Кирби заявил, что власти США якобы не знали о подготовке теракта в Москве, а выпущенное посольством предупреждение имело общий характер и не имело никакого отношения к произошедшему в "Крокус сити холле". Также в Вашингтоне продолжают уверять, что за терактом в Красногорске якобы стоят террористы из запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, а Украина тут "не причем".

Между тем, в Кремле подтвердили, что российские спецслужбы самостоятельно работают по теракту, не обращаясь за помощью к западным.
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    51 комментарий
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    1. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +25
      Сегодня, 20:09
      А то ведь можно самим на себя выйти.
      1. krot Ранг пользователя
        krot
        +5
        Сегодня, 20:37
        Англосаксы паразиты Земли! За их деньги почти все теракты в мире происходят!
        1. Mitos Ранг пользователя
          Mitos
          +1
          Сегодня, 20:40
          Естественно они помогать не станут иначе сразу понятно будет кто устроил. И кто хозяин того шакала.
          1. Тарелка Ранг пользователя
            Тарелка
            0
            Сегодня, 21:28
            Если бы я устроил теракт в другой стране, я бы с удовольствием стал помогать его раскрытию, чтоб иметь больше возможностей пустить следствие по ложному следу.
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 21:28
        Цитата: Ропот 55
        А то ведь можно самим на себя выйти.

        Джон Кирби: США не намерены оказывать помощь России в связи с терактом в «Крокус сити холле»
        Так и мы тоже рады, когда в США террористы убивают американцев, а я как рад уничтоженными "башнями близнецами".
        Либералов м укров жду на минуса.
      3. helilelik Ранг пользователя
        helilelik
        0
        Сегодня, 21:43
        Тогда получится,что Украина действительно ни при чëм. Не соврали
    2. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +10
      Сегодня, 20:11
      Весь цимес в том, посыл ясен,-чтобы замести следы от своих ближайших пособников, в лице мелко-бритов, возможно, гей-еуропии, вна 404, султана - члена НАТО не надо и ещё некоторых, включая Моссад, а также, подсказывают други по оружию на ВО, на самих себя!
      Версии нуждаются в проверке
      1. Tusv Ранг пользователя
        Tusv
        0
        Сегодня, 20:45
        Цитата: ZovSailor
        султана - члена НАТО

        Пишут, что султан оказал содействие Нашим спецслужбам в разгроме центров подготовки террористов в Турции. Не знаю, так это или нет. Болтают много и не по делу. Но ЦИПСота пока не возмущались, значит врет источник ИМХО или до них инфа не дошла.
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +8
      Сегодня, 20:12
      А где - лесбиянка " Домовёнок Кузя"?
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +6
        Сегодня, 20:14
        tralflot1832 hi, там у них с Нафаней вечер встреч, да и по штату в штатах не поймёшь кто что комментирует и за кого.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 20:34
          Ропот 55 Ходили слухи что адмирал ей ноги пилил по самую шею.
      2. fiv Ранг пользователя
        fiv
        +2
        Сегодня, 20:34
        Кудряшка, поди, на границе таджикам "окно" готовила и пресс-конференцию. Сейчас запила от стресса.
    4. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +1
      Сегодня, 20:13
      Адмирал был пиратом?


      А станет писателем мемуаров в отставке.
      Кирби больший спец в исламском экстремизме
    5. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +4
      Сегодня, 20:15
      Надо тоже помочь так США в области безопасности
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +5
        Сегодня, 20:21
        Цитата: alexoff
        Надо тоже помочь так США в области безопасности

        Зачем?
        Они сами неплохо справляются. Закупаемся попкорном: смотрим олимпиаду, выборы в США, забастовки фермеров по всей Европе, далее по списку.
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          +2
          Сегодня, 20:23
          Что-то у них по этому поводу общенациональных трауров не устраивают, непорядок
          1. Бородач Ранг пользователя
            Бородач
            +2
            Сегодня, 20:24
            Цитата: alexoff
            Что-то у них по этому поводу общенациональных трауров не устраивают, непорядок

            Не всё сразу.
            Олимпиада в Париже точно с огоньком пройдёт. laughing good
            1. alexoff Ранг пользователя
              alexoff
              +1
              Сегодня, 20:52
              Что-то я сомневаюсь, скорее там снова кто-то будет каяться чтоб к соревнованиям допустили
            2. Голландец Михель Ранг пользователя
              Голландец Михель
              +1
              Сегодня, 21:05
              Цитата: Бородач
              Олимпиада в Париже точно с огоньком пройдёт
              Очень на это надеюсь. Как в прямом, так и в переносном смысле!
    6. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +4
      Сегодня, 20:18
      Если ваш вопрос об этом, то помощи России в сфере безопасности со стороны США не будет

