Если ваш вопрос об этом, то помощи России в сфере безопасности со стороны США не будет

Соединенные Штаты не будут оказывать России помощь в связи с терактом в "Крокус сити холле", все действия в рамках своих обязательств Вашингтон выполнил. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.Выступая на очередном брифинге для журналистов, представитель администрации Байдена подчеркнул, что диалога между США и Россией в сфере безопасности нет, а теракт в концертном зале "Крокус сити холле" в этом отношении ничего не изменил. Поэтому США никакой помощи России оказывать не будут.- заявил Кирби добавив, что у США было обязательство уведомить Россию об "имеющейся информации", потому что у России "ее не было", Вашингтон это сделал.Однако, ранее Кирби заявил, что власти США якобы не знали о подготовке теракта в Москве, а выпущенное посольством предупреждение имело общий характер и не имело никакого отношения к произошедшему в "Крокус сити холле". Также в Вашингтоне продолжают уверять, что за терактом в Красногорске якобы стоят террористы из запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, а Украина тут "не причем".Между тем, в Кремле подтвердили, что российские спецслужбы самостоятельно работают по теракту, не обращаясь за помощью к западным.