      - заявил Кирби добавив, что у США было обязательство уведомить Россию об "имеющейся информации", потому что у России "ее не было", Вашингтон это сделал.
      Странно от чего же не были усилены меры безопасности, не ужели кто-то фальшивит ?! no
      Также в Вашингтоне продолжают уверять, что за терактом в Красногорске якобы стоят террористы из запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, а Украина тут "не причем".
      А создание вышеуказанной организации не творение ли неких американских государственных структур на основе предыдущей которая занялась демонтажем башен. Расшифровка переписки из "телеги" уточнит некоторые обстоятельства.
    7. KelWin Ранг пользователя
      KelWin
      +2
      Сегодня, 20:22
      Поэтому США никакой помощи России оказывать не будут.

      Пфф... Да никто и не сомневался, то же мне, открыли омереку... Вот ничего не боятся, самки собаки. Потрясающая уверенность в себе...
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +3
        Сегодня, 20:31
        Цитата: KelWin
        Поэтому США никакой помощи России оказывать не будут.

        Пфф... Да никто и не сомневался, то же мне, открыли омереку... Вот ничего не боятся, самки собаки. Потрясающая уверенность в себе...

        Так никто о помощи и не просил, поэтому можно быть уверенным в себе. Даже если бы и предложили, наши, я думаю, отказались бы от таких помощничков.
    8. Михаил Маслов Ранг пользователя
      Михаил Маслов
      +1
      Сегодня, 20:23
      Что сказать.Только одно просто скоты.А нашим МИД и другим службам,уже хватит играть в слова пора ставит и называть своими именами США главный и основной враг РФ и стесняться этого не надо.
    9. Denis812 Ранг пользователя
      Denis812
      -5
      Сегодня, 20:23
      При всей моей нанависти к Штатам, думаю, что если бы у них была инфа по конкретному злодейству, они бы сдали террористов. У них после 11 сентября есть некоторая прививка.
      К тому же они знают наши возможности и очень бы не хотели, чтобы мы поддерживали выполнение терактов на территории США. Поддержка теракта такого уровня - это решение на уровне Президента США должно быть. От такого никакими "противодействиями авторитарному диктатору" не отмыться.

      Украина украиной, а терроризм в отношении друг друга это гораздо серьёзнее.
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 20:27
        Ну, какая у них прививка? От ковида? laughing
        Например, Дональд Трамп в теракте 11 сентября обвиняет американские спецслужбы.
        Может он что-то знает? Хотя не факт.
        Откуда об этом знать президенту США?
        1. Denis812 Ранг пользователя
          Denis812
          +1
          Сегодня, 20:29
          Трамп ничего подобного не говорил. Это фейк.
          Была речь Трампа, где он сослался на теракт 11 сентября и заявил, что за время его президентства такого инцидента не было. «Знаете, когда я был там четыре года,... У нас не было терроризма. Никаких атак у нас не было. У нас ничего не было. ..Никаких атак у нас не было. У нас не было Всемирного торгового центра. У нас не было таких атак, которые вы видели, и, конечно же, тех, которые вы видите в других странах. Кстати, сейчас мы снова ввязываемся в Ближний Восток. Посмотрите, что происходит... Мы снова отправляемся на Ближний Восток" - сказал Трамп.
          Таким образом, утверждение о том, что Дональд Трамп обвинил собственное государство в организации теракта 11 сентября – дезинформация.
      2. БойКот Ранг пользователя
        БойКот
        -2
        Сегодня, 20:30
        они бы сдали террористов. У них после 11 сентября есть некоторая прививка
        Снимите розовые очки, США поддерживает террористов по всему миру, где им это полезно.
        1. Denis812 Ранг пользователя
          Denis812
          +2
          Сегодня, 20:36
          Я не говорю про весь мир. Я говорю про данный конкретный случай.

          Кстати и Россия поддерживает терроризм, когда это нам выгодно. Например, в Солсбери, когда два наших туриста приехали шпили осматривать. Это же чистый теракт.
          Или убийство чеченского командира (да горит он в аду) Красиковым.
          Или взрыв авто с чеченцами в Иордании. После которого наших разведчиков отправили в местную тюрягу, а потом встречали в Москве с красной дорожкой от самолёта.

          Но одно дело грохнуть моджахеда, который мирняк убивал. А другое замараться в чем-то подобном Крокусу. Такое не понимается и прощается.
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            0
            Сегодня, 21:06
            Цитата: Denis812
            Например, в Солсбери, когда два наших туриста приехали шпили осматривать. Это же чистый теракт.
            Это доказано?
            1. Denis812 Ранг пользователя
              Denis812
              0
              Сегодня, 21:11
              Конечно нет. Вообще с точки зрения РФ ничего из того, что я перечислил не доказано.
              Но не отменяет того факта, что это было. :)
              И более того, если бы этого не было, это НАДО бы было сделать.
              Потому что это убийство предателей или военных преступников.
              А вот теракт в Крокусе - это убийство мирняка. Это за пределами морали. Такое не прощается.
              И за такое Россия может спросить по полной. И если вдруг РФ точно узнает, что это Штаты, то они могут получить что-то типа 11 сентября.
              Именно потому, ни Штаты ни РФ на подобные вещи не идут.
              Убивать на фронте - это одно. А гасить в чужой столице пачками гражданских это другое.
      3. ulembeck Ранг пользователя
        ulembeck
        -1
        Сегодня, 20:46
        если бы у них была инфа по конкретному злодейству, они бы сдали террористов

        Очнитесь уже! Украину штаты не сдадут теперь ни в каком случае. Зеленский и его прихвостни прекрасно это понимают и пользуются этим.
        1. Denis812 Ранг пользователя
          Denis812
          +2
          Сегодня, 20:54
          Третий раз. Я про этот конкретный теракт. Вы, очевидно, не совсем понимаете, что происходит в США. Если кто-то узнает, что к примеру Байден знал про подготовку к этому теракту и не сообщил РФ, то американское общество ему (а то есть и всем демократам) этого не простит на выборах.
          И наоборот, если бы Байден знал и сообщил бы, ему бы это зачлось. Он бы ещё спасителем судеб был бы. Мирняк не любит террористов.

          И второе: представьте, что Кремль получает достоверную информацию о том, что Белый дом знал про подготовку теракта в Крокусе, но не поделился с Кремлём. Теперь скажите, будет ли Кремль разговаривать с этой администрацией? Нет. Никогда.

          Это же самое действует и в отношении наших служб. Я очень надеюсь, что если наши получат инфу о теракте в США, то они сольют информацию Штатам. И не потому, что я очень люблю американских граждан - мне на них наплевать. Но я точно знаю, что некоторых вещей государства не прощают.
          Наши вот до сих пор чеченов и прочих за бугром убивают. И дай Бог начнут скоро СБУшников валить.

          Поэтому давайте оставлять эмоции за бортом происходящего. Включайте логику и прагматизм.
          1. ulembeck Ранг пользователя
            ulembeck
            0
            Сегодня, 21:05
            Вы, очевидно, не совсем понимаете, что происходит в США.


            Очевидно, что администрация любой ценой пытается спасти проект под названием Украина. Ну, а если вы этого не понимаете, то с вами не о чем дискутировать.
            1. Denis812 Ранг пользователя
              Denis812
              0
              Сегодня, 21:08
              Да, США очень хотят спасти проект под названием Украина. И да, я это понимаю.
              Логически это в их интересах.
              Но точно так же не в их интересах устраивать то, что было в Крокусе.
              Это просто нецелесообразно.
              1. ulembeck Ранг пользователя
                ulembeck
                0
                Сегодня, 21:25
                Ха-ха, вам в политике не место: гибче надо быть! Я соглашусь с тем,что взрывать абстрактные трубопроводы - это плохо. Но для конкретного трубопровода под названием "Северный Поток" они (Штаты) сделали исключение. Рассказать почему? Так же и с Крокус-Сити. Я не утверждаю, что это обязательно они (Штаты) организовали. Но вот если все начнут говорить, что деньги американских налогоплательщиков идут вот на это дело, то Байдену на выборах будет не комфортно...
                1. Denis812 Ранг пользователя
                  Denis812
                  0
                  Сегодня, 21:40
                  вам в политике не место: гибче надо быть!

                  на топваре не политика, тут же можно быть простым как палка. Говорить прямо.

                  для конкретного трубопровода под названием "Северный Поток" они (Штаты) сделали исключение. Рассказать почему?

                  Трубопровод это не убийство сотни безоружных граждан РФ в её столице.

                  Я не утверждаю, что это обязательно они (Штаты) организовали

                  Я тоже. Более того, я думаю, что они и не знали где ударят. О том, что они знали, что будет теракт - это точно. Они сами это открыто говорили за неделю или две до него. Но РФ большая. Нельзя перекрыть всё.

                  если все начнут говорить, что деньги американских налогоплательщиков идут вот на это дело, то Байдену на выборах будет не комфортно

                  Байдену и демократам будет крышка. Именно поэтому. ПОЭТОМУ, а не потому что погибла куча народа, США на это и не пошли бы.
                  Такую кровь с рук не смыть.
                  Ну и второе - за такое с Байдена и прочих ГРУ спросит.
      4. gsev Ранг пользователя
        gsev
        0
        Сегодня, 21:22
        Цитата: Denis812
        Поддержка теракта такого уровня - это решение на уровне Президента США должно быть.

        США в свое время организовали похищение кореянок в Афганистане с убийством нескольких человек, чтобы помешать Южной Корее проводить прямую торговлю в Афганистане и проводить инвестиции в этой стране. Тогда наняли легкомысленных афганцев и представили теракт как действие чисто афганских экстремистов. Если это было возможно со своим ближайшим союзником который за США воевал во Вьетнаме, то уж на организацию терактов в России США пойдут запросто.
        1. Denis812 Ранг пользователя
          Denis812
          0
          Сегодня, 21:34
          Не знаю про то, что Вы говорите, но Вы очевидно знаете.
          1. Не надо путать теракт в стране, которая может США уничтожить со страной которая полностью от США зависит и которая заведомо США ничего сделать не может.
          2. При теракте в Йемене Россия действовала с помощью людей с казахстанскими паспортами. Которые отслеживали тачки ичкерийских ослолюбителей. Ну и что? Кто что может, тот так и действует. Если бы могли нанять афганца, который бы взорвал какого-нибудь Мухамада Точкана, то использовали бы его. Паспорт неважен.
    10. Ретвизан 8 Ранг пользователя
      Ретвизан 8
      +2
      Сегодня, 20:24
      Таких помощников иметь , так и врагов не надо.
    11. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 20:26
      Ну, понятное дело , РФ для США - враг, которого сша хотят уничтожить и посеять панику в РФ!
      сша и европе нужен хаус в РФ !
    12. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      0
      Сегодня, 20:26
      Без сомнений, зачем расследование так можно и переквалифицироваться в террористы, официально.
      1. Бывший солдат Ранг пользователя
        Бывший солдат
        -1
        Сегодня, 20:45
        Без сомнений, зачем расследование так можно и переквалифицироваться в террористы, официально.


        Первая заповедь следователя :
        -При проведении расследования главное не выйти на самого себя.
    13. БойКот Ранг пользователя
      БойКот
      0
      Сегодня, 20:28
      Вот спасибо большое, что вмешиваться не будете, господа. Но не верю я вашим обещаниям, все возможности для заметания следов примените, помощнички.
    14. fiv Ранг пользователя
      fiv
      0
      Сегодня, 20:29
      ФША куда ни целуй, везде задница
    15. Арка Ранг пользователя
      Арка
      +1
      Сегодня, 20:34
      Ну да, помощь это же всё Лэнгли сдать. И кучу "партнёров" в придачу.
    16. Бывший солдат Ранг пользователя
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 20:42
      Кирби заявил, что власти США якобы не знали о подготовке теракта в Москве, а выпущенное посольством предупреждение имело общий характер и не имело никакого отношения к произошедшему в "Крокус сити холле".


      Ну раз предупреждение имело общий характер, то наше посольство в Вашингтоне регулярно может выступать с рекомендацией для своих сотрудников о том, что в целях безопасности в течении недели желательно в Вашингтоне не посещать массовые мероприятия итд.
      А чо?
      "Предупреждение имеет общий характер"
    17. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      0
      Сегодня, 20:42
      Да, собственно, и не ждали... hi
    18. ulembeck Ранг пользователя
      ulembeck
      +1
      Сегодня, 20:50
      Таких помощников-друзей за х.. да в музей!
    19. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 20:52
      Ну, а наш МИД озвучил, что за этим терактом стоит Украина и ее подельники или ждет, когда никому это будет уже не интересно?
      Оплеуха Западу была бы знатная.
      Не надо тянуть время!
    20. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 21:14
      То есть если это окажутся ИГИЛовцы и будут находится на мериканской территории-вы их не выдадете?
    21. ПростоКонь
      ПростоКонь
      0
      Сегодня, 21:17
      Голосом Сухорукова: "Вот !"

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